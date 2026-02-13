Tutti cantano Sanremo: i retroscena sullo show itinerante che viaggia tra le piazze d'Italia per celebrare il Festival
Il viaggio musicale che porta il Festival fuori dall'Ariston, esplora sei importanti città della nostra penisola: Trento, Parma, Torino, Lucca, Pesaro, Roma e Cosenza. Ecco cosa canteremo in piazza.
Oggi, 13 febbraio, in prima serata arriva Tutti Cantano Sanremo, lo speciale nato dalla campagna Rai per Sanremo 2026 che ha trasformato alcune delle piazze più belle d’Italia in palcoscenici a cielo aperto. Un progetto pensato per ribadire che la musica del Festival è patrimonio collettivo, capace di unire generazioni e territori diversi. Il format ha attraversato Trento, Parma, Torino, Lucca, Pesaro, Roma e Cosenza, coinvolgendo conservatori, orchestre e cittadini in una grande celebrazione popolare. Ogni tappa è diventata un evento condiviso, con musicisti e passanti protagonisti di esecuzioni dal vivo e momenti corali.
Tutti cantano Sanremo: le piazze protagoniste e quando vederlo
A Lucca, in Piazza San Michele, cinquanta musicisti del Conservatorio Boccherini hanno eseguito "Piazza Grande" e "Volevo essere un duro", trasformando il loggiato Pretorio in un grande coro collettivo. A Torino, sessanta elementi dell'Orchestra Sinfonica Rai hanno reinterpretato "Nel blu dipinto di blu" e "Perdere l'amore". A Pesaro, in Piazzale Lazzarini, circa sessanta musicisti del Conservatorio Rossini hanno proposto "Ma che freddo fa" e "Almeno tu nell'universo" in nuove versioni riarrangiate. A Roma, in Piazza di Spagna, novanta musicisti del Conservatorio Santa Cecilia hanno eseguito "Con te partirò" in uno dei luoghi simbolo della capitale. A Cosenza sono risuonate "Maledetta Primavera", "La Solitudine" e "Occidentali's Karma", mentre a Parma il Conservatorio Boito ha riarrangiato "Incoscienti Giovani" e "Un'Avventura". Dopo i primi spot lanciati nel periodo natalizio e durante "Sarà Sanremo", il progetto culmina ora nello speciale del 13 febbraio, che raccoglie immagini e performance del tour, restituendo in tv l'energia e l'emozione vissute nelle piazze italiane.
Tutti cantano Sanremo va in onda stasera stessa, su Rai 1, alle 23:30.
