Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Tutte le strade portano a Roma, Raoul Bova e Sarah Jessica Parker innamorati in questa commedia d'autore: i retroscena

Una commedia romantica tra Toscana e Roma, dove fughe impreviste, amori sospesi e incontri del destino cambiano il corso delle vite dei protagonisti.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

In Tutte le strade portano a Roma, Maggie arriva in Italia con la figlia Summer, che però vuole tornare negli USA dal suo fidanzato. Madre e figlia finiscono in Toscana nella cascina dello zio George, dove incontrano Luca e sua madre Carmen. Tra desideri e fughe incrociate, Carmen sogna di raggiungere Roma per sposare Marcellino, mentre i protagonisti si ritrovano coinvolti in un viaggio che li porterà a rimettere in discussione sentimenti e scelte di vita. Nel cast Raoul Bova e Sarah Jessica Parker, nei panni di Luca e Maggie, al centro di una storia d’amore che si intreccia con quella di Carmen, interpretata da Claudia Cardinale.
Tutte le strade portano a Roma va in onda stasera, alle 21.25 su La5.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Potrebbe interessarti anche

carmen russo ed enzo paolo turchi

Grande Fratello Vip, Carmen Russo ad un passo dall'ingresso in Casa, ma Enzo Paolo Turchi la frena: "Pronto a supplicarla"

Tra il possibile ingresso al Grande Fratello Vip e la delicata fase post-operatoria ...
Raoul Bova

Raoul Bova e Beatrice Arnera, l’indizio sulla rottura: cos’è successo. L’indiscrezione

La storia d’amore tra l’attore e la ex compagna di Andrea Pisani rischerebbe di esse...
Raoul Bova

Piccolo grande amore, torna in tv il film che ha consacrato Raoul Bova come sex symbol: tutti i retroscena

Una favola romantica anni ’90 che ha lanciato Raoul Bova come uno dei volti più amat...
Raoul Bova - Piccolo Grande Amore

Raoul Bova, la sua prima volta lo ha lasciato senza parole: il segreto dimenticato dietro Piccolo grande amore

Il film segna il debutto assoluto dell'attore romano nel ruolo di protagonista. A di...
Nel Tepore del Ballo, Raoul Bova protagonista del nuovo film di Pupi Avati

Raoul Bova e la magia dei sentimenti che tornano: il calore della memoria ‘riaccende’ l’amore dimenticato

Il 30 aprile 2026 arriverà al cinema Nel Tepore del Ballo, di Pupi Avati e con prota...
Raoul Bova, protagonista di Don Matteo 15

Ti presento un amico, Raoul Bova innamorato ma eterno indeciso in questa commedia sul colpo di fulmine a lavoro

Una commedia sentimentale tra bugie, colpi di scena e un intreccio lavorativo che ri...
Andrea Pisani - Raoul Bova - Beatrice Arnera

Raoul Bova, Andrea Pisani non lo perdona: attacco perfido a Le Iene su Beatrice Arnera (e l'età). Cosa ha detto

Il comico, ospite nel programma di Italia1, ha commentato alcuni messaggi degli hate...
Raoul Bova

Rai, le fiction che verranno: Raoul Bova va oltre Don Matteo (e diventa preside), Serena Rossi 'cede' a Mina Settembre 4

L’attore si prepara a interpretare un ruolo inedito nella nuova fiction ‘Uno di noi’...
Beatrice Arnera

Beatrice Arnera, gli insulti e le minacce (choc) dopo Raoul Bova: “Mi invitavano al suicidio”

L'attrice è tornata sulle difficoltà degli ultimi mesi, sfogandosi per la tempesta m...

Novakid

Inglese per bambini

La forza della tecnologia unito a un metodo didattico certificato

LEGGI

Personaggi

Don Massimo (Raoul Bova)

Don Massimo
Vanessa Gravina

Contessa Adelaide
Stefano De Martino a Belve

Stefano De Martino
Martina Dotti

Martina Dotti

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963