Ultimo e Jacqueline: l'influencer risponde definitivamente alle voci di crisi in vista di San Valentino: "La butto lì"
Tra voci insistenti, indiscrezioni mai confermate e un riferimento a San Valentino alle porte, la figlia di Heather Parisi risponde a chi parla di una crisi tra lei e Ultimo.
Negli ultimi mesi il gossip non ha praticamente mai smesso di commentare i movimenti di Ultimo e Jacqueline Luna di Giacomo, trasformando ogni loro mossa e dettaglio social in un potenziale indizio di crisi. Una narrazione alimentata da supposizioni e voci di corridoio, ma che ha trovato terreno fertile online. Ora, però, proprio quando San Valentino si avvicina, è Jacqueline a decidere di intervenire in modo diretto, scegliendo una risposta che non lascia spazio a interpretazioni.
La smentita via social di Jacqueline
Il messaggio scelto da Jacqueline prende forma in una storia Instagram sul profilo ufficiale della giovane. L’influencer ha condiviso un breve video che ritrae un cavallo, animale che lei ama profondamente, accompagnandolo con una scritta che è sembrata subito un riferimento inequivocabile: "Idea facile per San Valentino". Poi, per non lasciare spazio a dubbi, arriva il tag diretto a Ultimo e la frase "Io te la butto lì…". Una risposta più che netta ai pettegolezzi, suggerendo chiaramente l’idea di una coppia che condivide ancora progetti, desideri e complicità. Il gesto arriva proprio alla vigilia della festa degli innamorati, lasciando intendere che il 14 febbraio sarà per loro un’occasione di celebrare il loro amore.
Da dove nascono le voci di crisi tra Ultimo e Jacqueline
Per capire la portata di questo gesto bisogna tornare indietro di qualche mese, quando, dopo la nascita di Enea a New York il 30 novembre 2024, hanno iniziato a circolare indiscrezioni sempre più insistenti. Si è parlato prima di un presunto tradimento da parte del cantante, poi di una fantomatica relazione di Jacqueline con Matteo Paolillo, attore di Mare Fuori. A tutto questo si è aggiunta l’indiscrezione secondo cui Ultimo avrebbe acquistato una casa a Londra insieme a un amico, dettaglio che per alcuni sarebbe stato il segnale di una frattura ormai insanabile. Nel caso di Paolillo, era arrivata anche una smentita diretta, affidata ai social: "Questi gossip mi fanno proprio ridere" e poi "Non c’è niente di vero". Parole che, però, non sono bastate a fermare le voci.
I segnali ignorati dal gossip
In realtà, nel corso di questi mesi, Jacqueline non è mai rimasta del tutto in silenzio. Anzi, ha disseminato piccoli segnali che raccontano una realtà molto diversa da quella descritta dai rumor. L’abbiamo vista commentare con affetto i contenuti condivisi dalle fanpage dedicate a Ultimo, fare auguri pubblici e partecipi in occasione dei suoi 30 anni e condividere momenti legati alla vita familiare, come il video per il primo compleanno di Enea. Anche il rapporto con la famiglia di lui ha continuato a mostrarsi solido, con la madre del cantante spesso presente nei commenti ai post di Jacqueline.
