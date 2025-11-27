Trova nel Magazine
Tulsa King 3: la spiegazione del finale tra vendetta, alleanze e nuovi inizi

La terza stagione di Tulsa King si chiude con Dwight che trova tregua, scontri risolti e l’arrivo di Samuel L. Jackson, preparando il futuro spin-off.

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

La terza stagione di Tulsa King regala ai fan un finale intenso e carico di svolte decisive. Dopo mesi di tensioni criminali e sfide personali, Dwight Manfredi, interpretato da Sylvester Stallone, ottiene un raro momento di respiro accanto alla sua fidanzata Margaret. Tra trionfi legali e conflitti risolti, la stagione segna una pausa per il protagonista, lasciando però aperti nuovi scenari per il futuro. Spoiler da qui in avanti.

Tulsa King 3, la spiegazione del finale: Dwight conquista la stabilità… ma non senza debiti

La stagione si conclude con Dwight finalmente libero dai pericoli immediati grazie alla licenza federale per la distribuzione di alcolici ottenuta con l’aiuto di Musso (Kevin Pollak). Questo rappresenta per lui e per la sua squadra un primo traguardo legale concreto, segnando un equilibrio temporaneo tra affari leciti e criminalità, ma anche un momento di riflessione sulla responsabilità e le scelte morali necessarie per mantenere il controllo. Tuttavia, la collaborazione con Musso non è finita: Dwight resta debitore dell’agente, che potrà richiamarlo all’occorrenza. Questa dinamica mantiene alta la tensione narrativa, dimostrando che persino un successo legale comporta complicazioni nel mondo di Tulsa King, dove ogni mossa ha conseguenze.

Nemici, tradimenti e nuovi inizi

Il confronto finale con Jeremiah Dunmire (Robert Patrick) è spettacolare: Dwight lo elimina in modo brutale, ma il vero colpo di scena è il tradimento di Cole, suo figlio. Cole, oppresso dai continui abusi paterni e turbato dai crimini compiuti per lui, decide di aiutare Dwight a salvare Joanne Manfredi, diventando fondamentale nell’assalto alla tenuta dei Dunmire. Il sacrificio emotivo e morale di Cole mostra la crescita del personaggio, anche se il finale gli nega un ruolo più attivo nella caduta del padre.

Parallelamente, la serie introduce Samuel L. Jackson nei panni di Russell Lee Washington Jr., che prepara il terreno per lo spin-off NOLA King. Lee, con la sua ambizione e la tensione che porta con sé, suggerisce che il mondo di Tulsa King continuerà a espandersi. Anche la vittoria di Cal Thresher alle elezioni dell’Oklahoma promette nuovi sviluppi, mentre Dwight deve bilanciare i rapporti con la politica, la criminalità e la famiglia. In sintesi, il finale della terza stagione di Tulsa King mette in luce l’importanza della famiglia, della lealtà e delle scelte morali. Dwight vince non solo grazie alla forza, ma perché sostiene e protegge chi ama, mentre i nemici che trascurano i legami familiari pagano il prezzo. La serie, tra violenza, introspezione e intrighi, lascia i fan in attesa della quarta stagione e delle nuove avventure a New Orleans.

Programmi

