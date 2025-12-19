Giorgio Panariello realizza i sogni dei giovani su RaiPlay: è ancora possibile sfondare nel mondo dello spettacolo? Dal 19 dicembre tutti gli 8 episodi della nuova serie col comico toscano, che segue le vite di un gruppo di giovani aspiranti attori

Da oggi, 19 dicembre, su RaiPlay debutta Tutta scena, nuova serie con protagonista Giorgio Panariello e girata nella suggestiva cornice del Trentino. Al centro della storia un gruppo di giovani attori, diviso tra chi sogna di calcare un palcoscenico e chi, semplicemente, di sentirsi abbastanza. Un manipolo di diciottenni e diciannovenni, un’accademia di teatro e tanta, tantissima voglia di spaccare tutto per mettere le mani sul proprio futuro. Scopriamo i dettagli di Tutta scena, disponibile da oggi, 19 dicembre, in streaming senza costi su RaiPlay: trama, cast e location.

Di cosa parla la trama di Tutta scena con Giorgio Panariello su RaiPlay

Ad Arco, in Trentino, arriva un manipolo di studenti di teatro e recitazione da tutta Italia. Il loro obiettivo è comune: trasformare il loro talento acerbo in una possibilità reale di sfondare nel mondo dello spettacolo. Le loro giornate sono scandite in maniera serrata da una routine ferrea: esercizi, disciplina e confronto. All’orizzonte un traguardo tanto nitido quanto ambito e difficile da raggiungere: una borsa di studio per la High Academy Musical School di New York e, di conseguenza, l’occasione di recitare in una produzione a Broadway.

A guidare i ragazzi un regista carismatico ma duro (Giorgio Panariello), e alle prese con alcuni problemi con la sua ex (Euridice Axen). Accanto a loro, una vocal coach travolgente (Arianna Mattioli) e un’insegnante di danza energica e passionale (Anna Favella).

Il cast di Tutta scena su RaiPlay

La serie affianca giovani promesse ad attori consumati. Oltre ai già citatati Panariello, Mattioli e Axen, troviamo il triangolo amoroso formato dai personaggi interpretati da Tommaso Cassissa, Ginevra Francesconi ed Emanuele Porzio. Al loro fianco ci sono: Giulia (Sabrina Martina), Sofia (Margherita Morchio), Simon (Seydou Sarr), Vincenzo (Giovanni Scotti), Beatrice (Alice Maselli).

Al centro della serie una tematica quanto mai attuale, ovvero quella di una generazione che cresce essendo costantemente "in vetrina" tra social media, aspettative e la tentazione di confondere ciò che si è con ciò che si mostra.

Dov’è stato girato Tutta scena: le location della serie

Come fosse un personaggio in più, Tutta Scena sfrutta luoghi simbolo della cultura del Trentino, su tutti il centro storico di Arco e il Castello. La serie è stata girata dal 28 ottobre al 7 dicembre 2024 e mostra anche la Centrale Fies (ex centrale idroelettrica oggi spazio dedicato all’arte) che fa da cornice ideale dell’accademia, e il Teatro Zandonai di Rovereto, scelto per le sequenze dei provini grazie alla sua architettura elegante.

La serie è coprodotta da Rai Fiction e One More Pictures, in collaborazione con Trentino Film Commission. Gli 8 episodi hanno una durata media di circa 25 minuti, sintomo della volontà di puntare su un racconto agile e pensato guardando alle nuove generazioni.

Dove vedere Tutta scena in streaming

Tutta scena, racconto di formazione su questo gruppo di giovani attori guidato da un magistrale Giorgio Panariello, è disponibile in streaming senza costi da oggi, 19 dicembre, sul catalogo di RaiPlay.

