Ultimo, spazzate via le voci di crisi: il messaggio d’amore di Jacqueline dopo il concerto toglie ogni dubbio
Dopo il concerto evento di Tor Vergata arriva il messaggio d’amore della fidanzata: la ciliegina sulla torta che spazza via la crisi
Dopo la straordinaria serata di Tor Vergata, che ha visto Ultimo protagonista di un concerto da record davanti a circa 250mila persone, il gesto della compagna Jacqueline Luna Di Giacomo è quello che tutti i fan stavano aspettando a seguito delle tante voci e indiscrezioni circolate negli ultimi giorni su una presunta crisi di coppia. La sua presenza e il suo messaggio, infatti, sembrano di fatto allontanare qualsiasi ipotesi di rottura tra i due, riportando l’attenzione sulla solidità del loro rapporto. Scopriamo tutto quello che è successo
Ultimo, il messaggio d’amore della fidanzata
La compagna del cantautore ha condiviso su Instagram una storia che racchiude tutta la potenza emotiva dello spettacolo. Lo scatto, realizzato direttamente dal palco, immortala Ultimo di spalle mentre osserva un’enorme distesa di pubblico, illuminata dalle luci dei telefoni cellulari. Un’immagine d’impatto che restituisce in pieno la grandezza del concerto e l’atmosfera unica che ha accompagnato ogni brano eseguito durante la serata, trasformando l’evento in un momento collettivo di forte partecipazione. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp
A completare la foto, una dedica breve ma carica di significato: "Un mare di emozioni che solo tu sai tirare fuori". Poche parole che sintetizzano il coinvolgimento emotivo della giovane e il legame con il cantante, arrivato al termine di una serata che ha già trovato spazio nella storia recente della musica italiana. Il gesto conferma ancora una volta la vicinanza di Jacqueline Luna Di Giacomo all’artista, presente in un’occasione così importante nonostante i numerosi impegni personali. Per non mancare all’appuntamento, infatti, la giovane era rientrata a Roma dopo aver trascorso alcuni giorni a New York, organizzandosi per essere accanto al compagno in uno dei momenti più significativi della sua carriera. Già nelle ore che hanno preceduto il concerto, Jacqueline aveva documentato la sua presenza a Tor Vergata attraverso alcuni contenuti pubblicati sui social, mostrando il pass dell’evento e condividendo brevi momenti del backstage. La sua partecipazione non si è limitata al pubblico: era infatti stata avvistata anche durante le prove generali, aperte a un gruppo selezionato di spettatori con disabilità, segno evidente della volontà di seguire da vicino ogni fase della preparazione dello show e di viverne appieno l’atmosfera. La dedica pubblicata al termine della serata rappresenta così il naturale completamento di una giornata intensa, vissuta interamente al fianco di Ultimo. Un gesto semplice ma significativo, che testimonia il sostegno costante e la forte partecipazione emotiva a un evento che ha segnato un nuovo capitolo importante nella carriera del cantautore romano, oltre che della musica italiana.
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