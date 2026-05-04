Ulisse, Alberto Angela ci svela i segreti della grande musica di New York (ma in Rai resta in bilico) Un altro viaggio indimenticabile alla scoperta della Grande Mela e della musica nata sulle sue strade: cosa vedremo nella puntata di lunedì 4 maggio

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

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Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

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Sarà un altro grande successo, non serve essere un mago per prevederlo, la nuova puntata di Ulisse-Il piacere della scoperta, l’amatissimo format firmato da Alberto Angela che torna in prima serata su Rai1 lunedì 4 maggio. Una puntata speciale intitolata "le note di New York" con cui si punta a bissare gli ascolti stellari de "Le note di Londra".

Alberto Angela (ancora senza contratto) ci porta alla scoperta di New York

Alberto Angela ci guiderà in un viaggio inedito nella grande mela, sulle tracce di brani e musicisti che hanno segnato indelebilmente la storia della musica. Si parte dall’Empire State Building e da quello che è diventato un inno della città, cantato da Jay-Z e Alicia Keys, poi un salto al Greenwich Village dove si trovano i palcoscenici in cui si sono esibiti Bob Dylan e Lou Reed e tanti altri.

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Si passerà poi anche per il Bronx che vuol dire CBGB e tutto il punk e il post punk americano: Blondie, Talking Heads, Ramones. Alberto Angela ci porterà sulle strade di Michael Jackson ma anche nella Brooklyn de La Febbre del Sabato sera e di C’era una volta in America e dunque delle note dei Bee Gees e di quelle, immortali di Ennio Morricone. E ancora, a proposito di colonne sonore non si può dimenticare quella di Colazione da Tiffany. Poi Broadway e i suoi musical, la Harlem di Billy Holiday, Ray Charles, Dizzy Gillespi e il jazz della Manhattan di Woody Allen, spingendosi fino a Coney Island sulle note di Lana del Rey, senza dimenticare, ovviamente, le grandi istituzioni come il New York Ballet e il Metropolitan Music Hall.

La puntata di Ulisse- Il Piacere della Scoperta si annuncia insomma, come un altro viaggio indimenticabile, uno dei motivi per cui vale davvero la pena di pagare il canone e uno di quei format su cui gli investimenti fatti nella produzione tornano puntualmente tutti indietro moltiplicati. Ed è per questo che immaginare che Alberto Angela, una punta di diamante della tv pubblica, capace di incollare milioni di telespettatori davanti allo schermo con programmi di cultura, sia ancora in attesa di un contratto, è davvero difficile. E invece questa è, tuttora, la realtà. La Rai però, pare ormai decisa a fare di tutto perché uno dei suoi volti più amati rimangano in forze alla televisione pubblica, soprattutto da quando hanno iniziato a circolare voci su un possibile passaggio a Discovery del divulgatore. Il rinnovo del contratto dunque sarebbe, finalmente, vicino e dunque ci aspettiamo tante altre entusiasmanti avventure della conoscenza in prima serata.

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