Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Tu Si Que Vales, il duello con Ballando è solo all'inizio: chi vincerà la sfida per gli ascolti tv?

Il talent show di Canale 5 sta dando filo da torcere al dancing show di Rai 1: gli ascolti parlano chiaro ma la partita è ancora lunga.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Il sipario di Tú Sí Que Vales si è riaperto e questa volta la sfida promette scintille. Da sabato 27 settembre fino al 6 dicembre, ogni settimana su Canale 5 alle 21.30 va in scena lo spettacolo. La novità più chiacchierata riguarda la giuria: Gerry Scotti ha salutato lo show, e al suo posto arriva un nome che non ha bisogno di presentazioni, Paolo Bonolis. La sua ironia pungente promette di stravolgere gli equilibri, al fianco di Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Luciana Littizzetto. E come sempre ci sarà Sabrina Ferilli a rappresentare la voce popolare.

E poi c’è il duello che infiamma i palinsesti: Tú Sí Que Vales contro Ballando con le Stelle. La prima sfida ha già un verdetto: più di 4 milioni di spettatori e uno share quasi al 29% hanno incoronato il talent di Canale 5, lasciando Milly Carlucci e il suo cast a inseguire, mentre la seconda puntata dei due show ha visto rincorrersi un testa a testa. Ma la partita è lunga: i prossimi sabati si annunciano come un braccio di ferro serrato, con il pubblico diviso tra le emozioni del ballo e l’adrenalina del talento puro. La domanda è: chi vincerà davvero il cuore degli italiani? Per sapere tutto guarda il Video!

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Potrebbe interessarti anche

Tu Si Que Vales anticipazioni 4 ottobre 2025

Tu Si Que Vales, Maria De Filippi si emoziona e Rudy Zerby folgorato: cosa vedremo stasera

Le anticipazioni della puntata in onda stasera 4 ottobre su Canale 5: gli artisti in...
Tu Si Que Vales anticipazioni 27 settembre 2025

Tu si que Vales, battibecco Ferilli-De Filippi e a Luciana Littizzetto 'scatta' l'ormone: cosa succede stasera

Tutte le anticipazioni della prima puntata del talent show, al via stasera (27 sette...
Tu Si Que Vales anticipazioni 11 ottobre 2025

Tu Si Que Vales dell'11 ottobre, ospiti da urlo e emozioni incontenibili per Sabrina Ferilli: cosa vedremo stasera

La terza puntata con il talent di Canale 5 sarà all'insegna della commozione con Ale...
Tu Si Que Vales - Ballando con le stelle

Ascolti tv ieri sera sabato 27 settembre: Tu si que vales domina Ballando con le stelle

Ascolti tv di ieri, sabato 27 settembre, hanno segnato una grande vittoria per Media...
Tu si que vales cosa successo puntata 4 ottobre 2025

Tu si que vales, De Filippi gela Ferilli: "Un ca**o!". E Bonolis furioso: "La vergogna vi pervade"

Nella puntata del 4 ottobre, tanti siparietti tra De Filippi e Ferilli e grandi emoz...
Milly Carlucci - Ballando con le Stelle

Milly Carlucci partecipa ad Affari Tuoi per ‘salvare’ Ballando con le Stelle: la Rai risponde a Scotti e Maria De Filippi

Il game show di punta di Rai 1 andrà in onda regolarmente per fare da traino alla pr...
Ballando con le Stelle anticipazioni 4 ottobre 2025

Ascolti tv di ieri sera sabato 4 ottobre: Ballando con le stelle recupera, Rai e Mediaset vicine

Dopo un esordio sottotono grande rimonta di Ballando con le stelle che approfitta an...
Tu si que vales pagelle puntata 27 settembre 2025

Tu si que vales, le pagelle: De Filippi non cede mai (5), Ferilli in lacrime (8), Bonolis crea caos (7)

Nella puntata del 27 settembre esibizioni meravigliose, ma anche qualche flop, emozi...
Tu si que Vales: Paolo Bonolis e Luciana Littizzetto

Tu si que vales, scontro Bonolis-Littizzetto: scintille in studio. Cosa è successo durante la registrazione

Le prime anticipazioni di Tu si Que Vales 2025 segnalano frizioni e “numerose frecci...

Manifest Skin

Prendersi cura di sé

Il rituale della skincare e la consapevolezza della bellezza

LEGGI

Personaggi

Sofia Bartoli

Sofia Bartoli
Emiliano Fiasco

Emiliano Fiasco
Nicla Ozenda

Nicla Ozenda
Nikita Perotti

Nikita Perotti

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963