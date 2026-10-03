Silvio Orlando più temibile di Edoardo Leo, ma Valeria Bruni Tedeschi terrorizza davvero tutti con un patto micidiale: tutte le novità al cinema a ottobre 2026 Tante le nuove uscite al cinema di ottobre 2026: tra i film italiani, Dio ride, Sotto a chi tocca e l'Estranea, ma anche Clayface, Verity e Digger

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

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È iniziato un nuovo mese e, come di consueto, è giunto il momento di presentare i film in uscita al cinema a ottobre 2026, tra pellicole internazionali attesissime, come Digger con Tom Cruise, Verity con Anne Hathaway e Mammina con Jessica Chastain, e progetti italiani tutti da scoprire. Anche l’Italia, infatti, non scherza in quanto a uscite importanti: molti film vedono coinvolti un cast d’eccezione e propongono storie davvero interessanti. Ecco tutti i film in uscita al cinema nel mese di ottobre 2026, a partire dalle produzioni oltreoceano.

I film usciti al cinema l’1 ottobre 2026: da Digger a Verity, tutti i titoli internazionali

Partiamo dai film in arrivo nelle sale italiane l’1 ottobre e in particolare da Digger (qui la recensione), con Tom Cruise e diretto, co-sceneggiato e co-prodotto dal premio Oscar Alejandro González Iñárritu. Nel film il magnate del petrolio Digger Rockwell (Cruise) deve salvare la Terra da un disastro ambientale causato accidentalmente dalla sua stessa azienda, ma la toppa si dimostrerà essere peggio del buco.

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Sempre dall’1 ottobre arriva al cinema Verity, un film che presenta un cast eccezionale guidato da Anne Hathaway e Dakota Johnson, per la prima volta insieme sul grande schermo. La storia, tratta dal romanzo omonimo di Colleen Hoover, ruota attorno a una scrittrice in difficoltà economiche, Lowen Ashleigh, assunta per completare la celebre serie di romanzi della famosa autrice Verity Crawford. Quest’ultima, dopo un misterioso incidente, non può né muoversi né parlare. Mentre cerca di studiare il tono e lo stile di Verity, trasferendosi nella tenuta sua di famiglia e leggendo i materiali lasciati al suo interno dall’autrice, Lowen trova un’autobiografia segreta e scopre qualcosa che cambia il suo modo di vedere i Crawford.

Al cinema c’è anche Beast, il film di Tyler Atkins con Russell Crowe nei panni di un allenatore di boxe che, inevitabilmente, ci riporta alla memoria Cindarella Man e la saga cult di Rocky. Ambientato nel mondo delle arti marziali miste, il progetto segue l’ex leggenda delle MMA Patton James. L’uomo, che torna sul ring perché il fratello si trova in pericolo, viene aiutato a rimettersi in forma dal suo vecchio allenatore Sammy (Crowe). Patton, infatti, decide di affrontare un’ultima sfida: lottare contro Xavier Grau, campione in carica della ONE Championship.

L’1 ottobre esce nelle sale italiane pure Onslaught – Assalto finale, la pellicola con protagonisti Adria Arjona e Dan Stevens (Downton Abbey). La trama è incentrata su un’ex cecchina dell’esercito, Celeste, che farà tutto il possibile per proteggere la figlia da una squadra molto pericolosa di super-soldati geneticamente modificati, frutto di un esperimento sfuggito al controllo del suo ideatore, Hans Kammler. Tra le curiosità, ricordiamo che al Box Office USA il film ha incassato ben 3,3 milioni di dollari in 3 settimane e 1,9 milioni di dollari nel primo weekend, e chissà che in Italia non faccia anche meglio.

Tra gli altri titoli, compare anche Her Private Hell, per la regia di Nicolas Winding Refn e con Sophie Thatcher e Charles Melton nel cast. Nel film una misteriosa nebbia cala sulla città, liberando una presenza letale e inafferrabile che trasforma la realtà in un vero incubo: si tratta di Leather Man, un’entità diabolica che uccide giovani ragazze. In questo scenario inquietante, una giovane donna tormentata di nome Elle inizia una ricerca disperata del padre scomparso, incontrando lungo il cammino un soldato americano, impegnato a sua volta a salvare la propria figlia, e preparandosi per lo scontro finale con il nemico.

