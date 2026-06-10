Tyler Mane, la star di X-Men sconvolge con un annuncio sulla malattia: il motivo dietro il lungo silenzio e cosa lo fa vergognare Lo storico Sabretooth di X-Men, ha annunciato di avere un tumore al seno: ha scelto di raccontare la malattia per sensibilizzare gli uomini su questa patologia.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Voleva che nessuno lo sapesse e invece, Tyler Mane, il colosso di due metri che ha dato volto e muscoli a Sabretooth in X-Men, ha confessato di avere un tumore al seno. A 59 anni, l’attore ha scelto di rompere il silenzio con un video sui social, raccontando di aver iniziato la chemioterapia l’8 giugno 2026. Una diagnosi rara, quasi invisibile nel dibattito pubblico, che l’attore ha deciso di rendere pubblica nonostante l’imbarazzo iniziale. Di seguito, tutti i dettagli.

Tyler Mane ha un cancro al seno, l’annuncio dell’attore di X-Men: "È raro negli uomini. Volevo tenerlo segreto"

Tyler Mane, noto per aver interpretato Sabretooth in X-Men e per il suo passato da wrestler, ha annunciato di avere un tumore al seno. La star ha deciso di rendere pubblica la diagnosi per sensibilizzare su una malattia che colpisce anche gli uomini ma di cui si parla ancora poco. L’8 giugno 2026 ha condiviso la notizia sui social, spiegando: "Ho una brutta notizia. Oggi comincio la chemioterapia". Mane ha deciso di parlarne in particolare per sensibilizzare sul cancro al seno maschile, malattia spesso diagnosticata in ritardo. "Un uomo su 750 riceverà una diagnosi di cancro al seno nel corso della vita, e io sono uno di loro", ha dichiarato. L’attore ha ammesso che inizialmente avrebbe preferito mantenere il silenzio: "Devo essere onesto: il mio primo istinto è stato di tenerlo segreto. È un po’ imbarazzante". A convincerlo a parlare apertamente è stata anche la consapevolezza che molti uomini ricevono una diagnosi tardiva proprio per la scarsa informazione.

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Fondamentale il ruolo della moglie, Renae Geerlings, che lo ha spinto ad approfondire la presenza di un nodulo: "I miei medici avevano liquidato la cosa, ma è stata lei a spingermi a fare rimuovere il nodulo. Grazie a lei l’abbiamo scoperto in tempo. Quindi parliamone!". Mane ha inoltre annunciato che racconterà pubblicamente il suo percorso di cura per motivare altre persone: "Venite con me in questo viaggio per mandare a quel paese questa cosa. Il cancro fa schifo!".

Tyler Mane, il suo ruolo in X-Men

Nel film X-Men di Bryan Singer, Mane interpreta Sabretooth, un mutante violento chiamato Victor Creed e membro della Confraternita di Magneto. Agisce soprattutto come combattente brutale, e si scontra direttamente con Wolverine. L’attore non venne richiamato per X-Men Le Origini – Wolverine (2009), dove il ruolo fu affidato a Liev Schreiber, ma è tornato a interpretare Sabretooth nel 2024 in Deadpool & Wolverine, dove il personaggio appare come alleato di Cassandra Nova e viene sconfitto da una variante di Wolverine.

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