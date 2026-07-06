Ultimo, il doppio annuncio (inatteso) dopo il concerto-evento di Tor Vergata. Cosa farà adesso
Il cantautore romano ha stupito i fan con un messaggio social inatteso. Porterà la serata in un 'luogo' speciale'. E presto uscirà con un nuovo inedito. Ecco i dettagli.
Il concerto di Ultimo a Tor Vergata, lo scorso 4 luglio, ha cambiato la storia della musica live italiana. E dopo una serata epica, vissuta e cantata al limite davanti a 250mila fan, l’artista Romano si è fatto risentire con un lungo messaggio di gratitudine sui social. Un modo per tracciare un bilancio della nottata straordinaria, ma anche l’occasione per due annunci clamorosi sul suo futuro. Ecco che cosa ha rivelato Ultimo in dettaglio.
Ultimo, il messaggio social dopo il concerto-evento di Tor Vergata
"Non saprei da dove iniziare", ha scritto Ultimo su Instagram, il giorno dopo l’evento epocale di Tor Vergata. Sbriciolato il record per il live con il maggior numero di biglietti venduti nella storia della musica italiana, Niccolò Moriconi (questo il vero nome del cantautore) ha affidato alla sua pagina social una riflessione sul turbinio d’amore e gratitudine che lo ha travolto.
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"Potrei iniziare col dire che non ho mai avuto la tensione cosi alta nel corpo mentre salivo su Pianeti", ha poi proseguito Ultimo, "che non ho mai goduto nella vita come ieri durante Ipocondria. Che quando arrivando in elicottero mi è stato detto ‘Nic guarda a sinistra’ ho avuto la più strana e forte sensazione della mia vita. Che il livello di felicità e amore che c’era ieri nell’aria è travolgente per un solo essere umano. Che la serata di ieri sento che ci metterò tanto a metabolizzarla".
Ma è quello che ha rivelato dopo, tra le righe, ad aver emozionato ancora di più gli oltre quattro milioni di followers sul suo profilo.
La nuova canzone inedita e lo ‘sbarco’ di Ultimo al cinema
Ultimo ha infatti raccontato cos’è accaduto la notte dopo il concerto, quando è rimasto finalmente da solo con sé stesso, con la sua incredulità e la sua ‘penna’ a fargli compagnia: "Stanotte tornato a casa dopo i festeggiamenti, ho scritto la canzone più importante della mia vita". Insomma un inedito realizzato di getto, un pezzo che senza dubbio regalerà agli appassionati il prima possibile, dopo averlo registrato al meglio in studio. E ancora più clamoroso è stato il secondo annuncio inatteso: "Voglio portare questo spettacolo al cinema".
In attesa di capire quando il mega-concerto di Tor Vergata finirà sul grande schermo, resta la magia di una serata che ha cambiato la vita a 250mila persone (più uno). Tutti quegli ‘ultimi’ che Niccolò Moriconi ha legato al suo viaggio fin dall’inizio, salutandoli alla fine del post con una dedica speciale: "Grazie a tutti. A chi c’è da sempre. A chi c’è da poco. A chi non c’è più. A chi se n’è andato. Non smettete mai di credere nelle favole. Siamo nella storia".
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