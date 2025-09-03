Su RaiPlay i drammi e le sfide quotidiane di una famiglia comune: Matilda De Angelis lascia a bocca aperta Matilda De Angelis e Benedetta Porcaroli al centro di un film da recuperare assolutamente, la storia di una grande famiglia alle prese con problemi quotidiani

In streaming su RaiPlay è "nascosta" una fiction che in molti hanno dimenticato, ma il cui racconto rimane ancora incredibilmente attuale: Tutto può succedere. Andata in onda tra il 2015 e il 2018 e diretta da Lucio Pellegrini, vanta tra i propri interpreti delle giovanissime Matilda De Angelis e Benedetta Porcaroli che, proprio grazie a questa serie, hanno potuto costruire le proprie fulgide carriere. Tutto può succedere parla dei Ferraro, una famiglia allargata e vivace che affronta ogni giorno gioie, ostacoli e scelte difficili. Nel cast anche Pietro Sermonti, Maya Sansa, Licia Maglietta e Giorgio Colangeli.

Di cosa parla Tutto può succedere in streaming su RaiPlay?

Adattamento italiano della serie americana Parenthood, Tutto può succedere racconta della famiglia di Fiumicino Ferraro. Ci sono i due capofamiglia, Emma ed Ettore, genitori-nonni presenti nelle vite dei quattro figli adulti e delle loro famiglie, Alessandro, Sara, Giulia e Carlo. Attraverso lo sguardo, poi, dei più giovani di casa, tanto Ambra e Denis, i figli di Sara, quanto Federica e Max, i figli di Alessandro, vengono squadernate anche le sfide dell’adolescenza, il ruolo scuola, il percorso di crescita e i primi passi nel mondo adulto…

Un cult da riscoprire con Matilda De Angelis e Benedetta Porcaroli

All’epoca, Tutto può succedere raggranellò la bellezza di 3 milioni di spettatori di media. Numeri di tutto rispetto, soprattutto per un momento storico della tv italiana in cui la competizione interna era decisamente agguerrita. Messa davanti alla prova del tempo, senza spin-off o revival, Tutto può succedere è diventato quasi un piccolo cult da riscoprire, un prodotto ancora molto fresco e attuale nel suo mondo di tratteggiare una famiglia italiana. La sigla è impreziosita dalla voce di Giuliano Sangiorgi dei Negramaro e fa da ciliegina sulla torta per un prodotto che brilla per scrittura e per la bravura dei propri interpreti. La cosa che convince maggiormente è la linea di racconto della famiglia, mostrata nelle diverse angolature: rapporto genitori-figli, nonni-nipoti, legame tra fratelli, tra coniugi oppure fidanzati. Il ritratto, in sostanza, della vita di un grande nucleo familiare chiamato a confrontarsi ogni giorno con piccoli o grandi problemi.

Dove vedere Tutto può succedere in streaming?

Se siete incuriositi dalla fiction Tutto può succedere, che ha lanciato le carriere di Matilda De Angelis e Benedetta Porcaroli, trovate tutti i 42 episodi che compongono le tre stagioni gratuitamente in streaming su RaiPlay.