Dall’8 al 15 ottobre 2026 al cinema: Mammina con Jessica Chastian e Primetime con Robert Pattinson

L’8 ottobre invece esce nelle sale italiane Rider, film diretto da Roan Johnson e Davide Pavanello il cui cast include Lorenzo Aloi, Paola Gioia Kaze Formisano, Margherita Vicario e Claudio Santamaria. La storia ruota attorno al giovane rider Samuele, detto Sami, e alla sua intensa storia d’amore con Nia, una ragazza incontrata per caso in una villa lussuosa la notte di Capodanno. Tutto inizia quando Samuele riceve un grande ordine di Sushi dalla famiglia che vive nell’abitazione. Una volta arrivato a destinazione per la consegna, viene invitato a restare alla festa e lui accetta. È qui che avviene il primo incontro con Nia, e la connessione tra i due è forte sin dai primi istanti, ma c’è un problema: "Sami dovrà decidere se affrontare le conseguenze fatali di una decisione presa d’impulso", riporta la sinossi ufficiale.

Al cinema arriva anche un horror molto acceso che vede Jessica Chastain protagonista. Stiamo parlando di Mammina, per la regia di Rob Savage e in uscita l’8 ottobre 2026. Il film segue Bela, una bambina di otto anni che vive con i genitori in una casa dove non mancano problemi. La piccola si ritrova ad affrontare un’entità sinistra che esce dal suo armadio e che lei chiama "Altra Mamma". Una figura, quest’ultima, che diventa sempre più inquietante e pericolosa col passare del tempo.

Altro film molto atteso è The social – Il prezzo della verità, in arrivo l’8 ottobre per la regia di Aaron Sorkin. La pellicola, sequel del film The Social Network, affronta gli eventi che hanno portato alla clamorosa inchiesta del Wall Street Journal "The Facebook Files". Il film è ispirato alla storia vera di Frances Haugen (Mikey Madison), una giovane ingegnera di Facebook che contattò Jeff Horwitz (Jeremy Allen White), giornalista del Wall Street Journal, fornendogli poi migliaia di documenti interni all’azienda che rivelavano i segreti più gelosamente custoditi del social network. Per portare sullo schermo questa vicenda, Aaron Sokin si è avvalso di un cast importante che comprende, oltre a Jeremy Allen White e al premio Oscar Mikey Madison, Jeremy Strong e Bill Burr, tra gli altri.

Tra i nuovi film in sala non mancano i thriller. Ricordiamo, infatti, che dall’8 ottobre vedremo anche Whalefall – Nella balena, diretto da Brian Duffield e con Josh Brolin e Austin Abrams nel cast. La trama narra di Jay Gardiner (Abrams) che, dopo la morte di suo padre (Brolin), inizia una ricerca al largo della costa centrale della California per trovare i suoi resti, ma viene inghiottito da un enorme capodoglio e ha solo un’ora di ossigeno a disposizione. Riuscirà Jay a sopravvivere?

Anche il fantasy è presente al cinema con L’albero di molto lontano, un film di Ben Gregor che si avvale di un cast d’eccezione in cui figurano Nonso Anozie, Andrew Garfield, Claire Foy e Judi Dench. Protagonista della vicenda raccontata è la famiglia Thompson, trasferitasi in campagna per cercare un nuovo inizio. Ben presto i tre fratelli Beth, Joe e Fran scoprono un albero straordinario: l’albero di molto lontano, un luogo incantato dove vivono personaggi fantastici e dove, in cima ai rami, compaiono mondi meravigliosi e imprevedibili.

Dal 15 ottobre 2026 spazio a due pellicole molto diverse tra loro: Street Fighter e Primetime, quest’ultimo presentato in Concorso alla Mostra del Cinema di Venezia proprio quest’anno. Il primo film, interpretato da Noah Centineo e diretto da Kitao Sakurai, è un nuovo adattamento del famoso videogioco della Capcom prodotto da Legendary Entertainment. E, stando alle ultime indiscrezioni, vedremo molta violenza, trash e fedeltà nella caratterizzazione dei personaggi del videogioco, sia per quanto riguarda le mosse sia dal punto di vista estetico.

