Ultimo al cinema, adesso è ufficiale: caduto l'ultimo record per eguagliare Vasco Rossi a Modena Park. Ecco quando lo vedremo nelle sale
Il concerto monumentale di Ultimo a Tor Vergata ora arriva al cinema in una data molto particolare che ha già catturato i fan. Quando vedere "Ultimo — Tutto. Live a Tor Vergata"
Il 4 luglio scorso l’area di Tor Vergata a Roma è stata teatro di una delle manifestazioni dal vivo più imponenti nella storia recente della musica pop italiana. L’affluenza di oltre duecentocinquantamila spettatori per il concerto di Ultimo ha registrato un dato che va oltre la semplice dimensione concertistica per entrare in quella del fenomeno sociale.
Un’adunata di tali proporzioni sul suolo nazionale non può che farci rivolgere lo sguardo verso il concerto di Vasco Rossi a Modena Park del 1° luglio 2017, l’evento che ha cambiato per sempre gli standard dei grandi live in Italia. A distanza di anni, la risposta generazionale del pubblico romano dimostra come la musica d’autore di oggi abbia ancora una forza tale da mobilitare masse oceaniche e creare eventi di portata storica.
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Ultimo – Tutto. Live a Tor Vergata: il film concerto al cinema
Il concerto di Niccolò Moriconi si appresta così a varcare le soglie dei teatri cinematografici con la pellicola Ultimo – Tutto. Live a Tor Vergata, programmata in uscita evento nelle sale dal 22 al 30 settembre. Diretto da Giorgio Testi, nome di riferimento internazionale nella regia di documentari e performance dal vivo, il film nasce dalla collaborazione tra Ultimo Records e Vivo Concerti, con la produzione esecutiva affidata a Maestro e la distribuzione nazionale curata in esclusiva da Nexo Studios. L’opera sintetizzare le tappe musicali della serata, ma documenta anche la complessa macchina organizzativa e la portata emotiva che hanno caratterizzato l’intero evento.
Dietro le quinte del raduno, i retroscena inediti dello spettacolo
La videocamera supera il confine invalicabile delle transenne per toccare la dimensione intima del backstage esclusivo, con uno sguardo diretto sui momenti che hanno preceduto l’ingresso sul palco. Attraverso immagini riservate, il documentario dà conto della tensione del pre-concerto, che abbiamo già visto con alcuni stralci dell’arrivo dell’artista in elicottero, i silenzi nel camerino e la concentrazione di Niccolò Moriconi a pochi minuti dall’impatto con il quarto di milione di presenti.
La finestra temporale scelta non poteva che essere un omaggio ai fan che da anni lo seguono in ogni suo passo. Il 22 settembre è infatti una data importantissima nel percorso dell’artista: è infatti il titolo del celebre singolo del 2020 ed è il giorno di fondazione della propria etichetta indipendente. Una ricorrenza che il cantautore romano celebra abitualmente tornando nei luoghi della propria formazione, tra i quali l’area di San Basilio nota come il Parchetto di Ultimo. Il passaggio dalle piazze alle sale cinematografiche suggella così un percorso identitario radicato nel legame indissolubile con la propria comunità di ascoltatori.
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