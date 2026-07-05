Tutti i film al cinema a luglio 2026: Spider-Man e Odissea i più attesi, ma l'Italia cala l'asso con Barbora Bobulova e Angela Finocchiaro Luglio 2026 è un mese di grandi film e speranze per il cinema italiano: la sfida al box office sarà più agguerrita che mai ed ecco il motivo

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

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Altro mese, altre novità importanti al cinema: a luglio 2026 i film in uscita sono un po’ meno rispetto al solito, ma tutti molto validi. Un esempio? Il nuovo Spider-Man: Brand New Day, che vede ancora una volta Tom Holland nei panni di Peter Parker e Zendaya in quelli della sua ragazza MJ. Nelle sale approdano anche film italiani e d’animazione, come Election Day con Angela Finocchiaro e Giorgio Tirabassi e Minions & Monsters, la nuova pellicola incentrata sui personaggi gialli più amati dal grande pubblico dopo I Simpson. Ecco tutti i film in uscita al cinema nel mese di luglio 2026.

Film in uscita al cinema a luglio 2026: i titoli internazionali più attesi

È già al cinema l’attesissimo film Minions & Monsters, settimo spin-off di Cattivissimo Me. La trama ruota attorno a una tribù di Minion che non ha nulla a che fare con quella che finirà per lavorare con Gru, per la prima volta assente nei dialoghi ad eccezione dei titoli di coda. Questo gruppo di personaggi lavora nel cinema hollywoodiano e tutto fila liscio finché i due minions Harry e James non decidono di risvegliare delle creature mostruose per realizzare un monster movie. Il film d’animazione è nelle sale italiane dall’1 luglio e vede nel cast vocale anche Maccio Capatonda.

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Dopo La casa – Il risveglio del male di Lee Cronin (2023), La casa: Il rogo del male, sesto capitolo della saga horror creata da Sam Raimi, è in arrivo al cinema il prossimo 8 luglio 2026. Questa volta alla regia del film c’è Sébastien Vaniček, noto per aver diretto Vermin, presentato 3 anni fa a Venezia. La storia gira intorno alla giovane Alice, che, devastata dalla prematura perdita del marito, si trasferisce per un periodo dai suoceri in cerca di conforto. I genitori di lui vivono in un luogo isolato, perfetto per elaborare un lutto, anche se tutto cambia quando il Libro dei Morti viene profanato, risvegliando forze demoniache desiderose di tornare sulla Terra a mietere vittime. Pian piano, quindi, i membri della famiglia acquisita di Alice si trasformano in fautori di un brutale assedio domestico e lei scopre che i voti pronunciati in vita continuano a vivere anche oltre la morte. Infine, ricordiamo una particolarità del film: rispetto a quelli di Sam Raimi, La casa: Il rogo del male mette da parte i toni ironici per dare maggior spazio alla brutalità.

Dal 9 luglio esce nelle sale italiane anche Rosebush Pruning, remake de I pugni in tasca (1965) di Marco Bellocchio. Il film diretto da Karim Aïnouz racconta di quattro fratelli americani che, dopo la perdita della mamma, si ritirano in una villa assieme al padre cieco. Ma quando il fratello maggiore, Jack, porta la fidanzata a vivere con loro, tutto comincia a sgretolarsi e l’equilibrio della famiglia va a perdersi. Rosebush Pruning – lo ricordiamo – si avvale di un cast d’eccezione che comprende:

Callum Turner: Edward

Riley Keough: Anna

Elle Fanning: Martha

Jamie Bell: Jack

Tracy Letts: il padre

Pamela Anderson: la madre

Elena Anaya: Emma

Lukas Gage: Robert

Tom Holland e Zendaya, protagonisti al cinema a luglio 2026: ecco i film in cui li vedremo

Nell’elenco delle pellicole più attese non può mancare Odissea di Christopher Nolan, al cinema dal 23 luglio 2026. Il film si basa sull’omonimo poema epico di Omero e ha come protagonisti Matt Damon, Tom Holland (Telemaco), Anne Hathaway (Penelope), Robert Pattinson (Antinous), Lupita Nyong’o, Zendaya (Athena) e Charlize Theron. Un cast di tutto rispetto per la pellicola che segue il leggendario re greco di Itaca, Ulisse (Damon), nel lungo e pericoloso viaggio in nave per tornare in patria dopo la guerra di Troia. Legate alla pellicola ci sono alcune curiosità interessanti: la prima è che il ciclope Polifemo è rappresentato con un pupazzo animatrone alto 6 metri; la seconda è che si tratta del film più costoso di Nolan: ben 250 milioni di dollari spesi per produrlo.

Odissea non è l’unico film che coinvolge Tom Holland e Zendaya, due attori sempre più richiesti da Hollywood e sposati nella vita reale. C’è anche Spider-Man: Brand New Day, che è tra le pellicole più attese del mese insieme a quella di Nolan. Il nuovo capitolo della Marvel sull’amichevole Spider-Man di quartiere arriva nelle sale italiane il prossimo 29 luglio ed è ambientato 4 anni dopo gli eventi accaduti in No Way Home. Dietro la macchina da presa c’è Destin Daniel Cretton, già regista di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, mentre le novità più sorprendenti sono l’arrivo di The Punisher (Frank Castle, interpretato da Jon Bernthal) e la presenza di Sadie Sink, star di Stranger Things il cui ruolo non è ancora stato svelato ufficialmente. Da non dimenticare è anche il ritorno di Mark Ruffalo nel ruolo di Bruce Banner/Hulk.

