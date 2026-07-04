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Ultimo scrive ai fan: "L'ho sempre saputo". La lettera da brividi a poche ore dal concerto di Tor Vergata

A poche ore dal maxi evento di Tor Vergata, il cantante affida ai fan una lettera in cui ripercorre il successo e le emozioni vissute prima della grande serata.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Ultimo
Mediaset Infinity

Tor Vergata oggi 4 luglio si prepara ad accogliere uno degli eventi musicali più attesi dell’estate italiana. Prima del grande spettacolo, però, Ultimo ha voluto fermarsi e rivolgere un messaggio diretto ai suoi fan: una lettera aperta, lunga e sincera, condivisa sui suoi canali social. Niente interviste, niente incontri con la stampa. Solo parole sentite dal profondo del cuore. E in quelle righe emerge qualcosa di sorprendente: una consapevolezza che il cantautore romano portava dentro di sé da molto più tempo di quanto si possa immaginare. Di seguito, tutti i dettagli.

Ultimo e la lettera commovente ai fan: "Ho surfato su quest’onda anomala che chiamano successo"

Manca ormai pochissimo a "La favola per sempre", il grande evento di Ultimo a Tor Vergata, conosciuto dai fan anche come "Il raduno degli Ultimi". L’artista si prepara a vivere il concerto con grande emozione e, come già deciso da tempo, non sono previste interviste o incontri stampa. L’artista ha scelto invece di rivolgersi ai fan con una lunga lettera aperta pubblicata sui social. Nel frattempo, il suo album Il giorno che aspettavo continua a dominare le classifiche FIMI, confermandosi al primo posto per la seconda settimana consecutiva. Nella lettera Ultimo riflette sul suo percorso artistico e sul successo raggiunto: "Non so da dove arrivino le canzoni, da che magico mondo riescano a farsi conoscere, o a volte anche solo farsi intravedere. Ho surfato su quest’onda anomala che chiamano successo, mi è arrivata incontro mentre credevo semplicemente di star facendo un bagno a riva tranquillo. In realtà ho sempre saputo che prima o poi avrei vissuto quello che vivo oggi, e non è presunzione, è sentire. Lo sentivo quando andavo a lezione di pianoforte a Montesacro, quando accarezzavo la mia timidezza e le promettevo che l’avrei difesa".

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Insomma, un messaggio intriso di felicità ma anche tanta gratitudine e riconoscenza nei confronti dei suoi fan.

Concerto Ultimo, la possibile scaletta

Secondo alcune indiscrezioni sul maxi evento di Ultimo a Tor Vergata, lo show sarà molto lungo (25–30 brani), alternando momenti energici con la band e parti più intime al pianoforte. La scaletta includerà grandi successi, brani più introspettivi e pezzi più rari, fino a un finale emozionale dedicato a Roma. Non si conosce ancora la scaletta ufficiale ma, eccone una possibile:

  • Acquario
  • Io non so
  • Ci siamo detti tutto
  • Altrove
  • Alba
  • Pianeti
  • Peter Pan (vuoi volare con me?)
  • Il ballo delle incertezze
  • I tuoi particolari
  • Rondini al guinzaglio
  • Ti dedico il silenzio
  • Vieni nel mio cuore
  • Piccola stella
  • La stella più fragile dell’universo
  • Buongiorno vita
  • Colpa delle favole
  • Solo
  • Amati sempre
  • Giusy
  • Ipocondria
  • Ti va di stare bene
  • Sogni appesi

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