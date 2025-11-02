Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Ultimo e Jacqueline in crisi, arrivano le conferme sull’addio

Ultimo e Jacqueline sarebbero in crisi e pronti ad annunciare la loro separazione, le ultime indiscrezioni

Thomas Cardinali

Thomas Cardinali

Giornalista

Giornalista e laureato in Lettere, è appassionato di cinema, spettacolo, calcio e sport.

Ultimo e Jacqueline
Mediaset Infinity

Da giorni non si parla d’altro: Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo sarebbero in crisi. La relazione tra il celebre cantautore romano e la figlia di Heather Parisi starebbe attraversando un periodo molto delicato, e secondo gli esperti di gossip la rottura sarebbe ormai inevitabile. A lanciare la notizia è stato Alessandro Rosica, volto noto della cronaca rosa, che sui social ha confermato ciò che molti sospettavano da settimane.

Ultimo e Jacqueline in crisi, a breve l’annuncio dell’addio

"Purtroppo tutto si è raffreddato" ha scritto Rosica in una sua storia Instagram, riferendosi al legame sentimentale tra l’artista e l’influencer. "Prossimamente annunceranno la rottura. Non ora, più avanti. Ormai sono separati in tutti i sensi, sono solo genitori", ha aggiunto, lasciando intendere che la storia d’amore tra Ultimo e Jacqueline sarebbe giunta al capolinea. Parole che non lasciano spazio a interpretazioni e che hanno rapidamente fatto il giro del web.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Le prime voci di crisi tra Ultimo e Jacqueline erano nate a causa di alcuni indizi social. Da tempo, infatti, i due non pubblicano più scatti insieme né dediche romantiche. Un dettaglio che i fan più attenti non hanno potuto ignorare. L’ultimo accostamento dei due era stato a Londra, quando Jacqueline aveva accompagnato Ultimo che si era anche esibito a sorpresa in un piccolo pub. Poi più nulla.

A riaccendere il gossip è stato un recente post di Jacqueline, che per Halloween si è mostrata sui social insieme al figlio Enea, ma senza il compagno. Madre e figlio, vestiti come personaggi della "Carica dei 101", hanno conquistato i follower, ma l’assenza di Ultimo è risultata impossibile da non notare. Molti utenti hanno chiesto spiegazioni nei commenti, domandandosi se con il cantante andasse tutto bene. Jacqueline, come da suo stile, ha scelto il silenzio e non ha risposto a nessuna domanda. Nessuna conferma, ma nemmeno smentite. Anche il profilo di Ultimo, sempre molto riservato, è privo di riferimenti alla compagna e al figlio. Un silenzio che per molti equivale a una conferma.

Rosica, che in passato aveva già anticipato la gravidanza della figlia di Heather Parisi, ha ribadito che "la storia d’amore è evaporata" e che l’annuncio ufficiale arriverà però "non subito". Nel frattempo, i fan dei due attendono un segnale, sperando che la crisi possa rientrare. Ma per ora tutto tace. Se le indiscrezioni troveranno conferma, tra Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo si chiuderà davvero una delle storie più seguite e romantiche del panorama musicale italiano. Ultimo aveva scelto proprio il palco dell’Olimpico per annunciare la gravidanza della compagna, il prossimo anno però al mega concerto a Tor Vergata con 250 mila persone potrebbe essere solo.

Potrebbe interessarti anche

Ultimo e Jacqueline

Ultimo e Jacqueline, è crisi nera tra il cantante e la figlia di Heather Parisi: la nuova indiscrezione

Le voci di una crisi tra il cantante e la sua etera metà si fanno più insistenti, e ...
Ultimo e Jacqueline

Ultimo e Jacqueline, voci di una crisi seria, ma (forse) arriva la smentita social

I fidanzati starebbero trascorrendo un periodo di crisi o almeno è quanto si apprend...
Heather Parisi

Heater Parisi, chi è la figlia Rebecca Jewel. La gravidanza e il rapporto (speciale) con Jacqueline Luna Di Giacomo

La primogenita dell’ex ballerina è nata nel 1994 dal matrimonio con Giorgio Manenti ...
Dramma in casa Newman: morta Susan Kendall, figlia dell'attore Paul

E' morta Susan Kendall, le cause del decesso della figlia di Paul Newman svelate dalla famiglia

È scomparsa Susan Kendall Newman, figlia del famoso attore Paul Newman di Jacqueline...
Giulia De Lellis e Tony Effe

Giulia De Lellis, il mistero del parto (negato): l’influencer e Tony Effe fanno chiarezza. Le loro parole

L'ex di Andrea Damante ha smentito le voci diffuse nelle ultime ore da alcuni espert...
“Giulia De Lellis mamma, è nata Priscilla”, l’indiscrezione e perché avrebbe tenuto il parto segreto

“Giulia De Lellis mamma, è nata la figlia Priscilla”, l’indiscrezione e perché avrebbe tenuto il parto segreto

Secondo un'indiscrezione lanciata da Rosica, Giulia De Lellis potrebbe aver partorit...
I film in onda in TV stasera, mercoledì 29 ottobre 2025: Matilda De Angelis e il rapporto difficile con il fratello

I film in onda in TV stasera, mercoledì 29 ottobre 2025: Matilda De Angelis e il rapporto difficile con il fratello

Le migliori pellicole in onda oggi, mercoledì 29 ottobre 2025: da Veloce come il ven...
Maria Esposito

Maria Esposito e Silvia Uras stanno insieme? Conferme e indizi social

Maria Esposito e Silvia Uras stanno insieme secondo gli esperti di gossip e ora anch...
Tale e Quale cosa successo puntata 24 ottobre 2025

Tale e Quale Show (24 ottobre): Maryna trionfa, Pamela Petrarolo da brividi e disastro totale di Carmen Di Pietro

Chi ha vinto, la classifica completa e i momenti top e flop della quinta puntata di ...

WeWALK

Bastone smart per ipovedenti

La soluzione che aiuta i ciechi a sentirsi più sicuri e autonomi

LEGGI

Personaggi

Laila Hasanovic

Laila Hasanovic
Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi
L'attrice Clizia Incorvaia

Clizia Incorvaia
Belen Rodriguez

Belen Rodriguez

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963