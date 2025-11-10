Trova nel Magazine
Sfide pazzesche per Juventus e Roma in UEFA Women's Champions League su Disney Plus: quando, orario e calendario delle partite

Bianconere e giallorosse si avvicinano a due sfide casalinghe da non sbagliare per non compromettere il cammino nella Champions League femminile

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Prosegue il cammino di Juventus e Roma, le due squadre italiane impegnate nella UEFA Womens’s Champions League, e attese da due sfide casalinghe da non sbagliare: le francesi dell’Olympique Lione per le bianconere di mister Massimiliano Canzi, mentre le giallorosse guidate da Luca Rossettini si troveranno davanti le norvegesi del Valerenga. Entrambe le sfide di Juventus e Roma, come tutto il resto della UEFA Women’s Champions League, saranno visibili in streaming all’interno dell’abbonamento di Disney+.

Juventus – Lione e Roma – Valerenga: il calendario delle italiane in UEFA Women’s Champions League in streaming su Disney+

Due partite giocate sin qui nella fase Campionato della UEFA Women’s Champions League dalla Juventus e dalla Roma femminili: una vittoria e una sconfitta per le bianconere, mentre le giallorosse sono ancora a secco di punti. Le torinesi, uscite sconfitte dalla sfida contro il Milan femminile, con annesso sorpasso in classifica in Serie A, cercano in casa l’immediato riscatto contro un avversario tosto, l’Olympique Lione, vincitore in entrambi i turni di Coppa sin qui e capolista in Ligue 1. La Roma, prima della classe nella nostra Serie A, e ancora a caccia dei primi punti in Champions quest’anno, dovrà gestire un avversario tutto sommato alla porta, un Valerenga settimo nel proprio campionato e parimenti privo di successi in ambito europeo.

Grazie a Disney+, i tifosi potranno seguire in streaming Roma e Juventus nella terza e quarta giornata della fase campionato della UEFA Women’s Champions League. Le partite saranno accompagnate dal commento di esperti e analisti di alto livello, come Gaia Brunelli, Federico Zanon e Marco Calabresi come commentatori fissi e Martina Angelini, Katia Serra e Marta Carissimi come co-commentatrici.

Tutte le sfide di novembre di Roma e Juventus in Champions League

3a giornata 

Martedì 11 novembre

  • 18:45 – Roma vs Vålerenga
  • 21:00 – Lione vs VfL Wolfsburg
  • 21:00 – Real Madrid vs Paris FC
  • 21:00 – St. Pölten vs Chelsea
Mercoledì 12 novembre
  • 18:45 – Barcellona vs OH Leuven
  • 18:45 – Bayern Monaco vs Arsenal
  • 21:00 – Club Atlético de Madrid vs Juventus
  • 21:00 – Manchester United vs Paris Saint-Germain
  • 21:00 – Benfica vs Twente

4a giornata

Mercoledì 19 novembre

  • 18:45 – Juventus vs Lione
  • 18:45 – VfL Wolfsburg vs Manchester United
  • 21:00 – Arsenal vs Real Madrid
  • 21:00 – Paris FC vs Benfica
  • 21:00 – Vålerenga vs St. Pölten
Giovedì 20 novembre
  • 18:45 – Twente vs Club Atlético de Madrid
  • 21:00 – Chelsea vs Barcellona
  • 21:00 – OH Leuven vs Roma
  • 21:00 – Paris Saint-Germain vs Bayern Monaco

Programmi

