Ultimo a Tor Vergata, il giallo della scaletta nascosta tra i PIT: il concerto evento del 4 luglio richiama 250000 persone. Gli indizi dal soundcheck Un concerto evento monumentale accompagnato da una scaletta ancora completamente top secret. Ultimo riabbraccia i fan, accampati da giorni, e prepara uno show indimenticabile

Martina Dessì Music Specialist Ascolto, scrivo, a volte recensisco, smonto classifiche: la musica è il mio primo amore.

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Se questa sera avvertite un insolito tremore sismico nella Capitale, non allarmatevi: sono solo i 250.000 fedelissimi di Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, che stanno per occupare la spianata di Tor Vergata. Più che un concerto, un vero e proprio censimento demografico dei tantissimi che lo seguono da sempre e che sono accampati da giorni in attesa dell’evento più grande e per certi versi, importante, della sua carriera. A partire dalle 20:30, il cantautore romano darà il via a oltre tre ore di musica ininterrotta, tenuta top secret se non fosse per il soundcheck, ma che si può ben carpire dagli indizi sparsi qua e là.

Ultimo, il giallo della scaletta a Tor Vergata

Come da copione, l’attesa nei giorni precedenti è stata gestita con grande fermento, per usare un facile eufemismo. I fan più accaniti si sono trasformati in veri e propri agenti segreti, appostandosi dietro le recinzioni dei soundcheck per registrare frammenti audio sfocati. Su TikTok è partita la decodifica forense degli echi di pianoforte per indovinare l’ordine dei brani: l’FBI potrebbe tranquillamente assumere nel reparto intelligence chiunque abbia commentato quei video.

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Per non farsi mancare nulla, anche la logistica del prato ha subìto una poetizzazione forzata. Niente "Settore A" o "Settore B" (troppo freddi per chi vive di emozioni), ma PIT ribattezzati con i titoli degli album. Se stasera vi perdete, non direte agli amici "sono vicino al mixer", ma "sono rimasto bloccato dentro Colpa delle favole, vicino al bagno chimico di Peter Pan", passando per Solo e l’immancabile Altrove. Insomma, un modo per far crescere l’attesa che era già spasmodica nei giorni precedenti. C’è chi tra questi nomi vi ha letto una serie di indizi che potrebbero condurre verso la scaletta blindatissima e che verrà svelata solo sul palco di stasera, 4 luglio, a Roma.

Cosa ci aspetta

I bene informati parlano di una scaletta mastodontica che oscillerà tra i 25 e i 30 brani. La struttura del live è studiata per dar tregua alle corde vocali del pubblico solo durante i cambi d’abito: si passerà dai muri di suono della band completa ai momenti in cui Niccolò si siederà da solo al pianoforte, la sua comfort zone da sempre.

Il viaggio musicale attingerà a piene mani dal repertorio dei grandi successi. In quota "cori da stadio che si sentono fino a Guidonia" ci sono gli inni Tutto questo sei tu e Cascare nei tuoi occhi, seguiti a ruota da Romantica e Pazzo di te. Per i puristi della prima ora, la scaletta scaverà nel reparto psicologico con perle introspettive del calibro di Questa insensata voglia di te, Sabbia e Chiave.

Non mancheranno le parentesi più rarefatte come Quando dorme la città, Equilibrio mentale (merce rara stasera) e Il bambino che contava le stelle. Il gran finale prevede, ovviamente, la consueta dedica a Roma, città che storicamente benedice le carriere degli artisti cui concede i natali, ideale per far scendere la lacrimuccia definitiva anche ai passanti (che potrebbero essere parecchi).

Nel giorni scorsi, comunque, le forze dell’ordine hanno dovuto sventare i soliti tentativi di truffa di sciacalli che vendevano biglietti falsi a prezzi esorbitanti. Niente da fare per loro: l’entusiasmo è rimasto blindato. Se siete nei paraggi, armatevi di pazienza, acqua fresca e preparatevi a cantare anche le virgole.

Un’ipotesi di scaletta:

Acquario

Io non so

Ci siamo detti tutto

Altrove

Alba

Pianeti

Peter Pan (vuoi volare con me?)

Il ballo delle incertezze

I tuoi particolari

Rondini al guinzaglio

Ti dedico il silenzio

Vieni nel mio cuore

Piccola stella

La stella più fragile dell’universo

Buongiorno vita

Colpa delle favole

Solo

Amati sempre

Giusy

Ipocondria

Ti va di stare bene

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