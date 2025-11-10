Sfide pazzesche per Juventus e Roma in UEFA Women's Champions League su Disney Plus: quando, orario e calendario delle partite Bianconere e giallorosse si avvicinano a due sfide casalinghe da non sbagliare per non compromettere il cammino nella Champions League femminile

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

CONDIVIDI

Prosegue il cammino di Juventus e Roma, le due squadre italiane impegnate nella UEFA Womens’s Champions League, e attese da due sfide casalinghe da non sbagliare: le francesi dell’Olympique Lione per le bianconere di mister Massimiliano Canzi, mentre le giallorosse guidate da Luca Rossettini si troveranno davanti le norvegesi del Valerenga. Entrambe le sfide di Juventus e Roma, come tutto il resto della UEFA Women’s Champions League, saranno visibili in streaming all’interno dell’abbonamento di Disney+.

Juventus – Lione e Roma – Valerenga: il calendario delle italiane in UEFA Women’s Champions League in streaming su Disney+

Due partite giocate sin qui nella fase Campionato della UEFA Women’s Champions League dalla Juventus e dalla Roma femminili: una vittoria e una sconfitta per le bianconere, mentre le giallorosse sono ancora a secco di punti. Le torinesi, uscite sconfitte dalla sfida contro il Milan femminile, con annesso sorpasso in classifica in Serie A, cercano in casa l’immediato riscatto contro un avversario tosto, l’Olympique Lione, vincitore in entrambi i turni di Coppa sin qui e capolista in Ligue 1. La Roma, prima della classe nella nostra Serie A, e ancora a caccia dei primi punti in Champions quest’anno, dovrà gestire un avversario tutto sommato alla porta, un Valerenga settimo nel proprio campionato e parimenti privo di successi in ambito europeo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Grazie a Disney+, i tifosi potranno seguire in streaming Roma e Juventus nella terza e quarta giornata della fase campionato della UEFA Women’s Champions League. Le partite saranno accompagnate dal commento di esperti e analisti di alto livello, come Gaia Brunelli, Federico Zanon e Marco Calabresi come commentatori fissi e Martina Angelini, Katia Serra e Marta Carissimi come co-commentatrici.

Tutte le sfide di novembre di Roma e Juventus in Champions League

3a giornata Martedì 11 novembre

18:45 – Roma vs Vålerenga

21:00 – Lione vs VfL Wolfsburg

21:00 – Real Madrid vs Paris FC

21:00 – St. Pölten vs Chelsea

Mercoledì 12 novembre

18:45 – Barcellona vs OH Leuven

18:45 – Bayern Monaco vs Arsenal

21:00 – Club Atlético de Madrid vs Juventus

21:00 – Manchester United vs Paris Saint-Germain

21:00 – Benfica vs Twente

4a giornata Mercoledì 19 novembre

18:45 – Juventus vs Lione

18:45 – VfL Wolfsburg vs Manchester United

21:00 – Arsenal vs Real Madrid

21:00 – Paris FC vs Benfica

21:00 – Vålerenga vs St. Pölten

Giovedì 20 novembre

18:45 – Twente vs Club Atlético de Madrid

21:00 – Chelsea vs Barcellona

21:00 – OH Leuven vs Roma

21:00 – Paris Saint-Germain vs Bayern Monaco

Potrebbe interessarti anche