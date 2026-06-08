Glen Powell e Sydney Sweeney coppia che scoppia nella finzione, ma così affiatati da far pensare a un flirt nella realtà: cosa c'è di vero
Tutti tranne te ha stupito tutti al botteghino nel 2023, anche grazie alla straordinaria chimica mostrata sul set dalla sua coppia di affascinanti protagonisti
A gennaio del 2024 usciva nelle sale una commedia romantica che aveva già raccolto diversi consensi poche settimane prima negli Stati Uniti, con protagonisti Glen Powell e Sydney Sweeney. Un film diretto da Will Gluck, che ha anche curato la sceneggiatura assieme a Ilana Wolpert ispirandosi alla commedia di William Shakespeare Molto rumore per nulla. E proprio al Bardo Immortale il regista ha "scaricato" la colpa se alcune delle scene della pellicola incriminata sono risultate un po’ "cringe", un po’ imbarazzanti.
Tutti tranne te con Glen Powell e Sydney Sweeney – Quando il "cringe" funziona
A tenere sostanzialmente in piedi Tutti tranne te è senza dubbio la fortissima chimica mostrata sul set dai due protagonisti, Glen Powell e Sydney Sweeney. Proprio l’attrice proveniente da Euphoria con questa pellicola si è definitivamente consacrata come una delle star emergenti di Hollywood. Un successo a tratti insperato e che ha reso il film l’adattamento live-action di maggior successo tratto da un’opera di Shakespeare nella storia del cinema, superando perfino Romeo + Juliet con Leonardo Dicaprio e Claire Danes.
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Tutti tranne te è infatti l’adattamento di Molto Rumore per Nulla, che racconta la storia d’amore tra Claudio ed Ero. Il film si concentra però sulla coppia formata da Beatrice e Benedetto, due giovani brillanti, indipendenti e poco inclini all’idea del matrimonio. I personaggi interpretati da Powell e Sweeney, infatti, si chiamano Ben e Bea. Will Gluck ha scelto di mantenere inalterati alcuni dei dialoghi originali dell’opera, inserendoli paro paro nel film. Una scelta che secondo alcuni spettatori avrebbe generato alcuni momenti percepiti come particolarmente "cringe", quindi imbarazzanti. "Molti dei cliché che oggi associamo alle commedie romantiche sono stati inventati da lui oltre quattro secoli fa", ha affermato Gluck in un’intervista successiva, aggiungendo come il film sia nato anche come omaggio alla tradizione shakespeariana.
Talmente affiatati da far pensare a un flirt
A "tirare il carro" di Tutti tranne te, comunque, non sono stati solamente i riferimenti al Bardo Immortale. Il successo della pellicola è arrivato grazie a un presunto flirt rumoreggiato tra Glen Powell e Sydney Sweeney, che hanno mostrato negli eventi promozionali prima dell’uscita un affiatamento inusuale. Sguardi complici, battutine, sorrisi scambiati e una sintonia fortissima anche lontana dal set, che hanno inevitabilmente portato molti fan a pensare che tra i due ci fosse qualcosa di più forte del semplice rapporto lavorativo. I due, ça va sans dire, ci hanno marciato sopra aumentando ulteriormente l’attenzione attorno al progetto. Solo a distanza di diverso tempo i due hanno ammesso di aver cavalcato l’onda.
In particolare, Powell ha ricordato come, nel caso di una commedia romantica, al pubblico piaccia credere nella reale chimica tra i personaggi. Un po’ quanto successo per Cime Tempestose tra Jacob Elordi e Margot Robbie, anche se in quel caso non è bastato a salvare il film. Sweeney, che vestiva anche i panni della produttrice esecutiva del film, ha confidato di aver seguito personalmente le reazioni dei fan e come esse cambiavano a seconda della narrativa attorno a lei e a Powell.
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