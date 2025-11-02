Ultimo e Jacqueline in crisi, arrivano le conferme sull’addio Ultimo e Jacqueline sarebbero in crisi e pronti ad annunciare la loro separazione, le ultime indiscrezioni

Thomas Cardinali Giornalista Linkedin

Facebook Giornalista e laureato in Lettere, è appassionato di cinema, spettacolo, calcio e sport.

Da giorni non si parla d’altro: Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo sarebbero in crisi. La relazione tra il celebre cantautore romano e la figlia di Heather Parisi starebbe attraversando un periodo molto delicato, e secondo gli esperti di gossip la rottura sarebbe ormai inevitabile. A lanciare la notizia è stato Alessandro Rosica, volto noto della cronaca rosa, che sui social ha confermato ciò che molti sospettavano da settimane.

Ultimo e Jacqueline in crisi, a breve l’annuncio dell’addio

"Purtroppo tutto si è raffreddato" ha scritto Rosica in una sua storia Instagram, riferendosi al legame sentimentale tra l’artista e l’influencer. "Prossimamente annunceranno la rottura. Non ora, più avanti. Ormai sono separati in tutti i sensi, sono solo genitori", ha aggiunto, lasciando intendere che la storia d’amore tra Ultimo e Jacqueline sarebbe giunta al capolinea. Parole che non lasciano spazio a interpretazioni e che hanno rapidamente fatto il giro del web.

Le prime voci di crisi tra Ultimo e Jacqueline erano nate a causa di alcuni indizi social. Da tempo, infatti, i due non pubblicano più scatti insieme né dediche romantiche. Un dettaglio che i fan più attenti non hanno potuto ignorare. L’ultimo accostamento dei due era stato a Londra, quando Jacqueline aveva accompagnato Ultimo che si era anche esibito a sorpresa in un piccolo pub. Poi più nulla.

A riaccendere il gossip è stato un recente post di Jacqueline, che per Halloween si è mostrata sui social insieme al figlio Enea, ma senza il compagno. Madre e figlio, vestiti come personaggi della "Carica dei 101", hanno conquistato i follower, ma l’assenza di Ultimo è risultata impossibile da non notare. Molti utenti hanno chiesto spiegazioni nei commenti, domandandosi se con il cantante andasse tutto bene. Jacqueline, come da suo stile, ha scelto il silenzio e non ha risposto a nessuna domanda. Nessuna conferma, ma nemmeno smentite. Anche il profilo di Ultimo, sempre molto riservato, è privo di riferimenti alla compagna e al figlio. Un silenzio che per molti equivale a una conferma.

Rosica, che in passato aveva già anticipato la gravidanza della figlia di Heather Parisi, ha ribadito che "la storia d’amore è evaporata" e che l’annuncio ufficiale arriverà però "non subito". Nel frattempo, i fan dei due attendono un segnale, sperando che la crisi possa rientrare. Ma per ora tutto tace. Se le indiscrezioni troveranno conferma, tra Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo si chiuderà davvero una delle storie più seguite e romantiche del panorama musicale italiano. Ultimo aveva scelto proprio il palco dell’Olimpico per annunciare la gravidanza della compagna, il prossimo anno però al mega concerto a Tor Vergata con 250 mila persone potrebbe essere solo.

