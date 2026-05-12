Ulisse, Alberto Angela stravolge tutti in Giappone: “Merita di più”. Ma c’è un dettaglio che non va: “Per principianti” La puntata dedicata al Sol Levante in onda ieri sera è stata un altro successo e in tantissimi chiedono più spazio per Angela e la cultura nel palinsesto Rai

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Alberto Angela si conferma la ‘popstar’ della televisione italiana. Dopo lo speciale dedicato alla musica di New York, infatti, ieri lunedì 11 maggio 2026 su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Ulisse – Il piacere della scoperta, questa volta dedicata al Giappone. Inutile dire che Angela ha firmato un altro successo (come testimoniato dai social) e in tantissimi chiedono più spazio per lui e la cultura nel palinsesto Rai. Non manca, tuttavia, qualche ‘appunto’. Scopriamo tutti i dettagli.

Ulisse – Il piacere della scoperta, la puntata dedicata al Giappone di Alberto Angela

Ieri lunedì 11 maggio 2026 in prima serata su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Ulisse – Il piacere della scoperta. Dopo lo speciale sulla storia della musica di New York, Alberto Angela ha fatto tappa in Giappone per raccontare tutti i segreti del fascino del Sol Levante. Come detto, il suo ‘viaggio’ mano nella mano coi telespettatori è stato un altro trionfo. "Bellissimo il Giappone, grande Alberto, non ci siamo persi una virgola", "Fantastico come sempre, grande Alberto", "Patrimonio italiano, Alberto!", "Alberto, è come se fossimo là con te, sei veramente fantastico", "Alberto Angela, maestro Jedi fantastico", "Puntata bellissima (…) raccontato tutto in modo magistrale nonostante il poco tempo" si legge infatti sul web, dove la puntata di ieri di Ulisse è stata eletta come una delle migliori di sempre nella storia del programma: "Con questa possiamo dire di aver visto tutto. Quasi. Questa è la ciliegina sulla torta", "Questa puntata è assolutamente meravigliosa. Che spettacolo", "Finale stellare", "Sarebbe dovuto durare almeno 10 ore, peak. Che puntata meravigliosa", "Niente, mi sono commosso, grazie Alberto per questa serata meravigliosa", "Avrei voluto 10 ore di questa puntata", "Era difficile pareggiare la puntata di New York, ma Alberto Angela si è superato ancora una volta", "Una delle puntate più belle di sempre".

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La ‘richiesta’ dei fan e i dettagli dello speciale

Sui social Ulisse è stato insomma un successo e il pubblico chiede (ormai da tempo) a gran voce alla Rai di dare più spazio ad Angela e, più in generale, alla cultura, concedendone magari meno ad Affari Tuoi e Stefano De Martino nella fascia preserale. Il programma durerà invece complessivamente quattro settimane. "Alberto meriterebbe decisamente più spazio di quanto gli viene concesso", "Bisogna rivedere tutto il palinsesto Rai e dare più spazio ad Alberto", "Già finito? Io andrei avanti ancora un po’ perché sono rimasto affascinato. Peccato", "Ma date altre 50 puntate ad Alberto Angela… raccontaci il mondo intero" e su De Martino: "Una vergogna che un programma sterile come Affari Tuoi duri così tanto a discapito di Ulisse con Alberto Angela che porta cultura e informazione ad un pubblico vastissimo", "Per favore, fate iniziare Ulisse con Alberto Angela, vi prego, non se ne può più che le prime serate debbano iniziare alle 22", "Volevo vedere l’inizio di Ulisse, ma queste schifezze dei preserali sono un incubo".

La puntata di ieri di Ulisse era dedicata al Giappone e quindi a uno dei temi più ‘caldi’ in termini di cultura pop. Negli ultimi anni il mondo è in preda a una sorta di isteria per il Sol Levante e, ovviamente, non sono mancate alcune (piccole) critiche ad Angela e al suo team, che hanno raccontato un mondo sulla bocca di tutti da anni. "Molto interessante, però sui tratti di cultura pop c’erano cose un po’ meno scontate da dire (esempio: sul cibo)", "Vabbè, puntata Giappone per principianti ma tanto io il piantino me lo sono fatto lo stesso", "Certo che per questo episodio di Ulisse, oltre alle opere di Hisaishi, si potevano utilizzare canzoni giapponesi. J-pop, city pop… Un peccato l’uso di canzoni occidentali", "È la prima volta che mi sento preparata quasi come Alberto".

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

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