'Tutto l'amore che resta' con Raoul Bova: anticipazioni, quante puntate, cosa cambia per Affari Tuoi La fiction Tutto l’amore che resta debutta stasera, martedì 29 settembre, su Rai 1: la trama, le anticipazioni della prima puntata e il calendario completo.

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Una scuola dove le differenze non rappresentano un ostacolo, ma il punto di partenza per costruire relazioni, amicizie e nuove possibilità. È questo il cuore di Tutto l’amore che resta, la nuova fiction di Rai 1 con Raoul Bova e Giulia Bevilacqua, pronta a portare in prima serata le storie di un gruppo di ragazzi alle prese con l’adolescenza, le proprie fragilità e un passato che non sembra disposto a rimanere sepolto.

La serie debutta oggi – martedì 29 settembre 2026 – e racconta la vita del Liceo Helen Keller, un istituto nel quale studenti con e senza disabilità condividono lo stesso percorso. Al centro della storia c’è il preside Stefano Fogli, interpretato da Raoul Bova, ma saranno soprattutto i ragazzi a dare forma al racconto. La fiction è l’adattamento italiano della serie francese Lycée Toulouse-Lautrec. Ecco tutte le anticipazioni.

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Tutto l’amore che resta, la trama generale della nuova fiction di Rai 1

Il Liceo Helen Keller è molto più di una semplice scuola. Per il suo preside Stefano Fogli rappresenta un progetto nel quale far convivere ragazzi con percorsi personali molto diversi, senza trasformare le loro differenze in etichette. La tranquillità dell’istituto viene però movimentata dall’arrivo di Vittoria, una ragazza di sedici anni che lascia Roma insieme alla madre e al fratello Matteo, autistico, per trasferirsi a Frascati. Per lei l’inserimento nella nuova scuola non è immediato: si ritrova in un ambiente lontano da quello che conosce e deve fare i conti con una realtà che inizialmente fatica a comprendere. Tra i nuovi incontri c’è Giulio, un ragazzo in sedia a rotelle dal carattere tormentato. Il rapporto con lui contribuisce a cambiare progressivamente il modo in cui Vittoria guarda ai compagni e alla scuola. Parallelamente, la fiction segue la vita di Stefano e degli altri adulti che ruotano intorno al liceo. Anche il preside nasconde infatti una ferita personale: suo figlio Luca vive una condizione di disabilità e il suo progressivo isolamento dal mondo esterno pesa profondamente sul padre.

Il racconto non si limita quindi alla dimensione scolastica. Amicizie, primi amori, rapporti familiari, seconde possibilità e conflitti generazionali si intrecciano con una vicenda legata al passato che contribuisce a dare alla serie anche una componente di mistero.

Anticipazioni Tutto l’amore che resta, la prima puntata del 29 settembre

La prima serata di Tutto l’amore che resta si apre con l’arrivo di Vittoria al Liceo Helen Keller. Sei mesi dopo un grave incidente, la sedicenne si trasferisce a Frascati con la madre e il fratello Matteo, autistico. L’inserimento nella nuova scuola è complicato e l’incontro con Giulio, ragazzo in sedia a rotelle dal carattere difficile, la porta a confrontarsi con una realtà molto diversa da quella che conosceva.

Nel frattempo, il preside Stefano Fogli cerca di difendere il suo progetto di scuola inclusiva. Tra i nuovi studenti ci sono anche Alex e Pietro, due ragazzi con un passato nel carcere minorile ai quali Stefano vuole offrire una seconda possibilità. Intorno alla scuola si muovono inoltre le storie degli altri studenti e delle loro famiglie.

Nel secondo episodio, Giulio è sempre più frustrato dalle indagini sull’incidente che lo ha coinvolto, mentre Pietro si mette nei guai nel tentativo di saldare un debito. Vittoria riesce invece a raggiungere una tregua con Ambra. Intanto Alex prova ad aiutare Luca, il figlio di Stefano, a uscire dal suo isolamento. Sullo sfondo, Carlotta nasconde ai suoi amici qualcosa che riguarda la propria salute.

Il cast e i personaggi: Raoul Bova è Stefano Fogli

A guidare il cast c’è Raoul Bova, che interpreta Stefano Fogli, preside e anima del Liceo Helen Keller. È un uomo profondamente legato al progetto della scuola e alla sua idea di inclusione. Giulia Bevilacqua invece veste invece i panni di Michela, l’ispettrice ministeriale chiamata a occuparsi dell’istituto.

Tra i giovani protagonisti troviamo:

Gloria Harvey è Vittoria , la ragazza che arriva a Frascati dopo il grave incidente;

è , la ragazza che arriva a Frascati dopo il grave incidente; Francesco De Rosa interpreta Matteo , il fratello autistico di Vittoria;

interpreta , il fratello autistico di Vittoria; Francesco Leo è Giulio , ragazzo in sedia a rotelle con un carattere tormentato;

è , ragazzo in sedia a rotelle con un carattere tormentato; Adriana Savarese interpreta Ambra ;

interpreta ; Anna Favella è Elisabetta ;

è ; Federica Pagliaroli interpreta Gaia ;

interpreta ; Fiorenza Pieri è Paola ;

è ; Chiara Bordi interpreta Barbara, insegnante di educazione fisica.

Nel cast figurano inoltre Riccardo De Rinaldis, Pierpaola Janvier, Noemi Magagnini, Gaia Ravina, Damiano Potenti, Gabriele Di Stadio e Giordano Liberati nel ruolo di Luca, il figlio di Stefano.

Tutto l’amore che resta, quante puntate sono e quando finisce

La serie Tv Tutto l’amore che resta su Rai 1 è composta da cinque serate televisive, ciascuna con due episodi, per un totale di 10 episodi. La programmazione prevista si sviluppa nell’arco di cinque martedì consecutivi, dal debutto del 29 settembre fino al 27 ottobre 2026. Ecco il calendario completo della fiction:

Martedì 29 settembre 2026 – prima puntata;

– prima puntata; Martedì 6 ottobre 2026 – seconda puntata;

– seconda puntata; Martedì 13 ottobre 2026 – terza puntata;

– terza puntata; Martedì 20 ottobre 2026 – quarta puntata;

– quarta puntata; Martedì 27 ottobre 2026 – quinta e ultima puntata.

Le date fanno riferimento alla programmazione attualmente prevista e, come sempre per i palinsesti televisivi, eventuali variazioni potrebbero essere comunicate successivamente.

Tutto l’amore che resta stasera in TV: orario e cosa cambia per Affari Tuoi

L’appuntamento con Tutto l’amore che resta è fissato per martedì 29 settembre alle 21:30 circa su Rai 1. La fiction sarà inoltre disponibile in streaming su RaiPlay, dove sarà possibile seguire gli episodi anche successivamente alla messa in onda televisiva.

Per quanto riguarda Affari Tuoi, il game show condotto da Stefano De Martino mantiene il suo spazio nell’access prime time di Rai 1, con la programmazione ordinaria fissata alle 20:35, subito dopo Cinque minuti di Bruno Vespa. Come succede spesso nelle serate in cui Rai 1 propone fiction particolarmente importanti in prima serata, però, la durata di Affari Tuoi potrebbe essere leggermente più breve rispetto alle puntate ordinarie, per permettere alla fiction di partire senza uno slittamento eccessivo. L’obiettivo è evitare che il programma di punta della prima serata inizi troppo tardi rispetto all’orario previsto e rispetto alla proposta di Mediaset. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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