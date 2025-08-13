Ulisse, Alberto Angela dedica una puntata speciale al padre Piero: la malattia (nascosta) e la testimonianza su Prime Video Puntata speciale di Ulisse, il piacere della scoperta, interamente dedicata alla carriera di Piero Angela, dagli inizi fino alla conduzione del TG1 e di Quark

Era il 13 agosto 2022 quando ci lasciava Piero Angela, storico divulgatore scientifico e volto della tv. Questa sera Rai5 gli offrirà un omaggio speciale, come annunciato dallo stesso figlio Alberto sul proprio profilo Instagram: Ulisse, il piacere della scoperta, programma da lui condotto, porterà sui teleschermi una puntata interamente dedicata a Piero. Un appuntamento che tutti gli appassionati del lavoro del conduttore Rai non dovrebbero farsi scappare.

Ulisse e la dedica a Piero Angela a tre anni dalla scomparsa

"Questa sera su Rai5 alle 21.15 va in onda la puntata di Ulisse dedicata a mio padre, mancato esattamente 3 anni fa", scrive Alberto sui propri profili social. "Sarà per me e per la mia famiglia emozionante riascoltare la sua voce e immergerci nuovamente nel mondo delle sue idee e del suo modo di pensare, sempre stimolante, con ragionamenti capaci di suggerire soluzioni sorprendenti e innovative ai problemi. Al di là del padre, dell’amico e della persona, quello che manca è anche il piacere della conversazione e dei ragionamenti che spaziavano su argomenti diversissimi, dall’evoluzione, all’economia, dallo Spazio, al futuro del nostro paese e ai giovani, ai quali lui teneva tantissimo. La freschezza delle sue idee è ancora valida adesso ed è sempre stata una fonte di ottimismo e speranza", conclude Alberto.

Cosa aspettarci da questo episodio speciale

Il titolo della puntata speciale di Ulisse, il piacere della scoperta, vi ricordiamo questa sera in onda in prima serata su Rai5, sarà: "Piero Angela. Un viaggio lungo una vita". Alberto ripercorrerà i 70 anni di carriera del padre, dal primo impiego in radio agli esordi in televisione come corrispondente per la Rai da Parigi e Bruxelles, passando per il periodo come corrispondente di guerra in Algeria e Vietnam, fino agli incontri con le grandi star del cinema e della musica all’approdo alla conduzione del telegiornale su Rai1. In primissimo piano i numerosi volti e le sfaccettature, anche private, dell’uomo che ha, tra le altre cose, raccontato in Italia lo sbarco sulla Luna e ha portato nelle case del nostro Paese la scienza e la natura in prima serata.

La malattia, affrontata senza clamori

Nel suo testamento spirituale, Piero Angela ha raccontato della malattia che ha contraddistinto gli ultimi anni della sua vita, affrontata senza mai parlarne pubblicamente. "Sono con un piede nella fossa e uno sulla saponetta. Quando sono in piedi ho più di 90 anni, soffro di discopatia. Ma quando sono seduto ne ho 45", aveva raccontato in un’intervista al quotidiano Il Messaggero, lasciando intendere che il suo fosse solo un malessere fisico che non gli impediva di ragionare lucidamente. Fortemente incline a tenere privata la sua, appunto, sfera privata, non ha mai manifestato pubblicamente la malattia, ma una testimonianza diretta di ciò che pensa riguardo la lotta al cancro è disponibile nel docu-film I luoghi della speranza. Uscito nel 2021 e diretto da Enzo Dino (anche in veste di attore), racconta di un oncologo di mezza età, che vive vicino al lago di Garda insieme al cane Easy. La sua è una quotidianità scandita dalle visite a pazienti oncologici e da una vita privata che si innesta a quella lavorativa.

La pellicola affronta la lotta al cancro trattando numerose tematiche universali, alternando scene di finzione a testimonianze di persone che hanno vissuto, direttamente o indirettamente, la malattia oncologica e di personaggi quali appunto Piero Angela, oppure Massimo Di Maio, Segretario nazionale AIOM e Direttore Oncologia dell’Ospedale Mauriziano e Dipartimento di Oncologia Università di Torino. Trovate I luoghi della speranza in streaming nel catalogo di Prime Video.

