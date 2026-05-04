Alberto Angela rivoluziona Ulisse: le nuove puntate saranno dedicate, ciascuna, a una città diversa. Le anticipazioni e quando va in onda Dopo la Grande Mela, il programma attraverserà culture e civiltà diverse, con episodi che toccheranno il Giappone e varie tappe europee

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Da lunedì 4 maggio 2026, in prima serata su Rai 1, torna uno degli appuntamenti più attesi della televisione culturale italiana: Ulisse – Il piacere della scoperta. Il programma ideato da Piero Angela e condotto da Alberto Angela riparte con una nuova stagione composta da quattro puntate monotematiche, confermando la sua formula vincente: raccontare il mondo con rigore scientifico e linguaggio accessibile.

La stagione 2026 si apre con una meta simbolica e potente: New York. La prima puntata accompagnerà gli spettatori in un viaggio nella città che non dorme mai, raccontata attraverso la sua storia, la sua energia e i suoi protagonisti. Non sarà una semplice guida turistica, ma un racconto stratificato: dai quartieri iconici alle vicende umane che hanno trasformato la metropoli in uno dei centri culturali più influenti del pianeta.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il nuovo ciclo porterà il pubblico in un itinerario globale. Dopo New York, il programma attraverserà culture e civiltà diverse, con episodi che toccheranno il Giappone e varie tappe europee. Per scoprire tutto sui nuovi viaggi di Angela, non perdetevi il Video!

Potrebbe interessarti anche