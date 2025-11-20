Trova nel Magazine
Ultimo e Jacqueline ancora in crisi? Spunta un indizio (clamoroso). E lei torna in Italia da sola

Il cantante e la figlia di Heather Parisi starebbero attraversando un momento difficile. Come testimoniano anche gli ultimi 'movimenti' social dei due. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Continua il mistero sulla crisi (presunta) tra Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo. La coppia, che solo un anno fa stava festeggiando la nascita del primo figlio, starebbe attraversando un momento ‘no’ da qualche tempo, anche se nessuno dei due hai mai rilasciato commenti pubblici a riguardo. Ora però un dettaglio sta mandando nel panico i fan, dato che Jacqueline sarebbe tornata in Italia tutta sola, dopo un breve viaggio a New York dove (in teoria) era presente anche il cantante. Non è chiaro cosa potrebbe essere successo nella Grande Mela. Ma il silenzio social di entrambi non lascia presagire nulla di buono. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Ultimo e Jacqueline, l’ennesimo indizio social sulla crisi

Per qualche giorno, l’impressione era che la crisi fosse rientrata. Jacqueline Luna di Giacomo era voltata a New York con un volo partito da Roma, per raggiungere in teoria il compagno Ultimo (già lì da qualche tempo). Ma i giorni trascorsi nella città dei grattacieli hanno deluso enormemente le aspettative dei fan. Ultimo e Jacqueline non si sono mai mostrati insieme. Neanche una storia di sfuggita o un post che facesse immaginare qualche momento romantico condiviso. Poi, dopo cinque giorni, la figlia di Heather Parisi ha fatto le valigie ed è tornata (da sola) in Italia.

Non appena ha rimesso piede nel Bel Paese, Jacqueline ha raccontato ai suoi followers di aver trascorso alcuni giorni ‘rigeneranti’ nella metropoli americana. Ha citato alcuni progetti professionali in corso, ma non ha mai nominato, neanche di sfuggita, il padre di suo figlio Enea. Che dal canto suo si è comportato esattamente nella stessa maniera

Il viaggio di Ultimo a Los Angeles (senza Jacqueline)

Ultimo infatti è volato a Los Angeles, dove ha incontrato il rocker Vasco Rossi e ha condiviso un selfie sorridente con i suoi followers. Nell’immagine, lui e il ‘Blasco’ sorseggiano una tazza di caffè all’interno di un locale della città degli angeli, e sotto campeggia la didascalia "Senti che bel rumore…". L’espressione del cantante è serena, come se i problemi con Jacqueline, di cui si parla da settimane, non lo riguardassero davvero. Ma se le indiscrezioni continueranno, a un certo punto sarà necessario che almeno uno dei due faccia un passo avanti. Magari rilasciando un’intervista, una dichiarazione, o anche solo un breve video social di spiegazione. Questo potrebbe evitare ulteriore chiacchiericcio indesiderato. E soprattutto metterebbe il cuore in pace a tutti i fan, nel bene o nel male che sia.

