Tutte le strade portano a Roma, Raoul Bova e Sarah Jessica Parker innamorati in questa commedia d'autore: i retroscena
Una commedia romantica tra Toscana e Roma, dove fughe impreviste, amori sospesi e incontri del destino cambiano il corso delle vite dei protagonisti.
In Tutte le strade portano a Roma, Maggie arriva in Italia con la figlia Summer, che però vuole tornare negli USA dal suo fidanzato. Madre e figlia finiscono in Toscana nella cascina dello zio George, dove incontrano Luca e sua madre Carmen. Tra desideri e fughe incrociate, Carmen sogna di raggiungere Roma per sposare Marcellino, mentre i protagonisti si ritrovano coinvolti in un viaggio che li porterà a rimettere in discussione sentimenti e scelte di vita. Nel cast Raoul Bova e Sarah Jessica Parker, nei panni di Luca e Maggie, al centro di una storia d’amore che si intreccia con quella di Carmen, interpretata da Claudia Cardinale. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp
Tutte le strade portano a Roma va in onda stasera, alle 21.25 su La5.
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