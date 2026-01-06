Twilight, Kristen Stewart fa sognare i fan: pronta a rilanciare la celebre saga ma non da attrice
L’attrice apre a un possibile remake della saga che l’ha resa famosa: grande budget, libertà creativa e fan coinvolti per riscrivere Twilight da regista.
In tanti l’hanno conosciuta o apprezzata soprattutto per un ruolo che ha interpretato, quello di Bella Swan. Vi dice qualcosa? Certo che sì! Kristen Stewart ha vestito i panni di questa giovane ragazza fuori dal comune nella famosa e amata saga cult Twilight, dove ha recitato accanto a Robert Pattinson e Taylor Lautner. Ma perché siamo tornati indietro di circa 17 anni parlandovi di questo? Di recente, l’attrice ha dichiarato che le farebbe molto piacere dirigere un reboot di Twilight. Le sue dichiarazioni, ovviamente, hanno già acceso le speranze dei fan. Ma scopriamo nello specifico cos’ha detto.
Kristen Stewart ammette: "Mi piacerebbe dirigere un reboot di Twilight"
Di recente, Kristen Stewart ha letteralmente sorpreso tutti affermando a Entertainment Tonight che le "piacerebbe" dirigere un reboot di Twilight, il film del 2008 che ha lanciato la sua carriera. L’attrice ha elogiato il lavoro dei registi originali, affermando: "Mi piacerebbe molto… guarda. Adoro quello che ha fatto Catherine [Hardwicke], adoro quello che ha fatto Chris [Weitz], adoro quello che hanno fatto tutti i registi con i loro film", descrivendoli come "così loro stessi, strani e un po’ scoiattoli". Secondo Stewart, il progetto ideale avrebbe bisogno di un "budget enorme" e di "un sacco di amore e supporto" da parte dei fan. Ha poi aggiunto con entusiasmo: "Sì, certo, farò il remake. Lo farò! Mi impegno!".
La saga originale, interpretata da Stewart insieme a Robert Pattinson e Taylor Lautner, ha generato quattro sequel tra il 2009 e il 2012 e ha incassato oltre 3 miliardi di dollari nel mondo. Pattinson, però, potrebbe non essere interessato a tornare: nel 2022 ha raccontato a GQ di aver vissuto il set spesso "infuriato", spiegando: "Volevo renderlo il più artistico possibile" e "Non riesco a credere a come mi sono comportato per metà del tempo". C’è da dire che Kristen Stewart ha debuttato alla regia con The Chronology of Water.
Twilight, di cosa parla la saga e dove vedere tutti i film in streaming
Il film Twilight è uscito nel 2008 e ha riscosso un grandissimo successo, con Stewart e Pattinson che, insieme, hanno fatto sognare i fan di tutto il mondo con la loro chimica. Ma di cosa parla la pellicola? Vi rinfreschiamo un po’ la memoria. Bella Swan è una ragazza diversa dalle sue coetanee. Si trasferisce a vivere con il padre in una piccola città di provincia che le appare noiosa. La sua vita cambia quando conosce Edward Cullen, un ragazzo affascinante e misterioso dal comportamento insolito. Tra i due nasce una forte attrazione, anche se Edward sembra spesso respingerla. Il motivo è un segreto pericoloso: Edward è un vampiro che appartiene a una famiglia integrata tra gli umani e teme di non riuscire a controllare i propri istinti. Mentre il loro legame cresce, emergono anche nuovi e seri pericoli.
Trovate tutti i film in streaming (Twilight, The Twilight Saga: New Moon, The Twilight Saga: Eclipse, The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 1, The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 2) su diverse piattaforme: Prime Video, Rakuten TV ed Apple TV.