Primetime, la pellicola di Lance Oppenheim con Robert Pattinson protagonista, è incentrata invece sulla figura di Chris Hansen. Nel 2004 sulla NBC viene lanciato un nuovo format investigativo – How to catch a predator –sotto la guida di Chris Hansen: i produttori usano degli attori "esca" che si fingono minorenni per attirare predatori sessuali e smascherarli davanti la telecamera prima che la polizia li arresti. La serie ottiene un successo clamoroso sin dalle prime puntate e per questo, nel 2006, viene proposta a Hansen lo spostamento in prima serata. Per il giornalista e i suoi collaboratori tutto ciò significa che è tempo di trovare predatori sempre più di alto profilo, perché vincere la guerra degli ascolti televisivi è vita.

I film nelle sale italiane dal 22 al 29 del mese: tra i più attesi, Clayface della DC e Ice Cream Man di e con Eli Roth

Il 22 ottobre 2026, poi, esce al cinema Klara e il Sole, il film con Jenna Ortega diretto da Taika Waititi che sarà presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. Il cast della pellicola è ricco di nomi di grande spessore, tra i quali figurano Amy Adams, Simon Baker, Natasha Lyonne e Steve Buscemi. Tratto dal romanzo bestseller del Premio Nobel Kazuo Ishiguro, Klara e il Sole racconta la storia di Klara (Jenna Ortega), un’Amica Artificiale il cui unico desiderio è trovare la casa perfetta. Durante la sua ricerca, incontra Josie (Mia Tharia) e le due scoprono una forte affinità che cambierà tutto nella vita di quest’ultima. Il rapporto di Josie con sua madre, conflittuale e segnato da un grave lutto, migliora proprio grazie alla presenza di Klara, che aiuta la famiglia a rimarginare le ferite pian piano.

In arrivo il 22 agosto anche la nuova trasposizione cinematografica di Ragione e sentimento, con Daisy Edgar-Jones, Bodhi Rae Breathnach, George MacKay e Esme Creed-Miles nelle vesti dei personaggi principali. E ancora, l’attesissimo horror targato DC Clayface, portato al cinema dal regista James Watkins e con Max Minghella, Naomi Ackie, Eddie Marsan e Tom Rhys Harries nel cast. Scritto da Mike Flanagan e Hossein Amini, il film racconta le origini del personaggio e la sua trasformazione. Matt Hagen (Tom Rhys Harries) è un attore emergente in ascesa, il cui declino viene causato da un gangster che gli sfigura il volto. Come ultima risorsa, si rivolge a uno scienziato che trasforma il suo corpo in argilla.

Un altro film di cui si parla tanto da mesi è l’horror Ice Cream Man, diretto e interpretato da Eli Roth e in uscita nelle sale italiane il 29 ottobre 2026. La trama racconta di un gelataio inquietante che arriva nella tranquilla cittadina di Bayleen Bay: per i bambini incontrarlo non è un buon segno, perché il suo gelato li trasforma da piccole creature innocenti ad angeli della morte spietati. La cittadina diventa presto il posto peggiore in cui vivere, un luogo in cui gli adulti vengono massacrati da bambini.

Tutti i film italiani in uscita al cinema fino all’8 ottobre 2026: La città dei vivi e L’estranea da Venezia 83

Anche l’Italia punta in alto con molte uscite al cinema confermate a ottobre 2026, a partire da La città dei vivi, il film di Edoardo Gabbriellini (qui l’intervista) con Valerio Mastandrea nei panni del padre di Luca Varani ed Emanuele Maria Di Stefano in quelli della giovane vittima. In questo caso però l’attenzione si focalizza su Luca Varani in quanto persona (e sulla sua famiglia), non sul delitto in sé.

Fausto Brizzi invece torna sul grande schermo con Quasi vera, che vede nel cast Frank Matano, Taylor Mega, Laura Chiatti e Sergio Friscia. Il nuovo film di Brizzi segue la storia di Diego, un aspirante attore che fatica ad affermarsi professionalmente. In seguito a una crisi nella propria vita personale, è costretto a cercare una nuova strada da intraprendere e si avvicina così al mondo degli influencer. Sfruttando le proprie competenze informatiche e le possibilità offerte dall’intelligenza artificiale, Diego crea Vera, una influencer virtuale dall’aspetto apparentemente perfetto che diventa presto un fenomeno mediatico. Tutto sembra filare liscio, ma non è così: Diego sarà costretto ad affrontare le conseguenze delle proprie scelte. Entrambe le pellicole – La città dei vivi e Quasi vera – sono in sala dall’1 ottobre 2026.

