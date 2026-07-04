Ultimo scrive ai fan: "L'ho sempre saputo". La lettera da brividi a poche ore dal concerto di Tor Vergata A poche ore dal maxi evento di Tor Vergata, il cantante affida ai fan una lettera in cui ripercorre il successo e le emozioni vissute prima della grande serata.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Tor Vergata oggi 4 luglio si prepara ad accogliere uno degli eventi musicali più attesi dell’estate italiana. Prima del grande spettacolo, però, Ultimo ha voluto fermarsi e rivolgere un messaggio diretto ai suoi fan: una lettera aperta, lunga e sincera, condivisa sui suoi canali social. Niente interviste, niente incontri con la stampa. Solo parole sentite dal profondo del cuore. E in quelle righe emerge qualcosa di sorprendente: una consapevolezza che il cantautore romano portava dentro di sé da molto più tempo di quanto si possa immaginare. Di seguito, tutti i dettagli.

Ultimo e la lettera commovente ai fan: "Ho surfato su quest’onda anomala che chiamano successo"

Manca ormai pochissimo a "La favola per sempre", il grande evento di Ultimo a Tor Vergata, conosciuto dai fan anche come "Il raduno degli Ultimi". L’artista si prepara a vivere il concerto con grande emozione e, come già deciso da tempo, non sono previste interviste o incontri stampa. L’artista ha scelto invece di rivolgersi ai fan con una lunga lettera aperta pubblicata sui social. Nel frattempo, il suo album Il giorno che aspettavo continua a dominare le classifiche FIMI, confermandosi al primo posto per la seconda settimana consecutiva. Nella lettera Ultimo riflette sul suo percorso artistico e sul successo raggiunto: "Non so da dove arrivino le canzoni, da che magico mondo riescano a farsi conoscere, o a volte anche solo farsi intravedere. Ho surfato su quest’onda anomala che chiamano successo, mi è arrivata incontro mentre credevo semplicemente di star facendo un bagno a riva tranquillo. In realtà ho sempre saputo che prima o poi avrei vissuto quello che vivo oggi, e non è presunzione, è sentire. Lo sentivo quando andavo a lezione di pianoforte a Montesacro, quando accarezzavo la mia timidezza e le promettevo che l’avrei difesa".

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Insomma, un messaggio intriso di felicità ma anche tanta gratitudine e riconoscenza nei confronti dei suoi fan.

Concerto Ultimo, la possibile scaletta

Secondo alcune indiscrezioni sul maxi evento di Ultimo a Tor Vergata, lo show sarà molto lungo (25–30 brani), alternando momenti energici con la band e parti più intime al pianoforte. La scaletta includerà grandi successi, brani più introspettivi e pezzi più rari, fino a un finale emozionale dedicato a Roma. Non si conosce ancora la scaletta ufficiale ma, eccone una possibile:

Acquario

Io non so

Ci siamo detti tutto

Altrove

Alba

Pianeti

Peter Pan (vuoi volare con me?)

Il ballo delle incertezze

I tuoi particolari

Rondini al guinzaglio

Ti dedico il silenzio

Vieni nel mio cuore

Piccola stella

La stella più fragile dell’universo

Buongiorno vita

Colpa delle favole

Solo

Amati sempre

Giusy

Ipocondria

Ti va di stare bene

Sogni appesi

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