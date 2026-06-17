Ultimo, la consacrazione (da star) in TV: il concerto di Tor Vergata su Rai 1 sulla scia di Cremonini e Vasco Rossi. Cosa succede Il cantautore romano, pronto ad accogliere 250mila fan il prossimo 4 luglio, potrebbe finire al centro di una serata evento sul primo canale. Come lui solo pochi artisti.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Ultimo è pronto a fare il salto definitivo. Il gigantesco concerto del 4 luglio 2026, a Tor Vergata, con una previsione di circa 250mila spettatori, potrebbe infatti trasformarsi in un evento in diretta su Rai 1. Sulla scia ideale delle ‘consacrazioni’ precedenti già riservate a Cesare Cremonini e Vasco Rossi. Per ora l’ipotesi resta sul tavolo, ma il solo fatto che la tv pubblica la stia valutando racconta bene la dimensione che Ultimo ha raggiunto nel panorama musicale italiano. Vediamo tutti i dettagli qui sotto.

Ultimo, il concertone di Tor Vergata a un passo dalla storia

Il progetto Tor Vergata è, prima di tutto, un’impresa monstre. Se le stime verranno confermate, l’area alle porte di Roma diventerà per una notte una vera metropoli della musica: 250mila persone attese, un colpo d’occhio paragonabile ai grandi raduni internazionali, e una logistica da maxi-evento più che da semplice concerto. Insomma, l’appuntamento per l’evento di Ultimo è destinato a entrare nella storia degli show dal vivo italiani, non solo per i numeri ma anche per l’ambizione di trasformare un luogo simbolo della capitale in un’arena open air senza precedenti.

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Accanto alla dimensione artistica, c’è poi l’effetto economico. L’onda lunga di Tor Vergata toccherà alberghi, ristoranti, attività commerciali, trasporti e servizi turistici, con migliaia di persone in arrivo da tutta Italia per un intero fine settimana. La data del 4 luglio si candida così a diventare uno dei momenti più caldi dell’estate romana, con una ricaduta sul territorio che va ben oltre la durata del live. Per Roma è una vetrina planetaria, e per Ultimo il segno tangibile di una forza d’attrazione ormai paragonabile ai colossi del rock e del pop nazionale.

La Rai valuta l’evento in prima serata per Ultimo

Non sorprende, quindi, che anche la Rai osservi da vicino l’evento. L’ultima indiscrezione rilanciata su X dall’account Cinguetterai parla infatti di una possibile diretta del concerto su Rai 1, e il direttore dell’Intrattenimento Prime Time, William Di Liberatore, avrebbe confermato che sono in corso valutazioni su "uno spazio di offerta televisiva" da destinare all’evento. Nulla è ancora deciso, dato che la programmazione estiva è in linea di massima già definita. E inserire una diretta così lunga e complessa significherebbe ridisegnare palinsesti, budget e risorse tecniche. Ma il fatto che se ne discuta apertamente colloca Tor Vergata nella stessa categoria dei grandissimi eventi che meritano la prima serata della tv generalista.

Il paragone con Cesare Cremonini e Vasco Rossi è quindi inevitabile e, in qualche modo, esplicativo. Per Cremonini, il doppio concerto al Circo Massimo in onda su Rai 1 il 31 agosto rappresenta la consacrazione televisiva ‘alla Vasco’, cioè quel passaggio simbolico in cui un artista non è più solo idolo da stadio, ma protagonista riconosciuto della grande narrazione pop nazionale. Lo stesso era già accaduto con Vasco Rossi stesso, a cui la Rai aveva dedicato la prima serata con il suo live al Circo Massimo, trattandolo come un evento collettivo epocale.

Ultimo si gioca ora la medesima carta. Se la diretta di Tor Vergata dovesse concretizzarsi, il cantautore entrerebbe a pieno titolo nel club ristretto degli artisti per cui la Rai ha ‘ripensato’ il palinsesto e costruito ad hoc una serata-evento. Ma anche se la tv dovesse restare alla finestra, il 4 luglio sarà comunque una data spartiacque. Per Ultimo e per la musica italiana.

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