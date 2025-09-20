Ultimo e Jacqueline, è crisi nera tra il cantante e la figlia di Heather Parisi: la nuova indiscrezione Le voci di una crisi tra il cantante e la sua etera metà si fanno più insistenti, e dalle teorie di questa estate si passa a indiscrezioni più consistenti: ecco la verità.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

La relazione tra Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo torna al centro del gossip. Dopo mesi vissuti lontano dalle polemiche, il cantante e la compagna si ritrovano ora a fare i conti con indiscrezioni che parlano di un momento difficile.

Ultimo e Jacqueline: un amore sotto osservazione

Da quando si sono conosciuti, Ultimo e Jacqueline hanno sempre cercato di difendere il loro rapporto dalle attenzioni eccessive, preferendo mantenere un profilo basso. Nonostante questa scelta, ogni gesto o silenzio viene inevitabilmente interpretato. E negli ultimi giorni a riaccendere i sospetti è stato Alessandro Rosica, che ha parlato di una crisi nella coppia.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I segnali che fanno discutere

Il dettaglio che più ha alimentato i dubbi riguarda i social: i due non compaiono insieme da diverse settimane, un’assenza che in tanti hanno notato e che ha dato spazio a nuove teorie. Non è la prima volta che succede: già in passato si era parlato di un allontanamento, salvo poi vederli di nuovo vicini in occasione dei concerti del cantante. Stavolta però il silenzio prolungato ha spinto qualcuno a credere che la situazione sia più seria.

La nascita di Enea e le nuove sfide

Il primo dicembre scorso Ultimo e Jacqueline sono diventati genitori del piccolo Enea. Un passaggio che ha segnato profondamente la loro vita, portando felicità ma anche inevitabili responsabilità. Crescere un bambino può mettere alla prova qualsiasi coppia, a maggior ragione se sotto i riflettori e con le pressioni che comporta la popolarità. Non sorprende, quindi, che ogni minima distanza venga ingigantita.

I rapporti familiari che pesano sul quadro generale: Heather Parisi

Accanto alle voci sulla crisi, non mancano quelle legate al rapporto complicato tra Jacqueline e la madre Heather Parisi. La giovane, in passato, aveva raccontato di sentirsi distante da lei, e nemmeno l’arrivo di Enea sembra aver portato a un riavvicinamento. Una situazione familiare delicata, che inevitabilmente si intreccia con la vita privata della coppia e aggiunge nuove tensioni.

Una tattica che alla lunga funzionerà: silenzio e riservatezza

Per ora, nessuna conferma né smentita. Ultimo e Jacqueline hanno scelto ancora una volta la strada del silenzio, evitando di rispondere alle chiacchiere. È lo stesso atteggiamento che hanno avuto in passato, e che rende ancora più difficile capire se davvero ci sia una crisi in corso o se si tratti solo di speculazioni. Di certo, la loro storia continua a catalizzare l’attenzione. E mentre i fan aspettano di rivederli insieme, il dibattito resta aperto, alimentato da indizi e supposizioni.

Potrebbe interessarti anche