Infine, dal 23 luglio 2026 vedremo al cinema Deep Water – Incubo dagli abissi, film che ruota attorno a un volo internazionale costretto a un atterraggio d’emergenza nel cuore dell’oceano, in acque infestate da squali. I passeggeri sopravvissuti, intrappolati tra le lamiere e circondati da predatori letali, si trovano soli, lontani da qualsiasi aiuto. Il film è interpretato da Aaron Eckhart, Kelly Gale, Ben Kingsley e Angus Sampson, tra gli altri, ed è diretto da Renny Harlin.

Altri film al cinema a luglio 2026: Francia e Italia pronte per la sfida al box office

Anche il cinema italiano e quello francese hanno da offrire qualche bella sorpresa nel mese di luglio. Per esempio, è già nelle sale la pellicola Separazioni, con protagonisti Barbora Bobulova e Adriano Giannini. Scritto e diretto da Stefano Chiantini (Come gocce d’acqua e Una madre), il film segue la storia di Mara (Bobulova), insegnante di latino, e Pietro (Giannini), commerciante esperto di alpinismo. La coppia ha due figli, Laura e Agostino, ai quali hanno trasmesso l’amore per la montagna. Una famiglia meravigliosa, all’apparenza perfetta, ma il tragico incidente tra le montagne del Gran Sasso che porta alla morte della figlia Laura cambia tutta la loro vita: da qui in poi gli equilibri si sgretolano. Il film – lo ricordiamo – è stato girato in bianco e nero.

Il 9 luglio 2026 esce al cinema Il mondo oltre, un film distopico diretto da Dario Germani e con una inedita Francesca Inaudi, nota per aver preso parte a fiction come Distretto di Polizia e Tutti pazzi per amore e film quali L’uomo perfetto, al fianco di Riccardo Scamarcio, e Femmine contro Maschi. Girata tra Roma e il deserto del Sahara (a Nefta), la pellicola è incentrata su Laura e sua madre, isolate in un casale e convinte di essere le uniche sopravvissute sulla Terra, almeno finché l’arrivo di un ragazzo misterioso non demolisce ogni certezza.

Ultimo film italiano (ma non meno importante) è Election Day, in uscita nelle sale il 9 luglio 2026 e con Angela Finocchiaro e Giorgio Tirabassi nel cast. Diretta da Giorgio Amato, la commedia satirica segue le vicende dell’onorevole Renata Innocenti (Finocchiaro), una deputata progressista, e del suo staff (tra cui Tirabassi) che, durante la notte dello spoglio, attendono i risultati elettorali per la nomina a Ministro della Pubblica Istruzione. L’incarico però è a rischio dopo che uno scandalo coinvolge il compagno di Renata, un noto cronista sportivo di nome Carlo De Santis (Antonio Gerardi). Quest’ultimo, proprio nelle ore più cruciali per lei, si ritrova al centro di un caso mediatico per aver insultato, durante un’intervista, un calciatore di origini africane.

Infine, arriva dalla Francia la pellicola Terapia di famiglia, in uscita il 23 luglio al cinema. Protagonista del film è il noto attore di commedie Christian Clavier (Non sposate le mie figlie! e i suoi sequel), affiancato nel cast da Baptiste Lecaplain, Claire Chust, Cristiana Reali e Rayane Bensetti, tra gli altri. In Terapia di famiglia, Clavier veste i panni del dottor Olivier Béranger, uno psicanalista che ha in cura Damien, paziente affetto da mille patologie: è ipocondriaco, claustrofobico, ha paura degli uccelli, del buio e del fallimento, e soffre di tendenze autodistruttive e suicide. Dopo cinque anni di analisi e l’ennesimo tentativo di Damien di gettarsi dal balcone del suo studio, il dottor Béranger decide di sospendere le sedute con il giovane e lo congeda dandogli un ultimo consiglio: trovare un’anima gemella nevrotica quanto lui e innamorarsene per superare tutte le sue manie. Peccato che la scelta di Damien cada (inconsapevolmente) proprio su Alice, l’unica figlia di Olivier…

Gli altri film nelle sale italiane a luglio

Ecco tutti gli altri film in arrivo al cinema nel mese di luglio:

La casa dalle finestre che ridono del 1976 (dal 13 luglio), per la regia di Pupi Avati;

Love Letters (2 luglio);

Santi e Vampiri (2 luglio);

Abbandonando il Paradiso (1 luglio);

L’hangar rosso (9 luglio);

Lupin III – Il Castello di Cagliostro (13 luglio);

The Doors (13 luglio), per la regia di Oliver Stone e con Val Kilmer;

Blue (23 luglio), con Rocco Siffredi;

165′ Mineurs (9 luglio), con Franco Nero e Antonino Iuorio di Elisa di Rivombrosa;

A New Dawn (23 luglio);

Leviticus (23 luglio).

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