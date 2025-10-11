Tu Si Que Vales, il duello con Ballando è solo all'inizio: chi vincerà la sfida per gli ascolti tv? Il talent show di Canale 5 sta dando filo da torcere al dancing show di Rai 1: gli ascolti parlano chiaro ma la partita è ancora lunga.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Il sipario di Tú Sí Que Vales si è riaperto e questa volta la sfida promette scintille. Da sabato 27 settembre fino al 6 dicembre, ogni settimana su Canale 5 alle 21.30 va in scena lo spettacolo. La novità più chiacchierata riguarda la giuria: Gerry Scotti ha salutato lo show, e al suo posto arriva un nome che non ha bisogno di presentazioni, Paolo Bonolis. La sua ironia pungente promette di stravolgere gli equilibri, al fianco di Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Luciana Littizzetto. E come sempre ci sarà Sabrina Ferilli a rappresentare la voce popolare.

E poi c’è il duello che infiamma i palinsesti: Tú Sí Que Vales contro Ballando con le Stelle. La prima sfida ha già un verdetto: più di 4 milioni di spettatori e uno share quasi al 29% hanno incoronato il talent di Canale 5, lasciando Milly Carlucci e il suo cast a inseguire, mentre la seconda puntata dei due show ha visto rincorrersi un testa a testa. Ma la partita è lunga: i prossimi sabati si annunciano come un braccio di ferro serrato, con il pubblico diviso tra le emozioni del ballo e l’adrenalina del talento puro. La domanda è: chi vincerà davvero il cuore degli italiani? Per sapere tutto guarda il Video! Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Potrebbe interessarti anche