Tra i film in arrivo nelle sale italiane l’8 ottobre, troviamo L’estranea, di Paolo Strippoli e con Jasmine Trinca, Adriano Giannini, Romana Maggiora Vergano e Valeria Bruni Tedeschi, e Sotto a chi tocca, per la regia di Giorgio Pasotti e con Stefano Fresi, Giacomo Giorgio, Giovanna Mezzogiorno e Rocco Papaleo. Sono due film che presentano un cast noto al grande pubblico ma che appartengono a generi completamente differenti, anche se ambedue hanno un qualcosa di inquietante nella trama.

Il primo – L’estranea, presentato in Concorso a Venezia 83 – è un thriller psicologico italiano con venature horror che vede Valeria Bruni Tedeschi nel personaggio che dà il titolo al film selezionato per rappresentare l’Italia ai Premi Oscar 2027 nella sezione miglior film internazionale. La storia segue Anna (Jasmine Trinca), che si presenta senza avvisare a casa della figlia Alice (Romana Maggiora Vergano) per rivelarle un segreto sulla loro famiglia. Anna racconta di aver stretto un patto con una misteriosa Estranea (Valeria Bruni Tedeschi) per salvare la gamba di Alice, dopo un incidente avvenuto vent’anni prima. Pare sia proprio quest’ultima l’unica a poter risolvere una situazione che negli anni è diventata sempre più complessa. Questo patto, infatti, ha scatenato un effetto domino, causando eventi terribili.

Sotto a chi tocca, terzo film diretto da Giorgio Pasotti, invece è una pellicola che presenta sei candidati, una stanza chiusa e un colloquio che non inizierà mai, perché è già cominciato. Fernando, Daniela, Enrico, Carlo, Giulio e Franca vengono convocati da una multinazionale e pensano di dover affrontare una semplice selezione per un lavoro, ma scoprono di essere finiti dentro un esperimento crudele e che nella stanza si nasconde una talpa dell’azienda. Ben presto l’esperimento si trasforma in una massacro psicologico senza precedenti, tra tradimenti, alleanze, umiliazioni e prove da sostenere. Queste sei persone devono resistere fino alle fine, perché chi lascia la stanza è fuori dai giochi.

I film italiani in arrivo dal 15 al 29 ottobre 2026: da Je so’ pazzo su Pino Daniele a Se ami qualcuno dillo con Edoardo Leo e Dio ride

Dal 15 ottobre 2026 arriva nelle sale Je so’ pazzo, il film di Nicola Prosatore con Massimiliano Caiazzo, noto per la serie Mare Fuori, nel ruolo di Pino Daniele. La pellicola racconta l’ascesa del cantautore napoletano, dagli anni difficili dell’infanzia segnata dall’abbandono, fino al leggendario concerto del 1981 davanti a 200.000 persone. Sempre il 15 ottobre, esce in Italia Zustissia, per la regia di Francesco Piras e con Michele Riondino, Fabrizio Ferracane e Francesco Colella tra i protagonisti. Il film ripercorre i tragici eventi del 1991, quando un triplice omicidio sui monti del Sud Sardegna portò alla rapida e ingiusta condanna all’ergastolo di un uomo innocente, Beniamino Zuncheddu.

Il 16 ottobre 2026 potremo vedere in sala il nuovo film con Edoardo Leo dal titolo Se ami qualcuno dillo, diretto da Marco Bonini. Ad accompagnare l’attore in questa avventura ci sono anche Claudia Gerini, nei panni della compagna di Sergio (Edoardo Leo), Giovanna Mezzogiorno, in quelli dell’ex moglie, Thomas Trabacchi e Biagio Venditti, nel ruolo del figlio. Il cast di stelle dà vita a un film drammatico con protagonista un uomo che, colpito da un malore improvviso durante un tradimento, entra in coma. Stiamo parlando di Sergio (Leo), la persona la cui vita cambierà per sempre dopo il tragico evento. Al suo risveglio, infatti, non è più lui: è come se dentro il corpo da adulto ci fosse un bambino. Quindi l’uomo si ritrova a dover imparare di nuovo tutto, dai gesti più semplici alle emozioni più profonde.

