UFO Robot Goldrake, si torna ai robottoni ma in versione restaurata: ed è subito nostalgia La domenica sera di Rai 2 ora è all'insegna dei ricordi di infanzia con gli episodi restaurati di Goldrake.

Rai 2 ha rilanciato UFO Robot Goldrake in versione restaurata, riportando in TV il grande classico degli anni ’70, nato da una serie animata giapponese ideata da Go Nagai e prodotta da Toei Animation. 50 anni fa la versione italiana – con il nome "Goldrake" – divenne un fenomeno di costume, lanciando il genere dei robottoni nel panorama televisivo italiano, e ora, questa riproposizione non è una semplice replica.

Rai ha lavorato a un restauro digitale per restituire ai vecchi e nuovi spettatori una versione con colori vividi e dettagli migliorati, senza rinunciare ai titoli italiani storici e alla celebre sigla firmata da Vince Tempera e Massimo Luca (testi di Luigi Albertelli).

Ogni domenica alle 18:55 (fascia preserale) su Rai 2, per un totale di 71 episodi restaurati, più 3 inediti mai mandati in onda, i nostalgici degli anni ’70 e ’80, potranno rivivere un pezzo importante della loro infanzia, mentre i più giovani, avranno la chance di scoprirne l’epopea robotica che ha influenzato fumetti, giochi e media successivi. Tutti i dettagli, la trama e molto altro, li trovate nel Video!

