Caso Kercher, la famiglia di Meredith si scaglia contro la serie su Amanda Knox
I parenti della studentessa uccisa a Perugia si scagliano contro la serie Disney+ The Twisted Tale of Amanda Knox, che racconta il caso secondo Amanda Knox
The Twisted Tale of Amanda Knox, è questo il nome della miniserie di Disney+ basata sul caso che ha coinvolto Meredith Kercher, studentessa inglese uccisa a Perugia nel 2007, e Amanda Knox, americana incriminata e poi assolta in via definitiva per l’omicidio. La famiglia di Meredith, tramite i propri legali, si è scagliata contro la serie, rea di raccontare una versione distorta dei fatti, basata sul punto di vista di Knox. Tra le firme dello show, oltre alla stessa Amanda, figura anche Monica Lewinsky, al famosa segretaria di Bill Clinton coinvolta nello scandalo del 1995. Entrambe vestono anche i panni di produttrici.
L’avvocato della famiglia Kercher contro la serie su Amanda Knox
Francesco Maresca, avvocato dei Kercher, ha parlato al Daily Telegraph in merito al debutto della serie The Twisted Tale of Amanda Knox: "Amanda Knox vuole chiaramente che questo caso continui". Nell’intervista, l’avvocato ha riferito che i parenti di Meredith non si opporrebbero a un documentario sulla vicenda, a patto che venga fatto in maniera imparziale e che racconti la verità su uno dei casi di cronaca nera che più ha sconvolto l’Italia, oltre a coinvolgere direttamente America e Inghilterra. Secondo Maresca, la famiglia Kercher ritiene di stare assistendo a una "rappresentazione indegna e sensazionalistica" dell’omicidio. "Ancora una volta, dobbiamo assistere a un tentativo di rimescolare le carte, mentre il trailer recita ‘Amanda lotta instancabilmente per dimostrare la sua innocenza e riconquistare la libertà’. Ancora una volta, l’attenzione è rivolta a Knox", ha continuato l’avvocato.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Maresca ha raccontato di come in questi anni abbia mantenuto i contatti con la famiglia Kercher, che recentemente ha perso i genitori di Meredith. L’avvocato ha continuato a interfacciarsi con i fratelli della giovane uccisa oltre 20 anni, Stephanie, Lyle e John.
Quando esce The Twisted Tale of Amanda Knox su Disney+?
La serie è disponibile dal 20 agosto 2025 in streaming nel catalogo di Disney+. Amanda Knox è impersonata da Grace Van Patten (Maniac e Nine Perfect Strangers), mentre il suo fidanzato, Raffaele Sollecito, ha il volto di Giuseppe De Domenico (ZeroZeroZero e Vermiglio). Nel cast anche Francesco Acquaroli (Suburra – La Serie) nei panni del magistrato che ha indagato sul caso, Giuliano Mignini.
Guida TV
-
24 Agosto 2025
Perry Mason - Il caso JokesterTOPCrime
-
26 Agosto 2025
Perry Mason - Il caso JokesterTOPCrime
Potrebbe interessarti anche
The Twisted Tale of Amanda Knox, l’incubo arriva su Disney+: il trailer della serie che riapre il caso Meredith Kercher
La serie The Twisted Tale of Amanda Knox debutta il 20 agosto su Disney+: nel traile...
Amanda Knox 'riapre' il caso Meredith Kercher: la storia vera arriva su Disney+
È in arrivo su Disney+ una nuova serie dedicata alla figura di Amanda Knox, celebre ...
Amanda Knox, cosa fa oggi 18 anni dopo la morte di Meredith Kercher
Dalla ragazza incriminata per uno dei casi più discussi degli ultimi anni a produttr...
Le novità Disney+ del 2025: da Alien a Percy Jackson, sarà un autunno fantastico
Disney accende l’attesa con le prime scene della nuova stagione di Percy Jackson: pi...
Enigma, Amanda Lear pronta a denunciare i produttori di HBO: perché e cosa si vede nel documentario
Sapevamo già che nel documentario di HBO Enigma c'era un'intervista di Amanda Lear, ...
Grande Fratello, è finita tra Amanda Lecciso e Iago Garcia: l’annuncio (amaro) della sorella di Loredana
La relazione tra i due, nata nel corso dell'ultima edizione del reality, sarebbe nau...
Taylor Vs Serrano 3: l'atteso match di boxe al femminile approda su Netflix: quando vederlo in diretta mondiale
Katie Taylor contro Amanda Serrano sarà il momento clou del primo evento di boxe tut...
Amanda Lear, la musa di Dalì e amante di Bowie si 'trasforma' sullo schermo: i volti dell'attrice
L'incredibile carriera della soubrette, ripercorsa attraverso alcuni dei suoi film i...