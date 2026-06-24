Ultimo, i fan sfidano il caldo per il super-concerto di Tor Vergata: “Già in tenda davanti ai cancelli”. Ma l’etichetta lancia l'allarme Stando alle ultime segnalazioni social, alcuni supporter del cantante romano avrebbe già messo 'radici' fuori dalla zona dello show. Che si terrà solo il 4 luglio.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Il mega-concerto di Ultimo a Tor Vergata, in programma il 4 luglio 2026, sta già creando scompiglio alla periferia di Roma. Nell’area dell’evento, parecchi fan del cantautore si sarebbero accampanti da tempo davanti ai cancelli, per riuscire a varcare le porte in primissima posizione. Una prassi ormai tipica dei concerti più in voga, che rischia però di mettere in pericolo gli appassionati, questa volta, per le altissime temperature registrate in tutta Italia. E così l’etichetta di Ultimo ha provato a intervenire con un messaggio molto chiaro. Vediamo tutti i dettagli.

Ultimo, il gesto ‘folle’ di fan per il concerto di Tor Vergata

Era già successo, come ha ricordato su Instagram la pagina Trash Italiano, nel caso del concerto di Harry Styles al Campovolo. All’epoca una fan messicana dell’ex One Direction si era accampata nel luogo dell’evento per settimane. E lo stesso starebbero facendo adesso alcuni fan di Ultimo, in zona Tor Vergata. Lì infatti si terrà il concertone da 250mila presenze il 4 luglio, una manifestazione epocale sulla scia di Vasco e Cremonini. Che verrà probabilmente superata soltanto dallo stesso Blasco, l’anno prossimo, con la residency annunciata nella Capitale per il cosiddetto ‘giubileo di Vasco’.

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Secondo Trash Italiano, si tratterebbe di fan provenienti da Taranto, Napoli, Mantova e Ancona. Che pur di varcare per primi i cancelli dell’evento, avrebbero piazzato le loro tende all’ingresso fin dal 19 giugno. Una scelta che senza dubbio farà piacere al cantante romano, capace di costruirsi negli anni una fan base devotissima ed enorme. Ma è chiaro che le condizioni climatiche attuali non sono ideali. Ed è proprio per questo che l’etichetta dell’artista, la Ultimo Records, ha voluto diffondere sui social una nota rivolta ai protagonisti di questa impresa encomiabile.

L’allarme lanciato sui social dall’etichetta di Ultimo

"Stiamo riscontrando la presenza di numerosi fan già in fila fuori dall’area dell’evento", hanno scritto i produttori del cantante, per poi precisare il punto fondamentale: "Nel ringraziarvi per questo incredibile atto d’amore, vi invitiamo a non esporvi alle temperature proibitive di questi giorni e a non campeggiare nei pressi dell’area con così largo anticipo".

Tuttavia, sarà difficile costringere fan così indefessi ad abbandonare le postazioni guadagnate (letteralmente) con tanto sudore. Il delirio che precede i concerti come questo è un fattore noto, e l’unica speranza è che un po’ di buon senso spinga le persone a non esporsi a rischi eccessivi. Solo in questo modo, il 4 luglio, la festa di Ultimo potrà essere una celebrazione perfetta e senza macchia.

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