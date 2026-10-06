Tulsa King 5 è già realtà: Sylvester Stallone non molla (e ci sono grosse novità) Paramount+ ha già rinnovato la serie con Sylvester Stallone per una quinta stagione: le riprese partono a New York, prima ancora del debutto della quarta.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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‘Il Generale’ ha già preparato la prossima mossa. Prima ancora che la quarta stagione arrivi sugli schermi, Tulsa King 5 non è un sogno, anzi. La serie di Paramount Plus con Sylvester Stallone è già stata confermata per una quinta, e la troupe ha tolto le tende da Atlanta per piantarle a New York. Ma questa non è l’unica novità, perché ce n’è un’altra che riguarda il cast. E sì, state pensando bene: stavolta, tutto lascia presagire che il gioco si farà più pericoloso. Vediamo nello specifico tutti i dettagli.

Tulsa King 5 si farà, Paramount+ ha rinnovato la serie con Sylvester Stallone (prima dell’uscita della quarta)

Paramount+ ha deciso di puntare ancora su Tulsa King, e ha rinnovato la serie con Sylvester Stallone per una quinta stagione prima ancora del debutto della quarta, atteso il 16 ottobre. La nuova stagione è già in produzione a New York, scelta che sostituisce Atlanta e che permetterà alla storia di approfondire il passato criminale di Dwight "Il Generale" Manfredi. Stallone ha inoltre firmato un nuovo accordo con la produzione, mentre Scarlet Rose Stallone diventerà parte del cast principale nel ruolo di Spencer. Il prossimo capitolo accoglierà anche nuovi interpreti, tra cui Erik Palladino, Glenn Fleshler, Anthony Skordi e Nickola Shreli, i cui ruoli restano ancora avvolti nel mistero. Drew Brown di Paramount Television Studios, ha affermato: "Siamo entusiasti di offrire ai fan ancora più episodi di questa incredibile serie e di girare la prossima stagione di Tulsa King a New York, dove la storia di Dwight Manfredi continuerà a evolversi. Siamo orgogliosi del lavoro svolto in Georgia, che rimane una location importante per noi".

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Anche lo Stato di New York ha espresso soddisfazione per l’arrivo della produzione. Hope Knight di Empire State Development, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di dare il benvenuto al cast e alla troupe di Tulsa King nello Stato di New York per la quinta stagione. Sotto la guida del Governatore Hochul, New York ha creato un ambiente senza pari per il cinema e la televisione: talenti di livello mondiale, location iconiche e un programma di crediti d’imposta per il cinema che genera posti di lavoro e investimenti concreti per i newyorkesi. Tulsa King rappresenta l’ultimo di una lista sempre più lunga di progetti orgogliosamente girati a New York".

Tulsa King 4, nuove minacce per Dwight Manfredi

La quarta stagione vedrà Dwight impegnato a difendere il proprio impero da nemici sempre più pericolosi, politici corrotti e una dolorosa perdita personale. Manfredi sarà costretto a confrontarsi nuovamente con il suo passato criminale, mentre Tulsa diventerà teatro di uno scontro sempre più duro. Nel cast, oltre a Stallone, troviamo anche:

Martin Starr

Frank Grillo

Neal McDonough

Garrett Hedlund

Dana Delany

Gretchen Mol

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