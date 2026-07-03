Ultimo, il concerto di Tor Vergata anticipato per le persone con disabilità: le prove da brividi e lo spoiler sulla scaletta Le prove generali del live dei record del 4 luglio hanno fornito i primi indizi sulle canzoni e sulla durata dell’evento: il bel gesto per i diversamente abili

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Ultimo si prepara a fare la storia. Il countdown segna -1 e domani sabato 4 luglio 2026 andrà in scena ‘La favola per sempre’, il concerto di Tor Vergata che ha già polverizzato qualunque record nell’ambito della musica live in Italia. Ieri si sono tenute le prove generali dell’evento, aperte al pubblico delle persone con disabilità e ai loro caregiver. Scopriamo tutti i dettagli.

Ultimo, le prove del concerto di Tor Vergata aperte alle persone con disabilità

Manca ormai pochissimo all’appuntamento del 4 luglio a Tor Vergata, dove Ultimo è pronto a radunare circa 250mila spettatori per quello che si annuncia come il concerto più imponente della sua carriera. A poche ore dall’evento, tuttavia, a fare parlare non sono soltanto i numeri da record o i fan accampati da settimane per conquistare le prime file. Durante le prove generali, infatti, il cantautore romano ha trasformato il grande palco in uno spazio di inclusione, invitando centinaia di persone con disabilità insieme ai loro caregiver ad assistere allo show in anteprima. Un’iniziativa che ha permesso a tanti appassionati, che durante il concerto vero e proprio avrebbero inevitabilmente incontrato difficoltà legate alla folla e alla visibilità, di vivere la musica da una posizione privilegiata, a pochi metri dal palco. Le immagini diffuse nelle ultime ore raccontano una serata intensa (e dalla durata record, con un concerto di oltre 3 ore e mezza) fatta di emozioni, sorrisi e partecipazione. L’attenzione di Ultimo verso chi vive situazioni di disabilità non si fermerà però all’anteprima: il concerto sarà infatti trasmesso in diretta streaming anche ai pazienti ricoverati nel vicino Policlinico di Tor Vergata, consentendo loro di seguire l’intero spettacolo senza lasciare l’ospedale. Un gesto che amplia il significato di un evento destinato a entrare nella storia della musica dal vivo italiana.

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Gli indizi sulla scaletta e i possibili ospiti

Restano ancora top secret i dettagli ufficiali del concerto di Ultimo a Tor Vergata, ma le indiscrezioni raccolte durante le prove generali delineano un viaggio attraverso tutta la carriera di Ultimo, con una scaletta che dovrebbe superare le tre ore e comprendere i brani più amati, dai primi successi come "Pianeti", "Peter Pan", "Il ballo delle incertezze" e "I tuoi particolari" fino ai pezzi più recenti, tra cui "Acquario", "Io non so" e "Ci siamo detti tutto". Non dovrebbe mancare un momento più raccolto con un medley acustico, oltre ad alcune canzoni meno eseguite dal vivo che i fan attendono da tempo. Sul fronte degli ospiti, l’unica presenza confermata è quella di Fabrizio Moro, legato a Ultimo da un rapporto artistico e personale nato agli esordi della carriera del cantautore romano. Rimane invece nel campo delle ipotesi l’eventuale partecipazione di Antonello Venditti. Di seguito la possibile scaletta (non in ordine di esibizione ma alfabetico):

Acquario

Alba

Altrove

Amati sempre

Bella davvero

Buongiorno vita

Capolavoro

Cascare nei tuoi occhi

Chiave

Ci siamo detti tutto

Colpa delle favole

Domenica

Dove il mare finisce

Equilibrio mentale

Fateme cantà

Giusy

Gli altri

Il ballo delle incertezze

Il bambino che contava le stelle

Io non so

Ipocondria

I tuoi particolari

La parte migliore di me

La stella più fragile dell’universo

L’eleganza delle stelle

Lunedì

L’unica forza che ho

Mille universi

Occhi lucidi

Ovunque tu sia

Pazzo di te

Peter Pan (Vuoi volare con me?)

Piccola stella

Pianeti

Poesia senza veli

Quando dorme la città

Questa insensata voglia di te

Quei due innamorati

Quei ragazzi

Quel filo che ci unisce

Romantica

Rondini al guinzaglio

Sabbia

Solo

Sogni appesi

Sul finale

Ti dedico il silenzio

Ti va di stare bene

Tutto questo sei tu

Vieni nel mio cuore

Medley acustico (Paura mai, Quella casa che avevamo in mente, Tutto diventa normale)

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