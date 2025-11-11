Trova nel Magazine
Netflix rilancia l’iconica serie Tutti al College con un sequel: la figlia di Dwayne e Whitley conquista Hillman con nuovi amici

L'Hillman College, il campus più famoso della tv, torna su Netflix: nuove storie, volti freschi e sfide da affrontare per la prossima generazione di studenti.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Ebbene sì, la serie cult Tutti al College sta per tornare sugli schermi, pronta a conquistare nuove (ma anche vecchie) generazioni. Netflix riporta in vita l’iconico Hillman College con un sequel e, al centro della storia, ci sarà Deborah Wayne, figlia dei celebri Dwayne e Whitley. Insieme a lei tanti nuovi studenti, amici e, non mancheranno di certo risate e divertimento. Vediamo nello specifico tutti i dettagli.

Tutti al College, Netflix ordina il sequel della celebre serie: cosa sappiamo

Fan di tutto il mondo, tenetevi forti perché stiamo per darvi una gran bella notizia: Netflix sta sviluppando un sequel di Tutti al College (A Different World), la sitcom iconica degli anni ’80 e ’90, spin-off de I Robinson. Stando a quanto si apprende da Deadline, la nuova serie avrà 10 episodi da 30 minuti ciascuno e sarà ambientata al fittizio Hillman College, come l’originale. Felicia Pride (Grey’s Anatomy, Bel-Air) sarà showrunner e produttrice esecutiva, mentre Debbie Allen, protagonista e produttrice della serie originale, dirigerà tre episodi, inclusa la première. La trama seguirà Deborah Wayne (figlia di Dwayne Wayne e Whitney Gilbert), che affronta il suo primo anno al college (dove cerca di sfuggire dall’ombra dei genitori) cercando di creare la propria eredità e costruire la sua vita insieme a una nuova generazione di studenti brillanti. Nel cast anche Alijah Kai, Chibuikem Uche, Cornell Young IV, Jordan Aaron Hall e Kennedi Reece.

Gli sceneggiatori originali, Reggie Rock Bythewood e Gina Prince-Bythewood, torneranno come produttori esecutivi, insieme a Mandy Summers e Tom Werner. La serie originale aveva seguito Denise Huxtable e i suoi compagni a Hillman College e, nelle stagioni successive, le storie di Whitley Gilbert e Dwayne Wayne. Lo show è durato sei stagioni sulla NBC e, per quanto riguarda gli attori, non ci sono ancora conferme sul possibile ritorno del cast originale, ma sono in corso trattative. Le riprese della nuova stagione inizieranno il 5 febbraio e dureranno fino al 27 aprile.

I Robinson e Tutti al College, dove vedere queste serie cult in streaming

Come già detto in precedenza, Tutti al College è lo spin-off de I Robinson. State provando una vera e propria ondata di nostalgia, vero? E proprio per questo, siamo sicuri che vi starete chiedendo: "Dov’è possibile vederle in streaming?" Ve lo sveliamo subito. La sitcom I Robinson (The Cosby Show) è disponile in streaming su Prime Video (ma solo in lingua originale). Tutti al College, invece, lo trovate visibile su Netflix.

