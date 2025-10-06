Su Netflix c'è un film turco più romantico di Terra Amara: il protagonista è da urlo
Nel catalogo del Colosso dello streaming si nasconde una perla del cinema turco che vi farà sognare a occhi aperti
Ormai sembra impossibile fermare lo strapotere delle soap e delle serie tv turche. Le produzioni made in Istanbul hanno trovato terreno fertile nei palinsesti italiani e nei nostrani cataloghi dei servizi di streaming, a cominciare da quelli di Mediaset. Ma anche su Netflix queste pellicole hanno cominciato a fare seriamente capolino e alcune ambiscono a smuovere potenti emozioni. Come il film turco di cui parliamo oggi, disponibile in streaming su Netflix e che mira a ergersi come "il più romantico" anche contro un mostro sacro del genere come Endless Love.
Di cosa parla L’Ultima chiama per Istanbul in streaming su Netflix?
Serin e Mehmet (Beren Saat e Kıvanç Tatlıtuğ), entrambi originari di Istanbul, si incrociano all’aeroporto JFK. Un incontro casuale, tra due persone Hanno vite costruite e matrimoni apparentemente solidi, ma che in quella notte si trovano di fronte a una possibilità che non avevano assolutamente previsto. Tra passeggiate sotto le luci della città e conversazioni che scalfiscono ogni certezza, avvolti dalla splendida cornice di Manhattan, i due cominciano a provare una irresistibile e mutevole tensione. Silenzi, sguardi e gesti non detti faranno emergere tutte le contraddizioni di due persone che si trovano davanti a un bivio.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Serin e Mehmet si interrogano sul senso delle loro vite
In L’ultima chiamata per Istanbul non ci sono intrighi familiari o matrimoni combinati, ma due adulti che arrivano a un punto delle loro vite in cui sentono la necessità di porsi delle domande. E darsi delle risposte, nella più marzulliana delle tradizioni. L’incontro tra Serin e Mehmet scatena in loro dubbi su cosa significhi davvero essere felici e sulla sottile linea che separa il dovere dal desiderio.
La città di New York, poi, non è solo sfondo, ma diventa parte integrante della narrazione. Ogni angolo di Manhattan, luogo di libertà e introspezione, riflette lo stato d’animo dei protagonisti, tra luci soffuse e spazi sospesi nel tempo. La chimica tra Beren Saat e Kıvanç Tatlıtuğ, quest’ultimo amato per The Family, è palpabile e credibile. I fratelli Taylan alla regia, infine, hanno optato per un ritmo lento e compassato, che permette allo spettatore di entrare davvero nella mente e nel cuore dei protagonisti.
Dove vedere L’ultima chiamata per Istanbul in streaming
Se volete scoprire come si evolve l’appassionante storia d’amore, nata da una casualità, tra Serin e Mehmet, trovate L’ultima chiamata per Istanbul in streaming su Netflix.
Potrebbe interessarti anche
Su Netflix una serie TV misteriosa che unisce Mediaset e Twilight: non crederete ai vostri occhi
Aras Aydın e Leyla Tanlar tornano in questa serie del Colosso dello streaming per la...
Una madre pronta a tutto per scoprire la verità: Claudia Gerini è superlativa in questa serie tv Netflix
Claudia Gerini torna con una serie tv mozzafiato targata Netflix: misteri, vendette ...
L'attrice de Il Segreto scombussola i cuori in questo film su Netflix tratto da una (drammatica) storia vera
Susana Abaitua, volto di punta del cinema spagnolo, è protagonista di un film che ri...
7 migliori serie Tv drammatiche su Netflix che vi faranno piangere il cuore: perché sono da vedere assolutamente
Ecco le migliori serie drammatiche disponibili sul catalogo del Colosso dello stream...
3 serie tv da vedere su Netflix che vi faranno piangere dal ridere: non vorrete più lasciare casa
Nel catalogo del Colosso dello streaming ci sono alcune serie tv commedia originali ...
Netflix, tutte le novità di ottobre 2025: nel catalogo tornano le serie più amate di sempre
Da Monster - La storia di Ed Gein al ritorno delle Winx e RIV4LI: tutti i titoli da ...
Claudia Gerini è in crisi con Netflix: in questo film è un'insospettabile cantante
L'attrice romana torna al fianco di Carlo Verdone dopo Viaggi di Nozze e stupisce pe...
Antonio Albanese confonde Netflix con un film (folle) sulle differenze sociali: perché vi stupirà
Riccardo Milani dirige una super commedia che svela con ironia le contraddizioni del...