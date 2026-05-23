Ultimo bocciato ad Amici e X-Factor: “Giusto così”, la confessione amara a Maria De Filippi (e il concerto dei record)
Dal doppio rifiuto nei talent show al maxi-concerto da 250.000 persone a Tor Vergata: Ultimo racconta fallimenti, ansie e il segreto del suo successo.
Oggi è uno dei cantanti più seguiti e amati della musica italiana ma, in pochi sanno che anche lui, di porte in faccia, ne ha viste tante. Due di esse erano proprio quelle di due talent molto famosi: Amici ed X-Factor. A distanza di anni, Ultimo, nome d’arte di Niccolò Moriconi, ne parla tranquillamente dinanzi agli studenti dell’Università di Tor Vergata, in un dialogo con lo psichiatra Paolo Crepet che diventa quasi una seduta collettiva. Vediamo insieme cos’ha detto il cantante.
Ultimo, il ‘no’ ad Amici e X-Factor: "C’è un tempo per ogni cosa"
Ultimo è stato ospite all’Università di Tor Vergata per un dialogo con lo psichiatra Paolo Crepet. Di fronte agli studenti, il cantautore si è messo a nudo: "Ho la stessa età di alcuni di voi, mi faccio le stesse domande e non ho le risposte. Anzi, per me sono più importanti le domande. Oggi sono qui a forma di punto interrogativo". Ha ripercorso una carriera costruita con pazienza, partita da due rifiuti eccellenti (Amici e X-Factor) che oggi non gli pesano affatto: "Era giusto che non fossi ammesso. E non lo dico per dire che hanno sbagliato loro. Non vorrei passasse questo messaggio. Era corretto così e l’ho detto anche a Maria De Filippi. Probabilmente se fossi stato in giuria e avessi visto il mio provino, avrei detto di no. Non ero ancora pronto". Dal primo album Pianeti nel 2017 alla vittoria a Sanremo Giovani, fino ai tour negli stadi, il successo è arrivato gradualmente. Eppure, nonostante i traguardi, confessa: "Non mi sento all’altezza delle canzoni che scrivo. È una magia, so che la canzone appartiene a un’altra sfera".
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La fama ha portato con sé anche momenti di disorientamento: dopo i concerti, il ritorno alla quotidianità diventa straniante. "Quando finisco i tour entro in una sorta di sensazione in cui mi sembra che sia tutto finto. La sera prima stai lì, con tutta questa onda di amore, davanti a 50, 60mila persone. Il giorno dopo torni alla vita quotidiana e magari non ti si accende la tv".
Ultimo e lo straordinario concerto dei record
Il 19 giugno uscirà il nuovo album, Il Giorno Che Aspettavo, mentre il 4 luglio terrà un maxi concerto da 250.000 persone proprio alla Tor Vergata. Il 2 luglio, le prove generali saranno aperte gratuitamente a tutti i disabili: "Ho scelto questo nome d’arte anche per questo. Per trasmettere la mia vicinanza con gesti che a me costano poco e che invece per altri possono avere un valore".
Ai ragazzi in platea non ha voluto dare consigli, ma ha condiviso la sua esperienza: "Come ho superato i miei limiti? Li ho cantati".
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