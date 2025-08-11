Tu Si Que Vales vs Ballando con le stelle, la sfida non ci sarà: Maria De Filippi si sfila. Perché Il tanto atteso scontro tra Titani, soprattutto dopo la conferma della D’Urso nello show di Rai 1, secondo la società Fascino non sarà possibile: il motivo.

Sono ormai anni che lo storico show di Rai 1 Ballando con le stelle e il talent di Canale 5 Tu Si Que Vales si scontrano nella prima serata del sabato sera, entrambi condotti da due regine della televisione: Milly Carlucci e Maria De Filippi. Quest’anno, con il debutto di Barbara D’Urso in Rai, proprio come concorrente dell’edizione di Ballando con le stelle in partenza in autunno, hanno iniziato a circolare rumors sulla possibilità che questa mossa possa andare a minare seriamente gli ascolti di Tu Si Que Vales. L’ufficio stampa di Fascino, la società di produzione di Maria De Filippi, ha quindi deciso di intervenire tra le pagine di Fanpage.it per chiarire una volta per tutte la questione e sottolineare come una sfida tra il programma di Canale 5 e lo show di Rai 1 non sia in realtà possibile a prescindere dai suoi concorrenti. Il motivo? Scopriamolo.

Ballando con le stelle e Tu Si Que Vales, nessuna sfida all’orizzonte: perché

Il prossimo autunno partiranno le nuove edizioni di Ballando con le stelle e Tu Si Que Vales, entrambi previsti come sempre nella prima serata del sabato sera. Quello che poteva dunque apparire come un vero e proprio scontro tra titani, soprattutto dopo la conferma della partecipazione di Barbara D’Urso a Ballando, secondo la società di produzione di Maria De Filippi altro non è che una sfida inesistente.

La società Fascino è infatti intervenuta tramite il portale Fanpage.it per sottolineare come non sussista alcuna sfida tra Maria De Filippi e Milly Carlucci, questo per motivi legati soprattutto agli orari di inizio e fine dei rispettivi programmi. In particolare, Ballando con le stelle partirà un’ora prima e chiuderà almeno un’ora dopo rispetto a Tu Si Que Vales, e questo non contemplerà la possibilità di competere in una vera sfida agli ascolti tv. In altre parole, ciò che vedremo sarà una semplice convivenza civile dove entrambe le reti cercheranno di proporre il meglio ai propri telespettatori, senza aspettarsi nulla di più.

Mediaset, Pier Silvio chiude Tu Si Que Vales a mezzanotte

Questa mancata sfida a suon di share deriva dalle ultime decisioni prese dall’amministratore delegato Mediaset Pier Silvio Berlusconi, intenzionato a chiudere la prima serata entro la mezzanotte, o comunque cercare di non sforare più nella tarda notte come è invece accaduto con la maggior parte dei programmi degli ultimi anni.

"Con Maria De Filippi abbiamo già concordato che Tu Sì Que Vales possa chiudere a mezzanotte, mentre per altri programmi, tipo reality show con narrazioni più ampie, ci riserviamo la facoltà di scegliere di volta in volta in base alle esigenze", aveva affermato proprio Pier Silvio durante la presentazione dei nuovi palinsesti televisivi. Una scelta che inevitabilmente porterà a stabilire nuovi equilibri e diverse prospettive.

