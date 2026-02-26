Trova nel Magazine
Ubaldo Pantani, l’amore con Virginia Raffaele con rottura dolorosa: la figlia e il grande rimpianto

Dal lungo legame con Virginia Raffaele alla figlia lontana dai riflettori: la vita privata di Ubaldo Pantani tra amore, carriera e nostalgia.

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Imitatore brillante, volto storico della comicità televisiva e oggi protagonista anche sul palco del Festival come co-conduttore, Ubaldo Pantani torna al centro dell’attenzione. Se il pubblico lo ama per le sue caricature pungenti, la sua vita privata è sempre rimasta lontana dai riflettori. Tra le pagine più intense della sua storia sentimentale c’è la relazione con Virginia Raffaele, durata cinque anni e conclusa senza spiegazioni pubbliche.

Ubaldo Pantani e Virginia Raffaele: un amore lungo cinque anni

La storia tra Ubaldo Pantani e Virginia Raffaele è stata una delle più riservate ma anche più solide del mondo dello spettacolo. Entrambi accomunati dalla passione per le imitazioni e per una comicità raffinata, hanno condiviso un percorso sentimentale lungo circa cinque anni. Un’unione nata anche dalla stima professionale e cresciuta lontano dal clamore mediatico. Nel 2013 li abbiamo visti fianco a fianco sul palco degli MTV Awards a Firenze, affiatati e complici. Sembravano una coppia destinata a costruire qualcosa di duraturo. E invece, improvvisamente, è arrivata la rottura. Nessuno dei due ha mai voluto spiegare pubblicamente le ragioni dell’addio, scegliendo la via del silenzio e del rispetto reciproco.

A distanza di tempo, però, Virginia Raffaele ha lasciato trapelare un velo di malinconia parlando di quella relazione. Più che la fine della storia d’amore, a pesare sarebbe stato il distacco dalla figlia di Pantani, con la quale aveva instaurato un rapporto profondo. Parole che hanno fatto intuire quanto quella separazione sia stata dolorosa e quanto abbia lasciato un segno emotivo importante.

La figlia di Ubaldo Pantani e la scelta di proteggerla dal gossip

Prima della relazione con la Raffaele, Pantani era già diventato padre. Della madre della bambina si sa pochissimo: il comico ha sempre mantenuto la massima riservatezza sulla sua vita familiare. La figlia, oggi adolescente, è il suo grande punto fermo. Pantani ha scelto consapevolmente di tenerla lontana dall’esposizione mediatica, evitando social e apparizioni pubbliche. Una decisione coerente con il suo carattere schivo, nonostante una carriera sotto i riflettori.

Il successo per lui è arrivato grazie alla collaborazione con la Gialappa’s e ai programmi cult come Mai dire… e Quelli che il calcio, dove ha dato vita a imitazioni diventate iconiche: da Lapo Elkann a Massimo Giletti, passando per Flavio Insinna e Matteo Salvini. Personaggi che hanno consolidato la sua popolarità, senza però intaccare la sua discrezione privata. Oggi, mentre la sua carriera vive una nuova fase di grande visibilità, la sua situazione sentimentale appare riservata: non risultano relazioni ufficiali. Se professionalmente è in continua ascesa, sul piano personale Pantani sembra aver scelto equilibrio e protezione. L’amore con Virginia Raffaele resta uno dei capitoli più intensi della sua vita. Un legame importante, segnato da affetto autentico e da un rimpianto che, almeno nelle parole dell’attrice, non si è mai del tutto dissolto.

