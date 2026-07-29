Ultimo e Jacqueline separati dopo gli indizi della pace: vacanze estive divisi, ma l'incontro segreto rassicura i fan Le vacanze trascorse su due isole diverse riaccendono le voci di crisi tra Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo. Ma un incontro a Roma cambia il quadro.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Dopo settimane in cui sembrava che ogni indiscrezione sulla loro relazione fosse stata finalmente archiviata, Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo tornano al centro del gossip. A riaccendere i dubbi è la scelta di trascorrere parte delle vacanze estive separati: lui a Capri con gli amici, lei a Ponza insieme al piccolo Enea e ad alcune amiche. Una circostanza che ha inevitabilmente alimentato nuove ipotesi su una possibile crisi. Tuttavia, un successivo avvistamento della coppia a Roma racconta una realtà diversa e invita alla prudenza prima di parlare di rottura.

Ultimo e Jacqueline, le vacanze separate riaccendono i rumors sulla coppia

Negli ultimi mesi il rapporto tra Ultimo, all’anagrafe Niccolò Moriconi, e Jacqueline Luna Di Giacomo è stato spesso al centro delle cronache rosa. Più volte si è parlato di tensioni, distanze e persino di una presunta separazione, senza che i diretti interessati abbiano mai commentato pubblicamente le indiscrezioni. Le voci sembravano essersi placate dopo il grande concerto di Ultimo a Tor Vergata, davanti a oltre 250 mila persone. Jacqueline era presente nel backstage e aveva condiviso sui social una foto dell’evento accompagnata da una dedica che aveva rassicurato i fan: "Un mare di emozioni che solo tu sai tirare fuori", con tanto di cuori rossi. Un gesto interpretato come la conferma di un rapporto ritrovato dopo le indiscrezioni delle settimane precedenti.

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Adesso, però, il settimanale Chi torna ad accendere i riflettori sulla coppia. Secondo quanto riportato dal magazine, i due avrebbero scelto di trascorrere alcuni giorni di vacanza separatamente: Jacqueline sarebbe stata avvistata a Ponza con il figlio Enea e alcune amiche, mentre il cantautore avrebbe passato lo stesso periodo a Capri, sul suo yacht, insieme agli amici di sempre. Il settimanale sintetizza così la situazione: "Due isole, due compagnie, due programmi diversi". Naturalmente trascorrere qualche giorno lontani non rappresenta di per sé una prova di crisi.

L’incontro a Roma ridimensiona le voci di crisi tra Ultimo e Jacqueline

Se le immagini delle vacanze separate avevano fatto pensare a un nuovo momento difficile, un ulteriore retroscena emerso nelle stesse ore sembra raccontare una storia diversa. Sempre secondo Chi, nel fine settimana Ultimo avrebbe raggiunto Jacqueline e i due sarebbero stati avvistati insieme durante una cena in un ristorante della Capitale. Un dettaglio che contribuisce a ridimensionare le ipotesi di una separazione ormai imminente. Più che la fotografia di una coppia ormai distante, il quadro che emerge sembrerebbe essere quello di due genitori e compagni che, pur concedendosi momenti individuali, continuano a condividere tempo insieme.

La storia d’amore tra Ultimo e Jacqueline è iniziata nei primi mesi del 2021, dopo un primo contatto avvenuto sui social durante la pandemia. La relazione è stata resa pubblica nel marzo dello stesso anno e, nel tempo, si è consolidata lontano dai riflettori. Il momento più emozionante vissuto insieme davanti al pubblico è arrivato il 24 giugno 2024, quando dal palco dello Stadio Olimpico di Roma annunciarono l’arrivo del loro primo figlio. Il piccolo Enea è nato il 30 novembre dello stesso anno.

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