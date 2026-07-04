Ultimo scrive ai fan: "L'ho sempre saputo". La lettera da brividi a poche ore dal concerto di Tor Vergata
A poche ore dal maxi evento di Tor Vergata, il cantante affida ai fan una lettera in cui ripercorre il successo e le emozioni vissute prima della grande serata.
Tor Vergata oggi 4 luglio si prepara ad accogliere uno degli eventi musicali più attesi dell’estate italiana. Prima del grande spettacolo, però, Ultimo ha voluto fermarsi e rivolgere un messaggio diretto ai suoi fan: una lettera aperta, lunga e sincera, condivisa sui suoi canali social. Niente interviste, niente incontri con la stampa. Solo parole sentite dal profondo del cuore. E in quelle righe emerge qualcosa di sorprendente: una consapevolezza che il cantautore romano portava dentro di sé da molto più tempo di quanto si possa immaginare. Di seguito, tutti i dettagli.
Ultimo e la lettera commovente ai fan: "Ho surfato su quest’onda anomala che chiamano successo"
Manca ormai pochissimo a "La favola per sempre", il grande evento di Ultimo a Tor Vergata, conosciuto dai fan anche come "Il raduno degli Ultimi". L’artista si prepara a vivere il concerto con grande emozione e, come già deciso da tempo, non sono previste interviste o incontri stampa. L’artista ha scelto invece di rivolgersi ai fan con una lunga lettera aperta pubblicata sui social. Nel frattempo, il suo album Il giorno che aspettavo continua a dominare le classifiche FIMI, confermandosi al primo posto per la seconda settimana consecutiva. Nella lettera Ultimo riflette sul suo percorso artistico e sul successo raggiunto: "Non so da dove arrivino le canzoni, da che magico mondo riescano a farsi conoscere, o a volte anche solo farsi intravedere. Ho surfato su quest’onda anomala che chiamano successo, mi è arrivata incontro mentre credevo semplicemente di star facendo un bagno a riva tranquillo. In realtà ho sempre saputo che prima o poi avrei vissuto quello che vivo oggi, e non è presunzione, è sentire. Lo sentivo quando andavo a lezione di pianoforte a Montesacro, quando accarezzavo la mia timidezza e le promettevo che l’avrei difesa".
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Insomma, un messaggio intriso di felicità ma anche tanta gratitudine e riconoscenza nei confronti dei suoi fan.
Concerto Ultimo, la possibile scaletta
Secondo alcune indiscrezioni sul maxi evento di Ultimo a Tor Vergata, lo show sarà molto lungo (25–30 brani), alternando momenti energici con la band e parti più intime al pianoforte. La scaletta includerà grandi successi, brani più introspettivi e pezzi più rari, fino a un finale emozionale dedicato a Roma. Non si conosce ancora la scaletta ufficiale ma, eccone una possibile:
- Acquario
- Io non so
- Ci siamo detti tutto
- Altrove
- Alba
- Pianeti
- Peter Pan (vuoi volare con me?)
- Il ballo delle incertezze
- I tuoi particolari
- Rondini al guinzaglio
- Ti dedico il silenzio
- Vieni nel mio cuore
- Piccola stella
- La stella più fragile dell’universo
- Buongiorno vita
- Colpa delle favole
- Solo
- Amati sempre
- Giusy
- Ipocondria
- Ti va di stare bene
- Sogni appesi
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