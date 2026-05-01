Buen Camino non è il film più bello di Checco Zalone: ognuno è diverso (e unico) a modo suo, ma per capirlo dobbiamo raccontarveli tutti
Con l’uscita del nuovo film su Netflix, ecco una guida pratica alla filmografia di Checco Zalone: dai successi al botteghino ai titoli più rappresentativi
Con l’uscita su Netflix di Buen Camino, torna sotto i riflettori Checco Zalone, uno dei pochi nomi capaci di mettere d’accordo (o dividere) pubblico e critica a ogni nuova uscita. Per chi vuole recuperare o rivedere i suoi film, questo è il momento giusto: la filmografia di Zalone parte da Cado dalle nubi, dove nasce il personaggio ingenuo e politicamente scorretto che lo ha reso famoso. Si passa poi ai film Che bella giornata e Sole a catinelle, due titoli ancora oggi tra i più trasmessi in TV e presenti sulle piattaforme streaming. Il picco commerciale arriva con Quo Vado?, record storico di incassi in Italia, mentre Tolo Tolo segna un cambio di passo, con un racconto più ampio e temi come l’immigrazione trattati in modo più esplicito.
"Buen Camino" si inserisce in questa traiettoria e punta ancora una volta su un mix di viaggio, equivoci e satira sociale. Aspettatevi una commedia ricca di battute ma, come sempre, anche molti riferimenti all’attualità.
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Un consiglio? Se non li avete mai visti, l’ordine cronologico è quello che funziona meglio per capire come è cambiato il personaggio nel tempo. Se invece cercate solo il titolo più rappresentativo, "Quo Vado?" resta il punto di riferimento. In ogni caso, il successo di Zalone si spiega così: film facili da seguire, pieni di tormentoni e costruiti per parlare a un pubblico ampio, ben oltre i confini della classica commedia italiana.
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