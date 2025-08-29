Twilight, Kristen Stewart e Robert Pattinson ancora insieme: l'iconica saga torna al cinema. Quando e dove vedere tutti i film
Per celebrare i 20 anni di Twilight, l'intera saga con Kristen Stewart e Robert Pattinson torna al cinema a partire da ottobre: tutte le date e dove vederli
Gli amanti della saga di Twilight hanno un motivo in più per festeggiare quest’autunno: in occasione del 20° anniversario del primo romanzo di Stephenie Meyer, tutti e cinque i film con Kristen Stewart e Robert Pattinson torneranno al cinema.
Twilight torna al cinema: le date d’uscita dei film con Kristen Stewart e Robert Pattinson e gli eventi
Lionsgate e Fathom Entertainment hanno organizzato una maratona cinematografica che riporterà sul grande schermo la storia d’amore tra la liceale Bella Swan (Kristen Stewart) e il misterioso vampiro Edward Cullen (Robert Pattinson). L’evento si terrà in prossimità di Halloween, con un film al giorno, dal 29 ottobre al 2 novembre.
Ecco il calendario della maratona:
29 ottobre: Twilight
30 ottobre: The Twilight Saga: New Moon
31 ottobre: The Twilight Saga: Eclipse
1° novembre: The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 1
2 novembre: The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 2
Per l’acquisto dei biglietti, è possibile consultare il sito web di Fathom Entertainment, dove sono disponibili informazioni su orari e sale cinematografiche.
Oltre alla maratona al cinema, il 20° anniversario sarà celebrato con diverse iniziative speciali. Little Brown Books ripubblicherà le edizioni da collezione dei romanzi di Twilight, inoltre le colonne sonore di New Moon ed Eclipse verranno ripubblicate da Warner Music Group il 31 ottobre. A partire dal 12 settembre e fino al 30 novembre, avrà poi il via il tour Twilight In Concert, che porterà in 60 città la musica della saga eseguita a lume di candela. Infine, un canale YouTube dedicato alla saga offrirà contenuti extra e clip speciali per i fan. Tantissime iniziative quindi per una saga che ha fatto la storia del cinema.
Dove vedere l’intera saga di Twilight in streaming
I film della saga di Twilight sono disponibili su diverse piattaforme di streaming in Italia. Tutti e cinque i film della saga sono disponibili su Netflix, spesso fino a una certa data. Su Prime Video è invece disponibile il noleggio.
