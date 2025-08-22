Caso Kercher, la famiglia di Meredith si scaglia contro la serie su Amanda Knox I parenti della studentessa uccisa a Perugia si scagliano contro la serie Disney+ The Twisted Tale of Amanda Knox, che racconta il caso secondo Amanda Knox

The Twisted Tale of Amanda Knox, è questo il nome della miniserie di Disney+ basata sul caso che ha coinvolto Meredith Kercher, studentessa inglese uccisa a Perugia nel 2007, e Amanda Knox, americana incriminata e poi assolta in via definitiva per l’omicidio. La famiglia di Meredith, tramite i propri legali, si è scagliata contro la serie, rea di raccontare una versione distorta dei fatti, basata sul punto di vista di Knox. Tra le firme dello show, oltre alla stessa Amanda, figura anche Monica Lewinsky, al famosa segretaria di Bill Clinton coinvolta nello scandalo del 1995. Entrambe vestono anche i panni di produttrici.

L’avvocato della famiglia Kercher contro la serie su Amanda Knox

Francesco Maresca, avvocato dei Kercher, ha parlato al Daily Telegraph in merito al debutto della serie The Twisted Tale of Amanda Knox: "Amanda Knox vuole chiaramente che questo caso continui". Nell’intervista, l’avvocato ha riferito che i parenti di Meredith non si opporrebbero a un documentario sulla vicenda, a patto che venga fatto in maniera imparziale e che racconti la verità su uno dei casi di cronaca nera che più ha sconvolto l’Italia, oltre a coinvolgere direttamente America e Inghilterra. Secondo Maresca, la famiglia Kercher ritiene di stare assistendo a una "rappresentazione indegna e sensazionalistica" dell’omicidio. "Ancora una volta, dobbiamo assistere a un tentativo di rimescolare le carte, mentre il trailer recita ‘Amanda lotta instancabilmente per dimostrare la sua innocenza e riconquistare la libertà’. Ancora una volta, l’attenzione è rivolta a Knox", ha continuato l’avvocato.

Maresca ha raccontato di come in questi anni abbia mantenuto i contatti con la famiglia Kercher, che recentemente ha perso i genitori di Meredith. L’avvocato ha continuato a interfacciarsi con i fratelli della giovane uccisa oltre 20 anni, Stephanie, Lyle e John.

Quando esce The Twisted Tale of Amanda Knox su Disney+?

La serie è disponibile dal 20 agosto 2025 in streaming nel catalogo di Disney+. Amanda Knox è impersonata da Grace Van Patten (Maniac e Nine Perfect Strangers), mentre il suo fidanzato, Raffaele Sollecito, ha il volto di Giuseppe De Domenico (ZeroZeroZero e Vermiglio). Nel cast anche Francesco Acquaroli (Suburra – La Serie) nei panni del magistrato che ha indagato sul caso, Giuliano Mignini.

