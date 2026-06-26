Ultimo infrange le regole per i suoi fan: acqua gratis, borracce e bottiglie al maxi-concerto di Tor Vergata contro il caldo record Per il concerto da 250mila spettatori di Ultimo cambiano eccezionalmente le regole: sì ad acqua, borracce e ventilatori per affrontare il caldo estremo.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Il caldo eccezionale previsto su Roma cambia le regole di uno degli eventi musicali più attesi dell’anno. In occasione del maxi-concerto di Ultimo, in programma il 4 luglio a Tor Vergata, gli organizzatori hanno deciso di introdurre misure straordinarie per garantire la sicurezza e il benessere delle centinaia di migliaia di persone attese. Per la prima volta, infatti, sarà possibile entrare con bottigliette d’acqua e borracce, mentre all’interno dell’area saranno predisposti punti di distribuzione gratuita dell’acqua.

Ultimo, regole speciali per il concerto a Tor Vergata: acqua gratuita e più libertà per il pubblico

Le alte temperature hanno spinto Vivo Concerti a rivedere, in via del tutto eccezionale, il regolamento dell’evento "La Favola Per Sempre". Una deroga importante rispetto alle consuete restrizioni previste nei grandi concerti, dove normalmente l’ingresso con liquidi e alcuni oggetti personali è vietato. I fan potranno portare con sé bottigliette d’acqua da massimo mezzo litro, purché contenenti esclusivamente acqua, oltre a borracce in plastica, silicone o tritan della stessa capacità. Una volta all’interno dell’area concerto, sarà inoltre possibile riempirle gratuitamente grazie ai punti di distribuzione predisposti dagli organizzatori.

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L’elenco degli oggetti consentiti è stato ampliato proprio per affrontare l’emergenza caldo. Via libera anche a integratori di sali minerali confezionati, snack leggeri come panini, frutta, frutta secca e barrette energetiche, oltre a powerbank, cuffiette, piccoli ombrelli senza punta, ventilatori portatili, creme solari (purché non spray), teli mare, coperte isotermiche e zainetti di dimensioni contenute. Tra gli oggetti ammessi figura anche il tiralatte, una misura pensata per rendere l’evento più accessibile a tutte le esigenze del pubblico.

Il raduno dei 250mila fan: il concerto più grande mai organizzato in Italia

Quello di Tor Vergata non sarà soltanto un concerto, ma un evento destinato a entrare nella storia della musica dal vivo in Italia. "La Favola Per Sempre", ribattezzato dai fan "Il Raduno degli Ultimi", ha registrato numeri impressionanti sin dall’apertura delle vendite: tutti i 250mila biglietti disponibili sono stati acquistati in appena tre ore. Un risultato che rappresenta un nuovo primato per un singolo artista nel nostro Paese, superando anche il record di spettatori paganti stabilito da Vasco Rossi con il celebre Modena Park. Per Ultimo si tratta dell’ennesima conferma di un rapporto speciale con il proprio pubblico, una comunità che negli anni è cresciuta fino a diventare la cosiddetta "Generazione Ultimo", capace di riempire gli stadi e trasformare ogni live in un grande momento collettivo.

Le misure straordinarie adottate per fronteggiare il caldo estremo confermano quanto la sicurezza dei partecipanti sia diventata una priorità assoluta. Con temperature che potrebbero superare abbondantemente i 35 gradi, consentire l’ingresso con acqua, borracce e strumenti utili a proteggersi dal sole rappresenta una scelta destinata a fare scuola anche per i grandi eventi futuri. Per i 250mila spettatori attesi a Tor Vergata sarà quindi un concerto da record sotto ogni punto di vista: per i numeri, per l’organizzazione e per una decisione che rompe una tradizione consolidata in nome della tutela del pubblico.

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