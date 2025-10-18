UFO Robot Goldrake, si torna ai robottoni ma in versione restaurata: ed è subito nostalgia
La domenica sera di Rai 2 ora è all'insegna dei ricordi di infanzia con gli episodi restaurati di Goldrake.
Rai 2 ha rilanciato UFO Robot Goldrake in versione restaurata, riportando in TV il grande classico degli anni ’70, nato da una serie animata giapponese ideata da Go Nagai e prodotta da Toei Animation. 50 anni fa la versione italiana – con il nome "Goldrake" – divenne un fenomeno di costume, lanciando il genere dei robottoni nel panorama televisivo italiano, e ora, questa riproposizione non è una semplice replica.
Rai ha lavorato a un restauro digitale per restituire ai vecchi e nuovi spettatori una versione con colori vividi e dettagli migliorati, senza rinunciare ai titoli italiani storici e alla celebre sigla firmata da Vince Tempera e Massimo Luca (testi di Luigi Albertelli).
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Ogni domenica alle 18:55 (fascia preserale) su Rai 2, per un totale di 71 episodi restaurati, più 3 inediti mai mandati in onda, i nostalgici degli anni ’70 e ’80, potranno rivivere un pezzo importante della loro infanzia, mentre i più giovani, avranno la chance di scoprirne l’epopea robotica che ha influenzato fumetti, giochi e media successivi. Tutti i dettagli, la trama e molto altro, li trovate nel Video!
Potrebbe interessarti anche
Rai, le novità di ottobre 2025: Geppi Cucciari mattatrice e Ranucci riparte (tra le polemiche)
Un mese ricco di appuntamenti che mescolano fiction di successo, volti amati e anche...
Dragon Ball illumina Piazza Duomo, Milano si inchina al mito di Akira Toriyama
Un evento storico per la community di Dragon Ball e per la città di Milano, unica ta...
Rudy Zerbi è su Prime Video: ha messo in pausa Amici e Maria De Filippi
Il discografico, noto per la sua partecipazione al famoso talent show di Canale 5, e...
Valerio Mastandrea sfida il crimine su RaiPlay in questo film con Miriam Leone
La saga cinematografica dei Manetti Bros.: dai primi colpi di Diabolik ai nuovi scon...
Splendida Cornice, Geppi Cucciari pronta a fare il botto con la quinta stagione
Sigle nostalgiche, nuovi ospiti e tante novità nel format più iconico di Rai 3.
I 10 film più visti questa settimana sulle piattaforme streaming: c'è n'è da stare svegli tutta notte
I film più visti questa settimana sui maggiori servizi di streaming: qualche consigl...
Dopo il presunto flirt con Fedez, la cantante diventa star su Netflix ed è pura magia
La giovane cantante sta per debuttare nel mondo delle serie animate, pronta a presta...
Riv4li, Mida e Sarah Toscano fanno "Semplicemente" il boom su YouTube grazie a Netflix
La serie tv spin-off di Di4ri sta spopolando su Netflix e parte del merito è anche d...