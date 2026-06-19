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Tu Si Que Vales, Elisabetta Canalis conferma Belen nel cast con un video backstage che fa impazzire tutti: "Lasciatemelo dire"

Un ritorno atteso da tempo per la showgirl argentina, che segna una nuova fase professionale, oltre che il suo atteso ritorno in Mediaset.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Il ritorno di Belen Rodriguez a Tu Si Que Vales non è più soltanto un’indiscrezione circolata negli ultimi giorni: adesso è arrivata anche la conferma ufficiale. A sancire il rientro della showgirl argentina in uno dei programmi di punta del sabato sera di Canale 5 è stato un video pubblicato sui canali social della trasmissione, che fuga ogni dubbio e a regalare ai fan un momento particolarmente significativo.

Belen Rodriguez a Tusi Que Vales: la presentazione di Elisabetta Canalis

Le immagini mostrano Belen dietro le quinte dello studio televisivo, pronta a fare il suo ingresso. A sorpresa, però, è la voce di Elisabetta Canalis ad accompagnare la scena. L’ex velina, che sarà una delle novità della prossima edizione del programma, introduce infatti la collega con entusiasmo e ironia: "Ladies and Gentlemen, ecco a voi la bellissima, strepitosa e, lasciatemelo dire, fighissima Belen Rodriguez!". Parole che hanno immediatamente attirato l’attenzione del pubblico e che sono state accolte dalla stessa Belen con una fragorosa risata. Un momento spontaneo, leggero e genuino che ha rapidamente fatto il giro dei social, diventando uno dei contenuti più commentati dagli spettatori più affezionati al programma.

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Le novità della nuova stagione di Tu si que vales

Il filmato ha avuto anche il merito di confermare due delle principali novità della prossima stagione di Tu Si Que Vales. Da una parte l’arrivo di Elisabetta Canalis, chiamata a ricoprire il ruolo di conduttrice, dall’altra il ritorno di Belen Rodriguez, volto che per anni è stato strettamente legato alla trasmissione e che il pubblico continua ad associare all’atmosfera del programma. La presenza della showgirl argentina rappresenta senza dubbio uno degli elementi più attesi della nuova edizione, anche perché arriva dopo un periodo particolarmente delicato della sua vita personale e professionale. Per molti telespettatori, rivederla in uno dei format più amati di Mediaset rappresenta quindi una sorta di nuovi inizio dopo il chiacchiericcio dell’ultimo mese.

L’affetto dei fan e la voglia di ripartire di Belen

L’entusiasmo non è solo quello delle due conduttrici, ma si misura anche nei commenti pubblicati dai fan sotto al post del programma, che raccontano bene il clima che si respira attorno all’atteso ritorno: tra messaggi di incoraggiamento, complimenti e manifestazioni d’affetto che testimoniano quanto il pubblico continui a seguirla con attenzione. Il ritorno a Tu Si Que Vales appare così come un’occasione importante per ritrovare il contatto con il grande pubblico in uno dei programmi che più hanno contribuito al suo percorso televisivo.

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