Su Netflix c'è un film turco più romantico di Terra Amara: il protagonista è da urlo Nel catalogo del Colosso dello streaming si nasconde una perla del cinema turco che vi farà sognare a occhi aperti

Ormai sembra impossibile fermare lo strapotere delle soap e delle serie tv turche. Le produzioni made in Istanbul hanno trovato terreno fertile nei palinsesti italiani e nei nostrani cataloghi dei servizi di streaming, a cominciare da quelli di Mediaset. Ma anche su Netflix queste pellicole hanno cominciato a fare seriamente capolino e alcune ambiscono a smuovere potenti emozioni. Come il film turco di cui parliamo oggi, disponibile in streaming su Netflix e che mira a ergersi come "il più romantico" anche contro un mostro sacro del genere come Endless Love.

Di cosa parla L’Ultima chiama per Istanbul in streaming su Netflix?

Serin e Mehmet (Beren Saat e Kıvanç Tatlıtuğ), entrambi originari di Istanbul, si incrociano all’aeroporto JFK. Un incontro casuale, tra due persone Hanno vite costruite e matrimoni apparentemente solidi, ma che in quella notte si trovano di fronte a una possibilità che non avevano assolutamente previsto. Tra passeggiate sotto le luci della città e conversazioni che scalfiscono ogni certezza, avvolti dalla splendida cornice di Manhattan, i due cominciano a provare una irresistibile e mutevole tensione. Silenzi, sguardi e gesti non detti faranno emergere tutte le contraddizioni di due persone che si trovano davanti a un bivio.

Serin e Mehmet si interrogano sul senso delle loro vite

In L’ultima chiamata per Istanbul non ci sono intrighi familiari o matrimoni combinati, ma due adulti che arrivano a un punto delle loro vite in cui sentono la necessità di porsi delle domande. E darsi delle risposte, nella più marzulliana delle tradizioni. L’incontro tra Serin e Mehmet scatena in loro dubbi su cosa significhi davvero essere felici e sulla sottile linea che separa il dovere dal desiderio.

La città di New York, poi, non è solo sfondo, ma diventa parte integrante della narrazione. Ogni angolo di Manhattan, luogo di libertà e introspezione, riflette lo stato d’animo dei protagonisti, tra luci soffuse e spazi sospesi nel tempo. La chimica tra Beren Saat e Kıvanç Tatlıtuğ, quest’ultimo amato per The Family, è palpabile e credibile. I fratelli Taylan alla regia, infine, hanno optato per un ritmo lento e compassato, che permette allo spettatore di entrare davvero nella mente e nel cuore dei protagonisti.

Dove vedere L’ultima chiamata per Istanbul in streaming

Se volete scoprire come si evolve l’appassionante storia d’amore, nata da una casualità, tra Serin e Mehmet, trovate L’ultima chiamata per Istanbul in streaming su Netflix.

