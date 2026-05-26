Ulisse, Alberto Angela dice addio a Parigi e conquista tutti: "Resta il nulla". Poi la polemica: "Che mancanza"
L’ultima puntata dedicata alla capitale francese è stata un altro successo su Rai 1: elogi al divulgatore, considerato da molti il baluardo della cultura in tv
Alberto Angela saluta e, come sempre, lo fa con stile. Dopo lo speciale dedicato al Giappone, infatti, ieri lunedì 25 maggio 2026 su Rai 1 è andata in onda la quarta e ultima puntata di Ulisse – Il piacere della scoperta, questa volta dedicata a Parigi. Nella sua città natale, Angela ha messo a segno un altro successo che chiude la 27esima edizione del suo programma (la prossima settimana verrà riproposto lo speciale su Leonardo Da Vinci) e ribadisce una volta di più l’importanza della cultura in tv. In tantissimi, infatti, chiedono più spazio per il divulgatore e già rimpiangono le prime serate in compagnia di Ulisse. Scopriamo tutti i dettagli.
Ulisse – Il piacere della scoperta, l’ultima puntata dedicata a Parigi di Alberto Angela
Ieri lunedì 25 maggio 2026 in prima serata su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Ulisse – Il piacere della scoperta. Dopo gli speciali dedicati alla musica di New York, al Giappone e a Lucrezia Borgia, questa volta Alberto Angela è tornato nella sua città natale, Parigi. Il ‘viaggio’ all’interno della capitale francese in compagnia del divulgatore più amato della tv, ovviamente, è stato un altro successo, come testimoniato dagli appassionati sul web. "Mi sento così grata alla vita di far parte dell’epoca di Alberto Angela. Grazie anche per questa splendida puntata e per le emozioni, come sempre", "Una puntata meravigliosa, mi è piaciuta davvero tanto! Per me al primo posto ci sarà sempre Roma, ma anche Parigi ha la sua magia e richiama fortemente la mia città preferita", "Alberto Angela sarebbe capace di spiegare e rendere attraente anche il mio garage", "Ennesima puntata capolavoro di Alberto Angela", "Alberto Angela, meravigliosa puntata, Parigi stupenda, tanta bellezza quasi struggente" si legge infatti sui social, dove in tantissimi hanno tessuto le lodi di Alberto Angela, spesso considerato un ‘baluardo’ della televisione. Ulisse e la cultura in tv continuano a registrare numeri da urlo negli ascolti (spazzando via anche il ritorno de I Cesaroni) e il popolo del web chiede a gran voce più spazio per Angela, arrivato ai saluti dopo appena quattro puntate. "Secondo me è durato poco, date più spazio ad Alberto in TV, con lui ci si rilassa ed è come se si viaggiasse assieme a lui. Viva la cultura!", "Peccato finisca così presto, per me potrebbe esserci almeno per 10 mesi l’anno e ne sarei più che felice", "Già ultima puntata… le cose belle finiscono troppo in fretta… poi resta il nulla, come al solito", "Mi spiace sia l’ultima puntata, ma non ci abbandonare a lungo!".
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Il dettaglio non sfuggito ai fan sui social
La quarta e ultima puntata della 27esima di Ulisse – Il piacere della scoperta, insomma, è stata un trionfo. Alberto Angela ha raccontato tutti i segreti di Parigi, ma non è mancato qualche ‘appunto’ da parte dei più attenti, che sul web hanno fatto notare come (probabilmente per motivi di tempo) non sia stato dedicato uno spazio a Jim Morrison. Nonostante fosse al 100% americano, infatti, il cantante dei Doors è seppellito nel cimitero di Père-Lachaise: "Ma hanno saltato Jim Morrison? Aspettavo di sentire la canzone di sottofondo #Ulisse", "Che mancanza, Alberto, che mancanza", "Avete dimenticato la tomba di Jim Morrison", "Ma hanno saltato Jim Morrison? Aspettavo di sentire la canzone di sottofondo".
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