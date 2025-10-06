Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Su Netflix c'è un film turco più romantico di Terra Amara: il protagonista è da urlo

Nel catalogo del Colosso dello streaming si nasconde una perla del cinema turco che vi farà sognare a occhi aperti

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Ormai sembra impossibile fermare lo strapotere delle soap e delle serie tv turche. Le produzioni made in Istanbul hanno trovato terreno fertile nei palinsesti italiani e nei nostrani cataloghi dei servizi di streaming, a cominciare da quelli di Mediaset. Ma anche su Netflix queste pellicole hanno cominciato a fare seriamente capolino e alcune ambiscono a smuovere potenti emozioni. Come il film turco di cui parliamo oggi, disponibile in streaming su Netflix e che mira a ergersi come "il più romantico" anche contro un mostro sacro del genere come Endless Love.

Di cosa parla L’Ultima chiama per Istanbul in streaming su Netflix?

Serin e Mehmet (Beren Saat e Kıvanç Tatlıtuğ), entrambi originari di Istanbul, si incrociano all’aeroporto JFK. Un incontro casuale, tra due persone Hanno vite costruite e matrimoni apparentemente solidi, ma che in quella notte si trovano di fronte a una possibilità che non avevano assolutamente previsto. Tra passeggiate sotto le luci della città e conversazioni che scalfiscono ogni certezza, avvolti dalla splendida cornice di Manhattan, i due cominciano a provare una irresistibile e mutevole tensione. Silenzi, sguardi e gesti non detti faranno emergere tutte le contraddizioni di due persone che si trovano davanti a un bivio.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Serin e Mehmet si interrogano sul senso delle loro vite

In L’ultima chiamata per Istanbul non ci sono intrighi familiari o matrimoni combinati, ma due adulti che arrivano a un punto delle loro vite in cui sentono la necessità di porsi delle domande. E darsi delle risposte, nella più marzulliana delle tradizioni. L’incontro tra Serin e Mehmet scatena in loro dubbi su cosa significhi davvero essere felici e sulla sottile linea che separa il dovere dal desiderio.

La città di New York, poi, non è solo sfondo, ma diventa parte integrante della narrazione. Ogni angolo di Manhattan, luogo di libertà e introspezione, riflette lo stato d’animo dei protagonisti, tra luci soffuse e spazi sospesi nel tempo. La chimica tra Beren Saat e Kıvanç Tatlıtuğ, quest’ultimo amato per The Family, è palpabile e credibile. I fratelli Taylan alla regia, infine, hanno optato per un ritmo lento e compassato, che permette allo spettatore di entrare davvero nella mente e nel cuore dei protagonisti.

Dove vedere L’ultima chiamata per Istanbul in streaming

Se volete scoprire come si evolve l’appassionante storia d’amore, nata da una casualità, tra Serin e Mehmet, trovate L’ultima chiamata per Istanbul in streaming su Netflix.

Potrebbe interessarti anche

Su Netflix due attori de La notte nel cuore in una serie tv turca che ricorda Twilight

Su Netflix una serie TV misteriosa che unisce Mediaset e Twilight: non crederete ai vostri occhi

Aras Aydın e Leyla Tanlar tornano in questa serie del Colosso dello streaming per la...
Sara - La Donna Nell'Ombra, la serie con Claudia Gerini è in streaming su Netflix

Una madre pronta a tutto per scoprire la verità: Claudia Gerini è superlativa in questa serie tv Netflix

Claudia Gerini torna con una serie tv mozzafiato targata Netflix: misteri, vendette ...
L'attrice de Il Segreto inconfondibile in questa serie tv su Netflix tratta da una (drammatica) storia vera

L'attrice de Il Segreto scombussola i cuori in questo film su Netflix tratto da una (drammatica) storia vera

Susana Abaitua, volto di punta del cinema spagnolo, è protagonista di un film che ri...
Serie tv drammatiche da vedere su Netflix

7 migliori serie Tv drammatiche su Netflix che vi faranno piangere il cuore: perché sono da vedere assolutamente

Ecco le migliori serie drammatiche disponibili sul catalogo del Colosso dello stream...
3 serie tv commedia da vedere i streaming su Netflix

3 serie tv da vedere su Netflix che vi faranno piangere dal ridere: non vorrete più lasciare casa

Nel catalogo del Colosso dello streaming ci sono alcune serie tv commedia originali ...
Le serie da vedere su Netflix a ottobre 2025

Netflix, tutte le novità di ottobre 2025: nel catalogo tornano le serie più amate di sempre

Da Monster - La storia di Ed Gein al ritorno delle Winx e RIV4LI: tutti i titoli da ...
Claudia Gerini insospettabile cantante in questo film su Netflix

Claudia Gerini è in crisi con Netflix: in questo film è un'insospettabile cantante

L'attrice romana torna al fianco di Carlo Verdone dopo Viaggi di Nozze e stupisce pe...
Come Un Gatto In Tangenziale, Antonio Albanese protagonista del film in streaming su Netflix

Antonio Albanese confonde Netflix con un film (folle) sulle differenze sociali: perché vi stupirà

Riccardo Milani dirige una super commedia che svela con ironia le contraddizioni del...
Marco Giallini va oltre Rocco Schiavone e sfonda su Netflix con un film viscerale

Marco Giallini va oltre Rocco Schiavone e sfonda su Netflix con un film viscerale

L'attore romano tratteggia un personaggio dalla morale dubbia, che danza sul filo de...

HeyLight

Vacanze per tutti

Nuove soluzioni di pagamento semplici e immediati

LEGGI

Personaggi

Özge Özpirinççi

Ozge Ozpirincci
L'imprenditore Pier Silvio Berlusconi

Pier Silvio Berlusconi
Ginevra Francesconi

Ginevra Francesconi
Claudia Cardinale

Claudia Cardinale

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963