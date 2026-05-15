Kate Beckinsale guida l’ultimo viaggio nel regno dei morti viventi in Twilight of the Dead: l'addio definitivo agli zombie di Romero Twilight of the Dead rilancia la celebre saga di George A. Romero: l'attrice Kate Beckinsale nel cast del film che chiuderà l’epopea horror degli zombie.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Dopo anni, finalmente, possiamo dire che ci siamo e che tutto procede bene: Twilight of the Dead, capitolo conclusivo della saga horror creata da George A. Romero è in fase di sviluppo e, stando a una notizia delle scorse ore, Kate Beckinsale sarà nel cast del film. Una buona notizia, dunque, per i fan amanti non solo di questo genere ma anche della creatività di Romero che, di sicuro, sa come soddisfarli. Di seguito, tutti i dettagli.

Twilight of the Dead, Kate Beckinsale nel cast del film: di cosa parla l’ultimo capitolo della saga

L’universo cinematografico creato da George A. Romero si prepara a tornare con Twilight of the Dead, capitolo conclusivo della celebre saga zombie. A guidare il cast sarà Kate Beckinsale, che prende il posto di Milla Jovovich in un progetto rimasto per anni in sviluppo e ora seguito dagli eredi del regista. Il film sarà ambientato in una Terra devastata, dove i pochi sopravvissuti devono affrontare guerre interne e una nuova evoluzione degli zombie. La regia sarà affidata ai fratelli Doron Paz e Yoav Paz, mentre le scene d’azione saranno curate da Ho Sung Pak. Il film nasce da un trattamento scritto da Romero prima della sua morte nel 2017 ed è pensato come capitolo finale della saga composta da sei film, remake e spin-off. Annunciato nel 2021, il progetto è ancora in sviluppo ed è sostenuto da Magenta Light Studios, insieme a Suzanne Romero e Roundtable Entertainment.

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Durante il Festival di Cannes verranno mostrati sceneggiatura e concept art ai potenziali finanziatori e distributori. I fratelli Paz hanno dichiarato: "Entrare nel mondo di Romero è il più grande privilegio per i filmmaker di ogni genere. Questa è più di una continuazione, è una responsabilità. Ci impegneremo per onorare la sua voce e offrire un’esperienza viscerale, terrificante e di grande impatto, adatta al pubblico contemporaneo, che vada oltre la semplice visione sullo schermo".

Canary Black, l’ultimo film di Kate Beckinsale

L’ultimo progetto cinematografico di Kate Beckinsale è Canary Black, diretto da Pierre Morel e uscito su Prime Video nel 2024 (e trasmesso giorni fa, in prima serata su Italia 1). L’attrice interpreta Avery Graves, agente della CIA, che viene ricattata da un terrorista. Quest’ultimo rapisce suo marito David: per salvarlo deve recuperare un file segreto chiamato "Canary Black". Durante la missione si scopre che il file è collegato a informazioni estremamente sensibili e che non si trova dove inizialmente indicato. Nel frattempo, la CIA la considera una traditrice e la dà la caccia, lasciandola sola contro tutti. In una corsa contro il tempo tra spie e criminali, Avery dovrà fare tutto il possibile per salvare il marito e scoprire la verità dietro il misterioso file, molto più pericoloso del previsto.

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