Tutti Tranne Te su Netflix: il finale fa impazzire i fan e supera un film italiano acclamato dagli utenti
Dal caos del matrimonio alla rivelazione finale, il film Netflix Tutti Tranne Te mostra come un piano romantico possa trasformarsi in vero amore e sorprendere.
Tre giorni dopo il suo debutto su Netflix, Tutti Tranne Te ha già conquistato il secondo posto in classifica, superando il film italiano 30 Notti Col Mio Ex. La commedia romantica di Will Gluck racconta la storia di Ben e Bea, un incontro casuale che si trasforma in una finta storia d’amore piena di colpi di scena, malintesi e gesti romantici fuori dall’ordinario. Ma tra sorrisi e tensione che mantengono alto l’hype, il finale del film ha lasciato tutti a bocca aperta. Vediamo insieme com’è finita la pellicola.
Tutti Tranne Te, com’è finito il film: la spiegazione del finale
Tre giorni fa, il 25 ottobre 2025, è uscito su Netflix il film Tutti Tranne Te, che si è rivelato subito un grande successo, piazzandosi al secondo posto superando il film italiano 30 Notti Col Mio Ex. Ma come finisce questa pellicola? Andiamo con ordine. E’ una commedia romantica del 2023 diretta da Will Gluck, incentrata sulla finta storia d’amore tra Ben (Glen Powell) e Bea (Sydney Sweeney), che col tempo diventa reale. I due si incontrano per caso e subito si piacciono, ma presto iniziano a odiarsi. La loro vita si intreccia di nuovo quando la sorella di Bea, Halle, si fidanza con l’amica di Ben, Claudia. Bea e Ben decidono di fingere una relazione per motivi personali: Bea vuole impedire ai genitori di annullare il fidanzamento con Jonathan, mentre Ben cerca di far ingelosire la sua ex, Margaret. La finta storia d’amore porta a una serie di situazioni esagerate e comiche, ma con il tempo i sentimenti tra i due diventano autentici.
La notte prima del matrimonio, sembrano pronti a confessarsi, ma un litigio li separa: Bea vede Ben baciare Margaret e lascia il ricevimento. Ben la segue all’Opera House, esprimendo finalmente i suoi veri sentimenti, e i due trovano il lieto fine. Tra le cose più interessanti, ce n’è una che riguarda i titoli di coda: infatti, durante i titoli di coda si scopre che alcuni discussioni apparentemente reali erano inscenate da Claudia e Halle per farli avvicinare. Il film include anche numerosi riferimenti a Molto Rumore Per Nulla di Shakespeare, che ha ispirato liberamente la trama: infatti, proprio come nella celebre opera, i personaggi secondari orchestrano stratagemmi per far innamorare i protagonisti.
Il cast del film e dove vedere in streaming Tutti Tranne Te
Il cast del film Tutti Tranne Te vanta la presenza di molti volti amati nel panorama del cinema americano: Sydney Sweeney, Glen Powell, Alexandra Shipp, Darren Barnet, Bryan Brown. Se non avete ancora guardato il film in streaming e desiderate tanto farlo, potrete farlo sulla piattaforma Netflix.
