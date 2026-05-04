Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Alberto Angela rivoluziona Ulisse: le nuove puntate saranno dedicate, ciascuna, a una città diversa. Le anticipazioni e quando va in onda

Dopo la Grande Mela, il programma attraverserà culture e civiltà diverse, con episodi che toccheranno il Giappone e varie tappe europee

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Da lunedì 4 maggio 2026, in prima serata su Rai 1, torna uno degli appuntamenti più attesi della televisione culturale italiana: Ulisse – Il piacere della scoperta. Il programma ideato da Piero Angela e condotto da Alberto Angela riparte con una nuova stagione composta da quattro puntate monotematiche, confermando la sua formula vincente: raccontare il mondo con rigore scientifico e linguaggio accessibile.

La stagione 2026 si apre con una meta simbolica e potente: New York. La prima puntata accompagnerà gli spettatori in un viaggio nella città che non dorme mai, raccontata attraverso la sua storia, la sua energia e i suoi protagonisti. Non sarà una semplice guida turistica, ma un racconto stratificato: dai quartieri iconici alle vicende umane che hanno trasformato la metropoli in uno dei centri culturali più influenti del pianeta.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Il nuovo ciclo porterà il pubblico in un itinerario globale. Dopo New York, il programma attraverserà culture e civiltà diverse, con episodi che toccheranno il Giappone e varie tappe europee. Per scoprire tutto sui nuovi viaggi di Angela, non perdetevi il Video!

Potrebbe interessarti anche

Alberto Angela, Speciale Ulisse - La Sicilia di Montalbano crossover

Ulisse, Alberto Angela svela i segreti della grande musica di New York: cosa vedremo stasera

Un altro viaggio indimenticabile alla scoperta della Grande Mela e della musica nata...
Rai novità maggio 2026

Rai, le novità di maggio 2026: Alberto Angela riappare in TV (dopo le polemiche), torna Sanremo e Sal Da Vinci fa sognare l’Italia

Un mese ricco di grandi ritorni, eventi speciali e nuove storie che attraversano gen...
Alberto Angela e Pedro Almodovar

Che tempo che fa, Fabio Fazio imbarazza Almodovar e offre ad Alberto Angela un posto fisso al Nove: cosa è successo

Che tempo che fa ci ha regalato due momenti unici, tra Alberto Angela 'ammaliato' da...
che tempo che fa

Che Tempo Che Fa, smacco alla Rai: Fazio gioca d'anticipo e accoglie Alberto Angela (e una star mondiale)

Scopriamo gli ospiti di oggi, domenica 3 maggio 2026 del talk del Nove: Fabio Fazio ...
Diaco, Montrucchio e Angela

La Rai che verrà: Alberto Angela, firma vicina (dopo le scintille). Montrucchio promosso e svolta Diaco dopo Mara Venier

Tra rinnovi in extremis, equilibri delicati e nuovi assetti nel daytime, il servizio...
Un nuovo guaio per Claudio Amendola: una star TV "gliele suona"

Un nuovo guaio per Claudio Amendola: una star TV "gliele suona"

Questa sera, lunedì 4 maggio 2026, I Cesaroni affrontano lo speciale di Ulisse di Al...
Massimo Giletti - Lo Stato delle Cose

La Rai che verrà: Vespa rinnova (dopo le polemiche), Alberto Angela no, Giletti valuta l’addio e punge in diretta

Rivoluzione in casa Rai tra rinnovi, attese e possibili addii dei conduttori più ama...
Rai palinsesti 1 maggio 2026 cosa cambia de martino balivo

Palinsesti Rai, cosa cambia il 1 maggio: Affari tuoi, Il Paradiso delle Signore, La Volta buona, chi salta e chi va in onda

Per la Festa dei lavoratori cambia in parte la programmazione della Rai: ecco cosa a...
I film in onda in TV stasera, lunedì 4 maggio 2026: la persecuzione amorosa di Pilar Fogliati, cosa le è successo

I film in onda in TV stasera, lunedì 4 maggio 2026: la persecuzione amorosa di Pilar Fogliati, cosa le è successo

Questa sera, lunedì 4 maggio 2026, l'attrice piemontese è un'amante "problematica" i...

Global Summit

Global Summit Logistics & Supply Chain 2026

Dall'AI alla green logistics: come partecipare

LEGGI

Personaggi

Stanotte a Roma - Alberto Angela

Alberto Angela
Lorenzo Cherubini - Jovanotti

Lorenzo Cherubini (Jovanotti)
Valeria Mazza

Valeria Mazza
Caterina Caselli

Caterina Caselli

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963