Un altro film italiano molto atteso è Dio ride, in uscita il 29 ottobre e presentato Fuori Concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. Diretta da Giovanni Veronesi e interpretata da Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando, la pellicola che ha chiuso il festival cinematografico racconta la storia di Fra Leopoldo da Casamacchia (Favino), un frate che parla di un Dio vicino agli uomini capace anche di ridere insieme a loro. Il suo messaggio si diffonde e arriva fino a Roma, dove lo inquadrano come un antagonista della Chiesa cattolica romana del suo tempo. Il Papa decide di affidare il caso al Cardinale Maculani (Orlando), il più autorevole inquisitore di quel periodo, che ha il compito di valutare se Frate Leopoldo sia un eretico o meno.

Dal 29 ottobre vedremo al cinema anche Un tranquillo funerale di famiglia, film che sarà presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e il cui regista è Massimiliano Bruno, che ha già diretto tante pellicole molto apprezzate, come la trilogia di Non ci resta che il crimine, Nessuno mi può giudicare e Viva l’Italia. Nel cast (stellare) della commedia, remake di Funeral Party, ci sono Claudia Pandolfi, Pietro Sermonti, Diego Abatantuono, Stefano Fresi, Stefania Sandrelli, Beatrice Arnera, Dino Abbrescia e Carlo Buccirosso, tra gli altri. Al centro della vicenda c’è il funerale del patriarca della famiglia Mancuso: la cerimonia solenne però si trasforma in un susseguirsi di rivelazioni inattese ed equivoci grotteschi, destinati a far emergere tutte le fragilità e le contraddizioni di una famiglia tutt’altro che perfetta.

Infine, tra i titoli italiani, c’è L’uomo giusto, diretto e interpretato da Sergio Rubini, accompagnato in scena da Miriam Leone, Claudio Santamaria e Fabrizio Gifuni. In uscita il 29 ottobre nei cinema, il film è incentrato su Bernie (Santamaria), un uomo con gravi problemi economici che incontra per caso Greta (Leone), un’amica dell’Università ormai sposata con il dottor Rivoli (Gifuni). La donna lo aiuta ospitandolo nella mansarda della loro villa e ben presto si crea un legame ambiguo tra Bernie e la coppia. Nel frattempo, il dottor Rivoli sembra avere un oscuro segreto: un uomo lo perseguita con telefonate misteriose e minacce…

Gli altri film in uscita al cinema a ottobre 2026

Come accennato, sono tantissime le pellicole pronte ad allietare le giornate del pubblico nel mese di ottobre 2026. E tra queste ci sono anche:

Era meglio domani di Vinciane Millereau (1 ottobre)

Un po’ di luce di Ali Asgari (1 ottobre)

Photogame – Autoritratto di un’ossessione, con Stefano Pesce (1 ottobre)

Mio zio Jens (1 ottobre)

Fatherland di Pawel Pawlikowski (1 ottobre)

Per silenzio e vento (12 ottobre)

Queen Budapest di János Zsombolyai (7 ottobre)

Il tempo di Anne, con Sophie Marceau (15 ottobre)

Frankie e le creature dimenticate, un film d’animazione (15 ottobre)

Minotaur (29 ottobre)

Balcanica di Nicola Sorcinelli, con Matilda De Angelis (8 ottobre)

Carlo Acutis – Il giovane Santo (15 ottobre)

Alberi Erranti di Salvatore Mereu (29 ottobre)

Wildwood – I segreti del bosco proibito, film d’animazione di Travis Knight con le voci originali di Peyton Elizabeth Lee, Jacob Tremblay, Carey Mulligan e Mahershala Ali (22 ottobre)

I racconti del giardino incantato (8 ottobre)

Carla Lonzi – Dentro e fuori dal mondo di Francesca Archibugi (26 ottobre)

Caravaggio (4 ottobre)

Nel silenzio delle stanze (29 ottobre)

Caro mondo crudele (22 ottobre)

La bambola (15 ottobre)

Strange Journey: The Story of Rocky Horror, con Tim Curry (26 ottobre)

It Ends (28 ottobre)

Una giornata maledettamente buona (11 ottobre)

Shaun – Vita da pecora: operazione Z.U.C.C.A. (28 ottobre)

Ozzy & Black Sabbath: Back To The Beginning (28 ottobre)

L’assurda storia della Gialappa’s Band di Walter Veltroni, con Giacomo Poretti e Giovanni Storti (22 ottobre)

Jumbo, un film d’animazione (15 ottobre)

My Stolen Beauty (20 ottobre)

Elon Musk Unveiled: The Tesla Experiment di Andreas Pichler (28 ottobre)

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