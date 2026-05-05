Ulisse, per Alberto Angela ovazione a New York: “Che capolavoro”. Poi la polemica: “È davvero irrispettoso” 'Ulisse - Il piacere della scoperta' conquista il web con una puntata su New York tra applausi social e giudizi entusiasti. Ma riesplode la polemica sugli orari Rai del prime time

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Alberto Angela non sbaglia un colpo. Soprattutto sui social, dove ogni sua apparizione diventa un piccolo evento collettivo. Quando è in Tv, il web si accende con lui: una pioggia di applausi, commenti entusiasti, citazioni condivise. È raro, rarissimo, trovare un volto televisivo capace di mettere d’accordo il pubblico digitale con questa naturalezza, sospeso tra autorevolezza e affetto popolare.

È successo ancora una volta ieri sera, lunedì 4 maggio 2026, con il ritorno di Ulisse – Il piacere della scoperta su Rai 1. Dopo l’assaggio di fine inverno dedicato a Versailles, la nuova stagione si è aperta con "Sulle note di New York": un viaggio elegante e suggestivo nella Grande Mela, raccontata come una partitura urbana in cui ogni luogo vibra sulle note di un brano, di un artista, di una memoria collettiva.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ne è venuto fuori un racconto fluido e raffinato, capace di intrecciare divulgazione ‘alta’, musica e curiosità senza mai perdere ritmo. Due ore di televisione che non alza la voce, ma lascia il segno. E i social, puntuali, lo hanno confermato: Alberto Angela promosso a pieni voti, in attesa ora del verdetto degli ascolti nella sfida contro la penultima puntata de I Cesaroni 7.

Ulisse a New York, cosa è successo nella puntata del 4 maggio

La puntata di ieri di Ulisse – Sulle note di New York è iniziato dall’Empire State Building, con lo skyline a farsi musica sulle note di Empire State of Mind di Jay-Z e Alicia Keys, e da lì il viaggio ha preso forma tra le strade vive di Manhattan. Alberto Angela ha attraversato Times Square e Grand Central, raccontando sogni come quello di Madonna, partita da zero e diventata una pop star e icona globale. La narrazione si è mossa tra cinema e musica: da Moon River fino a Central Park, mentre il ritmo urbano ha richiamato il grande Michael Jackson e le sue atmosfere metropolitane. Non è mancato uno sguardo al presente, con riferimenti alla scena pop contemporanea, fino a Taylor Swift, simbolo di una New York che continua a reinventarsi. Ulisse ha poi attraversato altre epoche e suoni, da Greenwich Village al Bronx, fino ai ponti sospesi sul fiume Hudson. Finale sospeso tra Harlem, jazz e le luci di Edge, per un racconto indimenticabile di New York, una città che non ha mai smesso di suonare.

Ulisse – Il Piacere della scoperta, ovazione del web per Alberto Angela: "Capolavoro"

E allora, quasi inevitabilmente, il nuovo lavoro televisivo di Alberto Angela ha stregato tutti. Durante e dopo la puntata trasmessa su Rai 1, si è acceso il secondo schermo: quello dei social, dove l’eco del viaggio newyorkese si è trasformata in un coro compatto di elogi. X, Facebook, Instagram: ovunque lo stesso spartito, fatto di entusiasmo puro, applauso e un aggettivo che è tornato più di tutti – "Meraviglioso". C’è chi ha esaltato la capacità unica di Angela di unire musica e divulgazione: "Per i nerd della musica come me la puntata di #Ulisse di stasera è una vera carezza". Chi ha parlato di televisione per cui "vale la pena pagare il canone". Chi, più semplicemente, si è lasciato andare a un applauso virtuale lungo una notte: "Che capolavoro che è questa puntata", "Una delle puntate più belle di sempre di Ulisse", "Ho avuto la pelle d’oca per tutta la serata", "La messa santa è finita andiamo in pace acculturati, curiosi e contenti". In un panorama social spesso diviso e litigioso, insomma, Alberto Angela è riuscito ancora una volta nell’impresa più difficile: mettere tutti d’accordo.

Ulisse, le polemiche social e il problema dell’orario

Se il giudizio sulla puntata è stato quasi unanime, qualche critica si è vista sul fronte dell’orario, con due destinatari: Affari Tuoi e, più in generale, la Rai. Già durante la messa in onda del gioco dei pacchi, i social hanno iniziato a rumoreggiare, trasformando l’attesa per Ulisse in una protesta parallela. Il bersaglio è sempre lo stesso: una prima serata che slitta, scivola, si allunga oltre le 21.45, fino a sfiorare le 22. Con inevitabili difficoltà di chi il giorno dopo deve alzarsi presto per andare a lavorare.

Nel mirino, ancora una volta, la durata extralarge di Affari Tuoi, accusato da molti utenti di "rubare tempo" ai programmi di punta. E così, mentre Ulisse conquistava il pubblico, nella prima parte del prime time è cresciuto anche il malumore di qualcuno: "Un po’ più tardi no?", "Noi vogliamo Ulisse, non i pacchi", "Peccato che la prima serata incomincia sempre alle 22, alla rai non c’è rispetto per gli utenti", "Sempre in ritardissimo! Davvero irrispettoso", "Dai De Martino chiudi Affari Tuoi che così inizia Piero Angela – — sono solo alcune delle voci che hanno accompagnato la serata. Una polemica che non nasce ieri, ma che ieri sera è tornata a farsi sentire con forza.

Ulisse – Il piacere della scoperta: il calendario dell’edizione 2026

L’edizione 2026 di Ulisse – Il piacere della scoperta accompagnerà il pubblico della prima per quattro settimane con un appuntamento fisso ogni lunedì. Il programma propone quattro puntate monotematiche pensate come un viaggio affascinante attraverso continenti, epoche e culture diverse. Dopo la puntata d’esordio dedicata alla vibrante energia musicale di New York, il racconto si sposterà lunedì prossimo in Giappone, tra tradizioni millenarie e misteri affascinanti. Si prosegue quindi verso l’eleganza senza tempo di Parigi, per concludere con un’immersione nell’Italia rinascimentale, sulle tracce di una figura enigmatica e potente come Lucrezia Borgia. Ecco il calendario completo:

Prima puntata: New York (4 maggio)

New York (4 maggio) Seconda puntata: Giappone (11 maggio)

Giappone (11 maggio) Terza puntata: Parigi (18 maggio)

Parigi (18 maggio) Quarta puntata: Lucrezia Borgia (25 maggio)

Potrebbe interessarti anche