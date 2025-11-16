Tu sì que vales, Luciana Littizzetto commossa dal dolore di Elena: cos'è successo nell'ottava puntata Tanto divertimento nella puntata di Tu sì que vales in onda sabato 15 novembre 2025: Bonolis trionfa con Luca Laurenti nella gara di lypsync.

"Tu sì que vales", al pari de "La Ruota della Fortuna", può ormai essere considerato un vero gioiello per casa Mediaset, in grado costantemente di superare il 25% di share, numeri che raramente si raggiungono in considerazione della concorrenza rappresentata dalla pay Tv e dalle piattaforme in streaming. La puntata in onda sabato 15 novembre 2025 può comunque contare su un importante vantaggio, l’assenza della Serie A, anche se la concorrenza di Rai1, rappresentata da "Ballando con le stelle", non deve essere sottovalutata grazie alla presenza tra i concorrenti di un nome di sicuro appeal come quello di Barbara D’Urso.

Anzi, questa edizione sta conquistando ancora di più il pubblico, grazie all’arrivo in giuria di Paolo Bonolis, chiamato a sostituire Gerry Scotti, che sta mettendo in mostra tutta la sua vena artistica a 360 gradi, oltre ai suoi commenti mai banali quando si tratta di affrontare temi importanti. Insomma, anche questa volta non ci sarà di sicuro modo di annoiarsi. Ecco cosa è successo nella puntata in onda ieri sera.

Tu sì que vales, ottava puntata (15 novembre 2025): cosa è successo

Anche in questa puntata di "Tu sì que vales" non poteva ovviamente mancare la gara di lypsync, ormai diventata una tradizione del programma, in grado di far divertire il pubblico sia gli stessi protagonisti.

Luciana Littizzetto e Gabriel Garko si sono trasformati nei protagonisti di "Grease", Luca Laurenti e Paolo Bonolis ci hanno fatto fare un salto indietro nel tempo con "Un’estate italiana" (hanno chiuso l’esibizione con un grande abbraccio), mentre Max Giusti e Sabrina Ferilli hanno interpretato "Attenti al lupo". Successivamente è stata la volta con Cristiano Malgioglio e Maria De Filippi con "Fernando", mentre Salvatore Esposito e Rudi Zerbi si sono trasformati nei Righeira. Tutti davvero spassosissimi, senza alcun dubbio, difficile scegliere. Questa la classifica.

Paolo Bonolis-Luca Laurenti Maria De Filippi-Cristiano Malgioglio Sabrina Ferilli-Max Giusti Rudy Zerbi-Salvatore Esposito Luciana Littizzetto-Gabriel Garko

Le esibizioni di ieri: Elena Ridolfi commuove Luciana Littizzetto

Per quanto riguarda le esibizioni relative ai concorrenti in gara ce ne sono state di ogni genere, alcune di queste hanno lasciato con il fiato sospeso anche gli stessi giudici. Il primo ad arrivare è stato Francesco, un giovane mago che ha ereditato questo talento dal papà, che si è distinto finora anche ai campionati europei di categoria, con una serie di prove in cui ha coinvolto Maria, rimasta colpita.

Impossibile poi non restare colpiti dal talento di Fedor e Svetlana, coppia nella vita e acrobati sul lavoro, protagonisti di un numero che in alcuni frangenti è stato pericoloso, ma che hanno saputo gestire al meglio. Merito anche dell’intesa che li unisce.

Davvero commovente l’interpretazione di Elena Ridolfi, 32enne di Pesaro, di professione consulente commerciale, ma anche cantante e cantautrice, che si è presentata per portare avanti un messaggio per lei importante. "Gli ultimi quattro anni della sua vita sono stati per me meravigliosi, ho scoperto quanto sia bello vivere, dopo avere pensato a lungo di non potercela fare. Ho pensato anche di non poter essere oggi qui, sono reduce da anni di terapia e di musica, che oggi porto rendendole omaggio". In questa occasione ha cantato "Imagine" e un pezzo composto da lei che racconta il momento peggiore della sua vita. Dopo avere finito di cantare la ragazza si è commossa, Maria ha provato a stemperare la tensione dicendole: "Mi sembra sia andata bene, no?", ma davvero estasiata è stata Luciana Littizzetto, che ha commentato: "Quanta luce dopo tutto quel buio". La giovane ha così aggiunto: "Spero che chi ha ascoltato possa sentirsi meno solo". È arrivata così un’ulteriore precisazione di "Lucianina": "È una cosa che capita, lutti, malattie, dolori come il tuo, questo ci ha aiutato a sentirci meno soli. Ogni tanto ci spacchiamo e dobbiamo aggiornarci, come i telefoni, loro lo fanno di notte, noi dobbiamo farlo di giorno, tu sei un simbolo per quelli che stanno ancora facendo l’aggiornamento". Per lei è arrivato un sì al 93%.

Darien & Scott, amanti del fitness, sono arrivati invece dalla California per fare alcuni esercizi con pesi altissimi, arrivando addirittura a usare l’attrezzo come se fosse una palla da pallavolo con al centro Paolo Bonolis e Rudi Zerbi. Superlativi! Al programma della serata si è aggiunta anche una prova in esterna a opera del brasiliano Arbon, che è salito altissimo nel cielo, anche a occhi bendati e sfidando il fuoco. Anche solo a guardarlo l’ansia era fortissima, ma lui è stato più bravo della paura.

Non poteva ovviamente mancare l’incursione di Giovannino, sempre pronto a stuzzicare Sabrina Ferilli, che si è presentato con due musicisti vestiti da messicani che hanno cantato "La Ferillacha, tiene fifa de dolor", sulla musica de "La cucaracha". A quel punto il piccolino ha chiesto: "E io chi sono?". La risposta è stata: "El maschio Alpha".

