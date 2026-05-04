Alberto Angela rivoluziona Ulisse: le nuove puntate saranno dedicate, ciascuna, a una città diversa. Le anticipazioni e quando va in onda
Dopo la Grande Mela, il programma attraverserà culture e civiltà diverse, con episodi che toccheranno il Giappone e varie tappe europee
Da lunedì 4 maggio 2026, in prima serata su Rai 1, torna uno degli appuntamenti più attesi della televisione culturale italiana: Ulisse – Il piacere della scoperta. Il programma ideato da Piero Angela e condotto da Alberto Angela riparte con una nuova stagione composta da quattro puntate monotematiche, confermando la sua formula vincente: raccontare il mondo con rigore scientifico e linguaggio accessibile.
La stagione 2026 si apre con una meta simbolica e potente: New York. La prima puntata accompagnerà gli spettatori in un viaggio nella città che non dorme mai, raccontata attraverso la sua storia, la sua energia e i suoi protagonisti. Non sarà una semplice guida turistica, ma un racconto stratificato: dai quartieri iconici alle vicende umane che hanno trasformato la metropoli in uno dei centri culturali più influenti del pianeta.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Il nuovo ciclo porterà il pubblico in un itinerario globale. Dopo New York, il programma attraverserà culture e civiltà diverse, con episodi che toccheranno il Giappone e varie tappe europee. Per scoprire tutto sui nuovi viaggi di Angela, non perdetevi il Video!
Potrebbe interessarti anche
Ulisse, Alberto Angela svela i segreti della grande musica di New York: cosa vedremo stasera
Un altro viaggio indimenticabile alla scoperta della Grande Mela e della musica nata...
Rai, le novità di maggio 2026: Alberto Angela riappare in TV (dopo le polemiche), torna Sanremo e Sal Da Vinci fa sognare l’Italia
Un mese ricco di grandi ritorni, eventi speciali e nuove storie che attraversano gen...
Che tempo che fa, Fabio Fazio imbarazza Almodovar e offre ad Alberto Angela un posto fisso al Nove: cosa è successo
Che tempo che fa ci ha regalato due momenti unici, tra Alberto Angela 'ammaliato' da...
Che Tempo Che Fa, smacco alla Rai: Fazio gioca d'anticipo e accoglie Alberto Angela (e una star mondiale)
Scopriamo gli ospiti di oggi, domenica 3 maggio 2026 del talk del Nove: Fabio Fazio ...
La Rai che verrà: Alberto Angela, firma vicina (dopo le scintille). Montrucchio promosso e svolta Diaco dopo Mara Venier
Tra rinnovi in extremis, equilibri delicati e nuovi assetti nel daytime, il servizio...
Un nuovo guaio per Claudio Amendola: una star TV "gliele suona"
Questa sera, lunedì 4 maggio 2026, I Cesaroni affrontano lo speciale di Ulisse di Al...
La Rai che verrà: Vespa rinnova (dopo le polemiche), Alberto Angela no, Giletti valuta l’addio e punge in diretta
Rivoluzione in casa Rai tra rinnovi, attese e possibili addii dei conduttori più ama...
Palinsesti Rai, cosa cambia il 1 maggio: Affari tuoi, Il Paradiso delle Signore, La Volta buona, chi salta e chi va in onda
Per la Festa dei lavoratori cambia in parte la programmazione della Rai: ecco cosa a...