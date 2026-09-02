Tutti Fenomeni, chi è il rapper star della cerimonia di apertura del Festival di Venezia 2026: cosa ha fatto con Pietro Castellitto Tutti Fenomeni si esibisce alla Mostra del Cinema di Venezia ed è uno dei protagonisti dell'acclamata cerimonia. Ecco chi è il rapper

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

IPA

CONDIVIDI

Il rapper Tutti Fenomeni è uno dei protagonisti dell’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. L’artista – il cui vero nome è Giorgio Quarzo Guarascio – si esibirà infatti nel corso della cerimonia.

Chi è Tutti Fenomeni: carriera e vita privata del rapper

Originario di Roma e nato nel 1996, Tutti Fenomeni è diventato in breve tempo una delle voci più amate del panorama cantautorale italiano. Nel corso degli anni si è infatti ispirato alla musica di Franco Battiato, non rinunciando però alla passione per il trap. La sua carriera è iniziata nel 2020, quando il cantante ha pubblicato l’album Merce Funebre prodotto da Niccolò Contessa. Nei due anni successivi, è invece uscito Privilegio Raro.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nel 2026, il rapper ha invece presentato il disco Lunedì, uscito lo scorso 23 gennaio e prodotto da Giorgio Poi. I brani più famosi sono stati Piazzale degli Eroi, La ragazza di Vittorio e Vanagloria. Un progetto che è stato presentato all’Atlantico di Roma con due date sold out, e poi con un tour estivo che gli ha dato la possibilità di esibirsi nei festival artistici più importanti d’Italia. Tutti Fenomeni ha tra l’altro lavorato con altri grandi artisti come Fulminacci, Golden Years, Kid Yugi e Sano.

La sua presenza al Lido di Venezia non è per niente inedita dato che, nel 2023, vi ha partecipato in veste di attore. Il suo volto è infatti apparso nel film Enea di Pietro Castellitto, presentato in concorso all’80esima edizione della Mostra del Cinema. Il regista gli ha infatti affidato un ruolo da coprotagonista, dando risalto proprio alla sua musica e alle canzoni del rapper.

Il cantante è sempre stato molto riservato e non ha mai voluto rivelare informazioni in più sulla sua quotidianità. Si sa però che è cresciuto a Roma e che suo padre, professore universitario, è originario della Calabria. Proprio il suo spessore culturale ha influenzato la musica di Tutti Fenomeni. Giorgio è inoltre felicemente fidanzato con una donna di nome Chiara, ma sui social non sono mai comparsi molti dettagli sul loro rapporto sentimentale. La ragazza lo ha però spesso accompagnato a festival e concerti.

Il ruolo di Tutti Fenomeni nella Mostra del Cinema di Venezia 2026

Il cantante è tornato alla Mostra insieme ai conduttori Greta Scarano e Nicolas Maupas. E’ infatti stato scelto per aprire un evento di portata internazionale. Al momento della performance di Tutti Fenomeni, sono previsti anche il film d’apertura Ink di Danny Boyle e la laudatio di Laura Dern per George Clooney. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

Potrebbe interessarti anche