Ulisse, ovazione social per Alberto Angela a Versailles: "Mi sembrava di essere veramente lì"

Tra i tanti complimenti anche chi ha fatto notare che "Questo straordinario professionista è senza contratto Rai".

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Ulisse, ovazione social per Alberto Angela a Versailles
RaiPlay

Lo speciale Ulisse, il piacere della scoperta intitolatoVersailles in piano sequenza‘ è stato un successo. Ieri sera, lunedì 2 marzo 2026, su Rai 1 Alberto Angela è tornato in onda in grande stile con una puntata straordinaria del suo format, dedicata alla fastosa reggia francese. A rendere unico l’episodio, la scelta di girare interamente con la tecnica del piano sequenza, il percorso più lungo ( 2 ore e 20 minuti) mai realizzato in Tv al mondo, senza montaggio e senza stacchi su una seconda camera, droni inclusi.

E mentre si attendono i dati auditel per capire in quanti hanno visto lo speciale, sui social è stato un tripudio di complimenti: il pubblico è rimasto estasiato, tanto che l’impressione era di essere veramente lì, tra le stanze e i corridoi sforzosi dove visse il Re Sole.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

A piacere, ovviamente anche la cultura e il talento di Angela, sempre graditissimo ai telespettatori e qualcuno di loro non si è trattenuto dal far notate che il divulgatore scientifico sia attualmente senza contratto in Rai, fatto che ha suscitato qualche critica: "#VersaillesInPianoSequenza è stato fantastico. L’unica cosa fuori luogo è sapere che questo straordinario professionista è senza contratto Rai, in compenso, a contratto, abbiamo Insegno e pure Cerno".

Alberto Angela a Versailles fa impazzire i social: "Completamente ipnotizzata"

Un piano sequenza che non si era mai visto in Tv, la bellezza di Versailles e la bravura di Alberto Angela hanno conquistato il pubblico di Rai 1. Lo speciale di Ulisse dedicato alla reggia famosa in tutto il mondo ha incantato tutti, tanto che su X l’hashtag del programma è entrato in trend a suon di complimenti: "Non so se e quando potrò visitare Versailles, ma stasera mi è sembrato di entrare a spiare senza pagare il biglietto. Completamente ipnotizzata da cotanta bellezza… ora ancora di più non vedo l’ora di vedere la reggia #Ulisse", "Grazie per avermi fatto sognare in questo posto meraviglioso, siete stati fantastici e grazie alla #Rai per questa bellissima serata", "Che meraviglia è stato questo piano sequenza a Versailles. Mi sembrava di essere veramente lì, cosa che mi ha permesso di sognare ad occhi aperti e staccarmi per un po’ dalla realtà. Complimenti e grazie ad Alberto e a tutta la squadra".

Nel corso della puntata si è anche intravisto il promo sulla prossima, con al centro il Giappone, e anche lì tutti hanno iniziato a sognare, ringraziando per il ritorno in onda di Angela e il suo programma: "Tra l’altro ho intravisto il Giappone nel promo delle nuove puntate. Non vedo l’oraaaaa #Ulisse", "Finalmente abbiamo avuto notizie sulle nuove puntate di #Ulisse , non vedo l’ora!", "Ho adorato questo speciale di #Ulisse su la Reggia di Versailles, veramente molto bello e non vedo l’ora di vedere il Giapponeee, a quanto le nuove puntate??". Infine, lo stesso conduttore ha fatto i suoi ringraziamenti: "Grazie allo straordinario gruppo di lavoro che mi ha affiancato in questo speciale di #Ulisse. Sono stati loro a realizzare questo programma e a spingere me, quasi fossi una barchetta di carta su un fiume, in questo percorso unico.
#Ulisse".

