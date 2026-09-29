Sly sta per tornare: quando esce Tulsa King 4, la serie con Sylvester Stallone sovrano della mafia Paramount+ ha reso nota ufficialmente la data di uscita della quarta stagione dello show creato dell'ideatore di Lioness e Yellowstone

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Paramount+

CONDIVIDI

Sly sta per tornare: Sylvester Stallone di nuovo in sella nella stagione 4 di Tulsa King, di cui abbiamo una data di uscita ufficiale. Direttamente da Paramount+, infatti, arriva la notizia per cui i nuovi episodi della serie ideata da Taylor Sheridan approderanno sulla piattaforma di streaming a partire dal 16 ottobre. Tante le novità in arrivo: ecco tutto quello che abbiamo raccolto a riguardo. Vi lasciamo linkato qui sotto anche il teaser trailer ufficiale di Tulsa King 4.

Tulsa King 4: quando esce la nuova stagione della serie con Sylvester Stallone

I fan di Tulsa King possono finalmente gioire: dal 16 ottobre 2026 arriva su Paramount+ la stagione 4 della serie. Nella nuova torna di episodi Dwight Manfredi, interpretato da Stallone, cerca di consolidare il proprio impero e proteggere la sua squadra, mentre politici corrotti, nuovi pericolosi nemici e una dolorosa perdita personale lo colpiscono da ogni parte. Ogni conquista, però, porta con sé verità sempre più difficili da affrontare: sulla lealtà, sulla leadership e sul prezzo dell’ambizione. Mossa dopo mossa, Dwight si ritrova sempre più vicino agli istinti di strada che aveva provato a lasciarsi alle spalle a New York, trasformando Tulsa in un campo di battaglia, e sé stesso in una minaccia che nessuno può permettersi di sottovalutare.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il cast della stagione 4 di Tulsa King e il teaser trailer ufficiale

Accanto a Sylvester Stallone, nel cast di Tulsa King troviamo anche Martin Starr, Jay Will, Vincent Piazza, Annabella Sciorra, Chris Caldovino, McKenna Quigley Harrington, Frank Grillo, Mike "Cash Flo" Walden, James Russo, Kevin Pollak, Neal McDonough, Garrett Hedlund e Dana Delany. Da questa stagione diventa serie regular anche Gretchen Mol. Paramount sta inoltre preparando lo spin-off Fresco King con protagonista Samuel L. Jackson, che ha partecipato alla terza stagione dello show principale come guest star nel ruolo del sicario Russell Lee Washington Jr.. Le riprese della nuova serie tv si sono concluse all’inizio dell’estate 2026, ma finora non è stata annunciata una data di uscita.

Terence Winter è head writer e produttore esecutivo della serie. Tulsa King è prodotta anche dal candidato all’Academy Award Taylor Sheridan, da Sylvester Stallone, David C. Glasser, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Thomas Kelly e da Keith Cox. La serie è prodotta da Paramount Television Studios e 101 Studios. Vi lasciamo qui sotto il teaser trailer ufficiale doppiato in italiano della stagione 4 di Tulsa King.

Di seguito anche il trailer ufficiale in italiano:

Potrebbe interessarti anche